Dončić jasen glede prihodnosti

"Malo smo se sprostili. Ne v smislu, da je tekma dobljena, vendar smo se preveč sprostili in mislili, da imamo veliko točkovno prednost, da bomo že zmagali. Ne smemo se sprostiti. V preteklosti se je to že zgodilo. Ne moremo tako zapravljati vodstva. Temu se moramo posvečati in se bomo," je po porazu proti Phoenix Suns s 105:107 razlagal Luka Dončić in dal vedeti, kaj se je dogajalo, ko so s soigralci vodili že za 22 točk.

Sezona se je za Dallas Mavericks začela s porazom na gostovanju pri Phoenix Suns. Tekmo so imeli praktično že dobljeno, saj so v začetku tretje četrtine vodili z 22, osem minut pred koncem dvoboja pa za 15 točk razlike. A je njihova igra občutno padla, zlasti je bil viden padec energije. V drugem polčasu so prejeli kar 62 točk in v teksaškem taboru za zavedajo, da je to nedopustno.

Luka stoodstoten pri prostih metih, trojke grešil

"Malo smo se sprostili. Ne v smislu, da je tekma dobljena, vendar smo se preveč sprostili in mislili, da imamo veliko točkovno prednost, da bomo že zmagali. Ne smemo se sprostiti. V preteklosti se je to že zgodilo. Ne moremo tako zapravljati vodstva. Temu se moramo posvečati in se bomo," je je bil jasen Luka Dončić.

Vrhunci igre Luke Dončića

Slovenski košarkar je tekmo končal pri zavidljivih 35 točkah, devetih skokih in šestih asistencah. Zadel je vseh 13 prostih metov, kar je poseben dosežek, a je spet grešil mete za tri točke. Tudi v reprezentančnem dresu jih je. Uspešen je bil le pri dveh od desetih poskusov.

Pri Phoenixu izpostavljali ekipno delo

Odlično predstavo je s 25 točkami pokazal novinec v vrstah Dallasa Christian Wood. Ob koncu tretje in začetku četrte četrtine je sam vodil svoje moštvo in ob odsotnosti Dončića zadeval mete kot po tekočem traku, hkrati pa v nejevoljo spravljal domačo klop.

Foto: Reuters

Domači so ob koncu uprizorili pravi juriš in si dobro minuto pred koncem priigrali prednost petih točk (105:100), ko je nato Luka sam poravnal moštvi. Phoenix je imel v svojem zadnjem napadu nekaj težav s tem, kako priti do obroča tekmeca, nato pa je Damian Lee našel prostor, od koder je zadel za vodstvo s 107:105. "Podvajali so me, zato sem se odločil za pravo potezo. Zaupam soigralcem, vsem zaupam," je bil po koncu dvoboja jasen Devin Booker, ki je v Phoenixovo malho prispeval 28 točk, medtem ko je junak večera zmagoviti met opisal z naslednjimi besedami: "Žoga je bila v mojih rokah, zato sem moral nekaj z njo narediti. Vem, da mi pripisujejo zasluge za zmago, ampak to je bil ekipni dosežek."

Luka bi moral dobiti več prostora

Na drugi strani je imel Luka še dobrih devet sekund na voljo za met, vendar njegova trojka s korakom nazaj ni našla poti skozi obroč in zmaga je ostala doma. "Igrali smo tri četrtine in pol, nato nam je zmanjkalo moči. Pri zadnjem metu bi lahko naredili Luki več prostora. A je, kar je," je po porazu povedal trener Jason Kidd, ki je izpostavil proste mete. Če jih je Dončić zadel vseh 13, pa so jih njegovi soigralci zgrešili kar enajst (21/34): "Če želiš biti elitna ekipa, si česa takega ne smeš dopustiti. Luka jih je zadel 13, nekateri so imeli težave. Dobrodošlo je, da smo imeli proste mete, le bolje jih moramo izvajati."

Vrhunci tekme Phoenix Suns : Dallas Mavericks

Sezona se je za Dallas tako začela s porazom, a je Dončić jasen glede prihodnosti in verjame v uspešno nadaljevanje: "Prva tekma je, imamo nekaj novih obrazov v ekipi. Še moramo delati. Pred nami je 81 tekem in verjamem, da bomo šli v pravo smer."