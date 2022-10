Dončićev šef glede Slovenije še nima odgovora

Vodstvo Dallas Mavericks si na vse kriplje prizadeva, da bi v sklopu priprav na sezono 2023/24 gostovali v Evropi in igrali proti Real Madridu. Proti klubu, v katerem je odraščal Luka Dončić in z njim osvajal številne lovorike – med drugim tudi elitno Evroligo, v kateri je bil MVP (najkoristnejši košarkar).

Lastnik Mavericks Mark Cuban zadnja leta išče možnost, da bi Dallas zaigral proti Realu, vendar je pandemija covid-19 v preteklih dveh letih preprečila, da bi klubi iz lige NBA igrali mednarodne tekme.

Letos se je zgodba že spremenila, potem ko so Golden State Warriors in Washington Wizzards odprli pripravljalno obdobje v Tokiu, Milwaukee Bucks in Atlanta Hawks denimo v Abu Dabiju. Chicago Bulls in Detroit Pistons imajo načrtovano celo tekmo rednega dela sezone januarja v Parizu.

"Ne vem, če bomo lahko igrali pripravljalno tekmo v Sloveniji, sicer pa zelo trdo delamo, da bi jo odigrali proti Real Madridu," je dejal Cuban.

"Odvisno je od lige. Videli bomo. A delamo na tem, da zaigramo proti Real Madridu," je jasen Cuban.