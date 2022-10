Drama že na uvodu: Dončiću se je smejalo, nato so zgrnili temni oblaki

Luka Dončić in Dallas Mavericks so zapravili prednost 22 točk.

Luka Dončić in Dallas Mavericks so zapravili prednost 22 točk. Foto: Reuters

Luka Dončić je skupaj s soigralci Dallas Mavericks vstopil v novo sezono lige NBA s porazom. Ob začetku tretje četrtine je ob vodstvu z 22 točkami razlike kazalo še sanjsko. A so košarkarji Phoenix Suns zrežirali preobrat in se s 107:105 veselili premierne zmage ter se vsaj nekoliko oddolžili teksaškemu moštvu za poraz v polfinalu zadnje končnice. Dončić se je zaustavil pri 35 točkah, 9 skokih in 6 asistencah. Goran Dragić je medtem v velikem slogu zakorakal v novo sezono. Za zmago Chicago Bulls proti nekdanjim delodajalcem Miami Heat s 116:108 je prispeval 12 točk. Vlatko Čančar je z Denver Nuggets visoko izgubil na gostovanju pri Utahu, slovenski reprezentant pa je dobil priložnost le ob koncu tekme, ko je bilo že jasno, da bo njegovo moštvo izgubilo. V minuti igre je zgrešil en met.

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 107:105 (76:81, 45:62, 24:32) Luka Dončić 35 točk (met za 3 2/10, za 2 8/13, 13/13 prosti meti), 9 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 4 izg. žoge v 37 min.

Luka Dončić in nekoliko spremenjeni Mavs – moštvo je poleti zapustil Jalen Brunson, pa tudi srbski orjak Boban Marjanović, Marques Chriss, Trey Burke in Sterling Brown, prišli pa so JaVal McGee, Tyler Dorsey, McKinley Wright IV, Facundo Campazzo, Jaden Hardy in Christian Wood – so se v novo sezono podali z visokimi cilji.

Uvod je bil tako za Dallas Mavericks kakor tudi Phoenix Suns nekaj posebnega. Ekipi sta se namreč lani srečali v konferenčnem polfinalu, v katerem so bila Sonca absolutni favorit, potem ko so redni del sezone končala z najboljšim izkupičkom med vsemi (64 zmag in 18 porazov). Sam začetek je bil po njihovih željah, saj so dobili prvi dve tekmi, nakar je prvi zvezdnik Devin Booker naredil usodno napako in z besedami zbodel slovenskega košarkarskega čarovnika.

Eden najboljših košarkarjev na svetu je zbadljivke vzel resno in z Dallasom izjemno napeto serijo dobil s 4:3, pot pa nato končal v konferenčnem finalu, v katerem so bili boljši kasnejši prvaki Golden State Warriors. V novi sezoni bi radi pri Dallasu naredili korak naprej in se uvrstili v veliki finale, želja pa je šampionski prstan.

They don’t like Luka Doncic here. Huh. pic.twitter.com/cz4bJ8E4bZ — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 20, 2022

Prav zaradi tega, ker je pomagal Dallasu izločiti Phoenix, ni bil deležen lepe dobrodošlice v dvorano Phoenixa, saj so ga gledalci izžvižgali.

A to ni spravilo iz tira slovenskega košarkarja, ki je odlično odprl obračun v novo tekmovalno obdobje. Sprva je bil nerešljiva uganka za nasprotnika. V igri 1 na 1 je vrtel obrambne igralce in dosegel prvih šest od sedmih točk za Dallas.

It's Luka Magic time 🎩🪄 pic.twitter.com/uKlB2mbtIm — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 20, 2022

Prav tako je skrbel, da niso bili hladni soigralci in jim podajal žoge ter kmalu vpisal tri asistence. Nekoliko je moral še počakati na prvo trojko, saj je uvodna poizkusa zgrešil. Ob koncu uvodne četrtine, ki jo je Dallas dobil z 32:24, jo je vendarle zadel. S 13 točkami je bil najbolj razigran na parketu, medtem ko je bil pri domačih z devetimi točkami najbolj učinkovit Booker.

Razigral se je Dinwiddie, ozvočeni Dončić nadaljeval v svojem slogu

V začetku druge je bil vroč Spencer Dinwiddie, ki je lani med sezono okrepil vrste moštva iz Teksasa. Z dvema trojkama in skupno osmimi zaporednimi točkami je popeljal ekipo do kar 16 točk naskoka (42:26). Dobre minute soigralcev je na klopi pozdravljal tudi Dončić, ki je razumljivo v središču pozornosti v novi sezoni.

Nič drugačen obraz niso izžarevali po minuti odmora, ki jo je zahteval domači trener Monty Williams. Novo trojko je zadel Tim Hardaway jr., ki je lansko sezono zaradi poškodbe in operacije leve noge vse od 1. februarja spremljal v civilni opravi.

Dinwiddie from DEEP 🎯 pic.twitter.com/TeIVMjkWif — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 20, 2022

Dončić se je vrnil na parket ob vodstvu Dallasa z 48:31, zamenjal pa je prav vročega Dinwiddieja, ki je v tej četrtini dosegel trinajst točk. Luka je nadaljeval v svojem slogu, se kmalu podal tudi za črto, ki označuje proste mete. Te je v letošnjem poletju v reprezentančnem dresu izvajal nekoliko slabše, zato pa je zadel prve štiri in pomagal držati Dallas pri visokem vodstvu.

Ni se le videlo, kako si želi pomagati svojemu moštvu, ampak se je tudi slišalo. Zvezdnik Dallasa je bil namreč ozvočen, kar je zadnja leta praksa v ligi NBA. In dobro je bilo razbrati, kako želi vključiti soigralce, katerim je navkljub 23 letom delil nasvete.

Da je bil zbran za igro, je bilo jasno razbrati tudi iz dejstva, da je zadel vseh sedem prostih metov v prvem polčasu, ki so ga gostje dobili s 17 točkami razlike (62:45).

Globok padec v tretji četrtini po vodstvu z 22 točkami razlike

Tako kot je začel tekmo, tako je Ljubljančan tudi nadaljeval na začetku drugega polčasa. Nemudoma je s trojko in težkim metom ob stiku z Bookerjem zadel novih pet točk za vodstvo Dallasa s 67:45. Videti je bilo, da imajo gostje vse pod nadzorom.

Kljub vsemu je domačim posijalo sonce. Najprej so se z delnim izidom 9:0 približali na 13 točk zaostanka, nakar je na drugi strani s trojko udaril Reggie Bullock. Zato pa je moral trener Jason Kidd v začetku drugega dela kmalu na klop postaviti prvokategornika Dinwiddieja, ki si je prislužil četrto osebno napako. Njegov izostanek se je v vrstah Dallasa poznal.

The Luka Special 💪 pic.twitter.com/HNsvPf1SAi — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 20, 2022

Nalet domačih se medtem ni končal. Suns so se kmalu približali na vsega šest točk zaostanka (64:70). S čvrsto obrambo in hitrimi protinapadi so hitro preobrnili potek dogodkov v lastni dvorani in se vrnili v igro za zmago.

Tretjo četrtino so dobili z 31:19, vroč pa je postajal Booker, ki je bil pri 21 točkah. Domači so dobro zaustavili Dončića, ki je v tem delu igre zgrešil vse tri poskuse za tri točke, z izjemo Bullocka pa so bili preostali soigralci nerazpoloženi in prav tako grešili mete. Na vsega točko zaostanka so se približali pri 76:77. Gostje so nekoliko lažje zadihali, ko je Christian Wood zadel štiri točke in Dallas v zadnjo četrtino popeljal z vodstvom 81:76.

Woodmania se ja nadaljevala, Dončić navdušen nad njim

Wood je bil vroč tudi ob vstopu v zadnji del igre in nemudoma z dvema trojkama in takrat že svojo 20. točko povečal naskok na deset (88:78). Težo bremena je ob odsotnosti Dončića prevzel na svoja pleča in nadaljeval v velikem slogu.

Slovenski košarkar je bil navdušen nad njegovo predstavo in se je le smejal, ko so igralci po novi minuti odmora domačega stratega prihajali do klopi po nove nasvete. Center Dallasa je namreč dosegel vseh 12 točk Dallasa v začetku zadnje četrtine in bil pri 25 točkah, Teksačani pa so po hitrem postopku prišli do 15 točk razlike (93:78).

Zgrnili so se temni oblaki, Dončić zgrešil trojko za zmago

Čeprav je bilo vse spet videti kot v pravljici, pa so se temni oblaki znova vrnili. Dončić se je medtem vrnil na parket, vendar bil še naprej hladen in ni več kazal predstave, kot jo je demonstriral pred tem. Suns so še enkrat udarili in slabih pet minut pred koncem vnovič ujeli priključek pri 94:97.

Luka Dončić je bil navdušen, ko so Mavericks osem minut in pol pred koncem vodili s 93:78. Foto: Reuters

V novi minuti odmora se je slovenski čudežni deček predramil in hitro zadel koš ter ob tem še dodatni prosti met za vodstvo s 100:94. A se kalvarija s tem ni končala. Domači so na krilih navijačev 3:10 do konca z delnim izidom 7:0 prišli do vodstva, pri katerem se niso zaustavili. Minuto in pol pred koncem so vodili že za pet (105:100), ko je stvari v svoje roke s petimi zaporednimi točkami prevzel Dončić. Ko je na semaforju pisalo še 32 sekund do konca, je poravnal ekipi pri 105:105. Z novim prostim metom, zadel je vseh 13.

Luka je bil v zadnjem poizkusu prekratek in zmaga je ostala v Phoenixu. Foto: Reuters

Phoenix je imel kot prvi napad za zmago. Videti je bilo, da so se zaplezali, vendar je Damion Lee čudežno zadel za 107:105, na drugi strani pa je prav Dončić poizkušal s trojko prinesti gostom zmago, a je bila njegova žoga prekratka. Zgrešil jih je kar osem na tekmi (2/10), ki jo je končal pri 35 točkah, devetih skokih in šestih asistencah.

Goran Dragić je s Chicago Bulls, manjkal je Zach LaVine, učinkovito vstopil v novo sezono. Zanj je bila uvodna tekma nekoliko bolj čustvena, saj je gostoval v Miamiju, za katerega je igral šest sezon in bil med drugim tudi kapetan. A do nekdanjega moštva ni bil nič kaj pokroviteljski.

Na parketu je prebil 19 minut, v tem času pa dosegel 12 točk. Zadel je kar štiri od petih trojk, medtem ko je zgrešil oba prosta meta in tri iz igre. V statistiko je vpisal še dve asistenci in ukradeni žogi ter bil pomemben člen zmagovite verige.

Sicer pa je bil pri zmagi s 116:108 izjemno razpoložen za igro DeMare DeRozan, ki se je lahko pohvalil s 37 točkami in 9 asistencami. Dobro partijo je pokazal tudi črnogorski center Nikola Vučević s 15 točkami in 17 skoki.

Liga NBA, 19. oktober: Detroit Pistons : Orlando Magic 113:109

Bogdanović 24, Ivey 19, Cunnigham 18, 10 as.; Banchero 27, 9 sk., 5 as., Suggs 21



Indiana Pacers : Washington Wizards 107:114

Haliburton 26, 7 as.; Beal 23, Kuzma 22, 13 sk., Porzingis 15, 10 sk.



Atlanta Hawks : Houston Rockets 117:107

Collins 24, Young 23, 13 as., Hunter 22, Murray 20, 11 as., 5 ukr. žog; Porter Jr. 21, 7 sk., 7 as.



Brooklyn Nets : New Orleans Pelicans 108:130

Durant 32, Mills 16, Irving 15; Ingram 28, Williamson 25, McCollum 21



Memphis Grizzlies : New York Knicks 115:112

Morant 34, 9 as, Aldama 18, 11 sk.; Randle 24, 11 sk., 6 as., Reddish 22, Brunson 15, 9 as., 6 sk. Miami Heat : Chicago Bulls 108:116

Butler 24, 8 sk., Herro 23, Strus 22; DeRozan 37, 9 as., 6 sk., Dosunmu 17, Vučević 15, 17 sk., Dragić 12 (met za 3 4/5, za 2 0/3, prosti meti 0/2), 2 as., 2 ukr. žogi, 1 ukr. žoga v 19 min.



Toronto Raptors : Cleveland Cavaliers 108:105

Siakam 23, 11 sk., Trent Jr. 19, Anunoby 18; Mitchell 31, 9 as., Osman 17



Minnesota Timberwolves : Oklahoma City Thunder 115:108

Gobert 23, 16 sk., Russell 20; Gilgeous-Alexander 32, Giddey 14; 11 sk.



San Antonio Spurs : Charlotte Hornets 102: 129

Johnson 20, 11 sk.; Rozier 24, Hayward 20, Richard 19, 10 sk. Utah Jazz : Denver Nuggets 123:102

Sexton 20, Markannen 17, Gay 16; Jokić 27, Gordon 22, 10 sk., Čančar zgrešen met v 1 minuti



4:00, Phoenix Suns – Dallas Mavericks

4:00, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers

Lestvica:

