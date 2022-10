Dragićevi po drami praznih rok, Čančar kot gledalec pospremil zmago nad prvaki

Tako Washington Wizards kot Chicago Bulls so dobili uvodno tekmo sezone, tokrat pa se je smejalo prvim. Gostitelji so vodili večji del obračuna, po vodstvu s 40:39 v drugem delu druge četrtine Chicago ni prišel več do vodstva. V začetku drugega polčasa si je Washington nabral 17 točk prednosti (71:54), a so biki strnili vrste in se v zadnji del obračuna odpravili zgolj s tremi točkami zaostanka (74:77). V tem so domači znova ušli na +9, gostje pa so jih znova ujeli (98:98,100:100). Zmagoviti koš je sedem sekund pred koncem srečanja dosegel Bradley Beal.

Najbolj razpoložen ob zmagi je bil s 26 točkami Kyle Kuzma, pri poražencih pa DeMar DeRozan, ki jih je dosegel 32, Nikola Vučević jih je dodal 24, Andre Drummond se je podpisal pod dvojni dvojček (10, 10 skokov). Goran Dragić je v dobrih 23 minutah igre dosegel sedem točk, v statistiko vpisal še dva skoka, pet asistenc.

DeMar DeRozan in Kyle Kuzma sta bila strelsko najbolj razpoložena košarkarja. Foto: Reuters

Denver ugnal prvake

Vlatko Čančar je z Denver Nuggets na prvi tekmi sezone visoko izgubil proti Utah Jazz in igral le ob koncu, ko je bilo že vse odločeno, v petek pa je s klopi pospremil zmago svojega moštva nad prvakom Golden State Warriors.

Nikola Jokić in Stephen Curry, glavna protagonista obračuna, po katerem se je veselil prvi, ki je vknjižil nov trojni dvojček. Foto: Guliverimage Gostje iz Denverja so v prvem polčasu dosegli 70 točk in vodili za 20 (70:50), v tretji četrtini so Steph Curry in druščina prednost stopili na 10 točk, v nadaljevanju na poksrbeli za napeto končnico, v kateri pa preobrata ni bilo. Nuggets so slavili s 128:123, prvi mož zmage pa je bil kdo drug kot Nikola Jokić, ki je vknjižil nov trojno dvojček (26 točk, 12 skokov, 10 asistenc). Curry je pri poražencih dosegel 34 točk.

Ob zmagi Memphis Grizzlies nad Houston Rockets je blestel Ja Morant, ki je v 31 minutah dosegel kar 49 točk, iz šestih poskusov izza črte za tri točke je bil petkrat uspešen.

Najbolj tesno je bilo na obračunu med Portland Trail Blazers in Phoenix Suns, po podaljšku so se veselili prvi. Podaljšek je odločal tudi na obračunu med Minnesota Timberwolves in Utah Jazz, slavil je slednji.

Brooklyn je ugnal Toronto, pri katerem je Pascal Siacam dosegel trojni dvojček (37 točk, 12 skokov, 11 asistenc), Boston je slavil pri Miamiju.

Dallas Luke Dončića bo v noči na nedeljo prvo zmago lovil pri Memphisu, ki ima na računu dve zmagi z dveh tekem.

Liga NBA, 21. oktober: Washington Wizards : Chicago Bulls 102:100

Kuzma 26, 6 sk., Porzingis 14, Hachimura 12; DeRozan 32, 6 sk., 6 asist., Vučević 24, 8 sk., Bradley 19, Drummond 10, 10 sk., Goran Dragić 7 (3/8 iz igre, 1/3 za tri), 2 sk., 5 asist. v 23:17 minutah Charlotte Hornets : New Orleans Pelicans 112:124

Hayward 26, 7 asist., Rozier 23, 8 sk, 11 asist.; Valanciunas 30, 17 sk., Ingram 28, 9 sk.,7 asist. Indiana Pacers : San Antonio Spurs 134:137

Haliburton 27, 12 asist., Mathurin 26; Richardson 27, Johnson 23, Vassell 23 Atlanta Hawks : Orlando Magic 108:98

Young 25, Collins 23, 13 sk., Murray 20, 9 sk., 9 asist.; Anthony 25, Banchero 20, 12 sk. Brooklyn Nets : Toronto Raptors 109:105

Irving 30, Durant 27, Claxton 19, 11 sk.; Siakam 37, 12 sk., 11 asist., VanVleet 18, 7 sk., 9 asist.



Miami Heat : Boston Celtics 104:111

Herro 25, Adebayo 19, 8 sk.; Tatum 29, Brown 28 New York Knicks : Detroit Pistons 130:106

Quickley 20, 7 sk., 7 asist., Barrett 18; Bey 26, 7 sk., Bogdanović 18 Houston Rockets : Memphis Grizzlies 122:129

Green 33, Sengun 23, 12 sk; Morant 49, 4 sk., 8 asist., Konchar 17 Minnesota Timberwolves : Utah Jazz 126:132* - podaljšek

Edwards 30,Towns 27; Clarkson 29, Markkanen 24, 13 sk.



Golden State Warriors : Denver Nuggets 123:128

Curry 34, Wiggins 23, 8 sk.; Jokić 26, 12 sk., 10 asist., Brown 20, Vlatko Čančar je bil v postavi, a ni dobil priložnosti za igro.



Portland Trail Blazers : Phoenix Suns 113:111* - podaljšek

Lillard 41, 7 sk., Nurkič 20, 17 sk.; Booker 33, Ayton 26, Paul 10, 12 asist.

Lestvica: