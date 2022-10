Še malo pa gre zares. Trideset udeležencev lige NBA se pripravlja na začetek sezone 2022/23. Med njimi so tudi trije s slovenskimi legionarji. To so Denver z Vlatkom Čančarjem, Chicago z Goranom Dragićem in Dallas z Luko Dončićem, nespornim prvim obrazom in vlečnim konjem franšize Mavericks, s katero iz leta v leto dosega boljše rezultate.

V prejšnji sezoni se je v končnici prvič prebil do konferenčnega finala, med štiri najboljše ekipe lige NBA, nato pa priznal premoč poznejšemu zmagovalcu Golden Statu. Izjemne predstave Dončića v končnici, kjer je v povprečju dosegal skoraj 32 točk na tekmo, so le še utrdile njegov status med ljubitelji in poznavalci košarke.

Najboljši branilci v ligi NBA po izboru Bleacher Reporta: 1. Luka Dončić (Dallas Mavericks)

2. Stephen Curry (Golden State Warriors)

3. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

4. Trae Young (Atlanta Hawks)

5. Devin Booker (Phoenix Suns)

6. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

7. James Harden (Philadelphia 76ers)

8. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

9. Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

10. Bradley Beal (Washington Wizards)

11. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

12. Zach LaVine (Chicago Bulls)

13. Chris Paul (Phoenix Suns)

14. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

15. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

...

LD77 že tako velja za prvega favorita za osvojitev prestižne nagrade najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP), ki je v zadnjih dveh sezonah pristala v rokah srbskega velikana Nikole Jokića. O tem, kako velika so pričakovanja ameriške javnosti o predstavah 23-letnega Ljubljančana pred začetkom nove sezone, dovolj nazorno sporoča tudi lestvica, ki so jo sestavili pri spletni strani Bleacher Report.

Slovencu gledata v hrbet tudi Curry in Morant

Dallas z Luko Dončićem bo uvodno tekmo v novi sezoni odigral prihodnji četrtek v Phoenixu. Foto: Reuters Portal, ki podrobno spremlja dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je košarkarje v ligi NBA razdelil v tri kategorije (branilci, krila in centri). Dončića, ki ne spada le med najboljše strelce lige NBA, ampak tudi organizira večino napadov Dallasa, so uvrstili med branilce. Ko so primerjali vse branilce, so spoznali, da bo v sezoni 2022/22 najboljše predstave ponudil prav mladi Slovenec.

Na lestvici mu gledajo v hrbet številni košarkarski velemojstri, tudi 34-letni čudežni ostrostrelec prvakov iz San Francisca Stephen Curry, pa atraktivni in iz sezone v sezono bolj učinkoviti Ja Morant (Memphis), Dončićev dolgoletni znanec, prijateljstvo sta stkala že leta 2018 na naboru lige NBA, Trae Young (Atlanta) kot tudi najboljši strelec Phoenixa Devin Booker, ki se je v zadnji končnici provokativno spustil v prav poseben dvoboj z Luko Dončićem, nato pa v odločilnem sedmem srečanju v Arizoni doživel ogromno ponižanje.

Stephen Curry (Golden State) je bil v konferenčnem finalu prehud zalogaj za Luko Dončića in ekipo. Foto: Reuters

Zanimivo je, da bo Dončić v novo sezono vstopil prav na gostovanju pri Phoenixu, dvoboj se bo začel v četrtek, 20. oktobra, ob 4. uri zjutraj po slovenskem času, tako da se že v uvodnem dejanju lige NBA obeta zvezdniški obračun Booker – Dončić.

Zakaj je Dončić najboljši?

Dončić je prejšnji mesec s Slovenijo branil naslov na EuroBasketu, a doživel nepričakovan udarec v četrtfinalu, ko je izpadel proti Poljakom. Foto: Vid Ponikvar O tem, zakaj si je Dončić v družbi eminentnih in še kako kakovostnih imen, med katerimi prevladujejo ameriški košarkarji, prislužil prvo mesto, je podal pojasnilo novinar Bleacher Reporta Greg Swartz. Zapisal je, kako je bilo že ob spremljanju predstav Luke Dončića v krstni sezoni, ko je bil še novinec (rookie), kristalno jasno, kako bo Slovenec kmalu postal del elitne skupine najboljših igralcev lige. Izpostavil je kritiko, katere se je Dončić naposlušal v rezultatsko manj uspešnem začetku sezone 2021/22. Nanašala se je na slabšo telesno, kondicijsko pripravljenost in prekomerno težo.

''23-letnik je zdaj videti bolj suh kot kdajkoli prej in vstopa v sezono po predstavah v končnici, kjer je v povprečju na tekmo dosegal 31,7 točke in bil najboljši strelec,'' je zapisal Swartz, ki je prepričan, da bo Dončić v novi sezoni, v kateri bo Dallas zaigral brez Jalna Brunsona (drugi najboljši strelec Dallasa v končnici se je preselil k New Yorku), še izboljšal statistiko.

Jalen Brunson bo v novi sezoni tekmec Luki Dončiću. Srečevala se bosta na tekmah med Dallasom in New Yorkom. Foto: Guliverimage

''Zaključeval bo še več napadov. Bo tudi najboljši strelec, na vsaki tekmi lahko doseže povprečje v podobi trojnega dvojčka (dvomestno število točk, skokov in asistenc na tekmo). V napadu premore še kopico zvijač,'' opozarja Swartz in dodaja, kako čaka Dončića še svetla prihodnost: ''Nekega dne bi lahko splezal na košarkarski vrh. To, da je izbran za najboljšega branilca v ligi, predstavlja lep začetek.''