Francoski orjak, ki je zasenčil Luko Dončića

Victor Wembanyama. Ime, ki je v zadnjih dneh preplavilo košarkarske medije in družbena omrežja v ZDA. 18-letni francoski košarkar je na pripravljalnih tekmah svoje ekipe Metropolitans 92 s fantastično igro še enkrat več opozoril nase in ekspresno postal favorit številka ena za naslednji nabor NBA-lige.

Čeprav nas do začetka NBA-lige loči le še nekaj dni, pa je pozornost čez lužo v teh dneh usmerjena drugam kot le v klube in zvezdnike, ki bodo v kratkem začeli novo poglavje. Naslovnice medijev in športnih časopisov v ZDA v teh dneh polni predvsem 18-letni francoski košarkar Victor Wembanyama, ki ga mnogi označujejo za naslednjo velikansko zvezdo NBA-lige. Eden najbolj znanih NBA-novinarjev in poznavalcev Adrian Wojnarowski ga je označil za najbolj perspektivnega igralca, ki je kadarkoli sodeloval na naboru NBA-lige.

Francoski orjak, ki po zadnjih podatkih meri 222 centimetrov, se v teh dneh namreč mudi v ZDA, kjer ga je v Las Vegasu v tem tednu opazovalo okoli 200 NBA-skavtov in strokovnjakov NBA-lige. Mladi Francoz je namreč z ekipo Metropolitans 92, s katero je letos poleti sklenil sodelovanje, gostoval pri ekipi razvojne G-lige Ignite v Nevadi, kjer sta moštvi odigrali dve pripravljalni tekmi. Vsi so pričakovali, da se bo vsa pozornost vrtela okoli Sterlinga 'Scoota' Hendersona, ki velja za enega največjih prospektov za nabor prihodnje leto, a ga je kljub 28 točkam in devetim asistencam povsem zasenčil njegov francoski košarkarski kolega.

Non mais.... SERIEUSEMENT ?!

😱



Hugo Besson pour Victor Wembanyama !!!!! pic.twitter.com/OocejXaI0m — NBA France (@NBAFRANCE) October 6, 2022

Odličen met in občutek za igro

Večina NBA-poznavalcev Francoza že označuje za naslednjo veliko zvezdo najboljše košarkarske lige na svetu, nekateri so šli celo tako daleč, da so ga postavili ob bok uveljavitvi LeBrona Jamesa pred približno dvema desetletjema. Wembanyama je namreč na svoji prvi tekmi čez lužo zablestel v polnem sijaju, dosegel je kar 37 točk, od tega je kljub svojim dobrim 220 centimetrov zadel kar sedem trojk in enajstih poskusov ter bil prvi igralec ob zmagi svoje ekipe. Na drugi tekmi se je ustavil pri 36 točkah in enajstih skokih. Zaradi svojih predstav se je hitro povzpel na vrh napovedi za nabor NBA-lige za leto 2023.

Les highlights de Victor Wembanyama cette nuit, à Las Vegas.



36 points

11 rebonds

4 passes

4 contres



On répète : le meilleur prospect au monde.pic.twitter.com/M8E436ksO3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2022

"Ta teden je bil zame zelo poseben, zelo posebna izkušnja, tudi za celo našo ekipo. Ni mi težko, da se ne oziram na govorice okoli sebe, saj imam ob sebi odlične ljudi. Jaz samo igram košarko, res se ne oziram na to, kaj se piše in govori. Seveda mi prijatelji pošljejo kakšne stvari z družbenih omrežij, a na to se res ne oziram," je po izkušnji v ZDA dejal 18-letni košarkar.

A Wembanyama, ki se košarkarsko udejstvuje od desetega leta, ni čista neznanka v košarkarskem svetu. Že leta 2020 so Francozi opozarjali na takrat 16-letnega perspektivnega košarkarja, ki je v igri 2 na 2 povsem zasenčil francoskega zvezdnika Rudyja Goberta. "Kar se tiče mojega meta, je za tem res ogromno, ogromno dela in treningov. Leta in leta sem skušal izboljšati svoj met, in na to sem res ponosen. Kar se tiče koordinacije, pa sem imel srečo, da sem bil že od rojstva visok, nisem imel preskoka v rasti, kot ga ima večina igralcev moje rasti, zato s tem nisem imel težav. Moje telo se je lahko navadilo na vse skupaj," je o svojih zmogljivostih dejal član Metropolitans 92.

Posnetek iz leta 2020:

Športni geni

Wembanyami je bil šport položen že v zibelko. Rodil se je leta 2004 201 centimeter visokemu očetu Felixu, ki je bil skakalec v daljino, in mami Elodie, ki je bila s 192 centimetri košarkarica, kasneje pa je postala trenerka. Ravno mati ga je že v najmlajših letih navdušila nad košarkarsko žogo, v zgodnjih najstniških letih pa se je že kalil v mlajših kategorijah Barcelone, ob tem pa se je v otroških letih preizkusil tudi kot nogometni vratar pa atlet in tudi judoist, a je na koncu prevladala ljubezen do oranžne žoge.

Foto: Guliverimage

18-letni Francoz je bolj kot z višino nase opozoril tudi z izjemno spretnostjo, ob tem pa je še izjemen pri blokadah, saj njegov razpon rok meri kar 243 centimetrov, hkrati pa z neverjetno lahkotnostjo razume in bere košarkarsko igro. "Ne pravim, da je naslednji Luka Dončić. Niti ne pravim, da bo najboljši košarkar na svetu, a je res poseben. Vse skupaj presega okvire njegove višine. Gre za njegovo celotno kombinacijo velikosti, agilnosti, spretnosti in naravnih instinktov. To so stvari, ki se jih ne da naučiti," je o njegovi igri povedal NBA-skavt Jason Filippi, ki je francoskega košarkarja prvič opazil leta 2019 na evropskem prvenstvu do 16 let.

"To še ni začetek"

V svojih prvih dveh sezonah na profesionalnem nivoju je v povprečju dosegal 15,2 točke na tekmo, ob tem pa svoje razsežnosti igre kaže tudi v obrambi, saj je v povprečju zbral tudi eno ukradeno žogo, 3,8 blokade in 9,4 skoka na tekmo. Na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let se je s 14 točkami, 7,4 skoka in rekordnih 5,7 blokade na tekmo zavihtel v najboljšo peterko turnirja. Ob tem Filippi izpostavlja, da ima mladi Francoz največ rezerv v svoji fizični pripravljenosti, saj je še vedno zelo vitek. "To nekoliko kroji njegovo igro. Ko bo začel 'rasti v svoje telo', potem bomo šele videli pravega Wembanyamo. To še ni začetek," je še dodal Filippi.

Na razsežnosti njegove igre je že pred leti opozarjal tudi francoski reprezentant in član LA Clippers Nicolas Batum. "Ko je bil star 14 let, sem ga videl na enem izmed treningov. Bil sem navdušen. Ne samo nad njegovo višino, tudi nad tem, kako se je premikal po igrišču, kako je vodil žogo in bral igro. Takoj sem poklical Tonyja Parkerja in opozoril nanj. Zadnja štiri leta že govorim o njem in ljudje so končno začeli poslušati," je bil jasen Batum.

Victor Wembanyama meets Lakers’ LeBron James and Anthony Davis pic.twitter.com/1Vhkmsw6vk — Ben Golliver (@BenGolliver) October 7, 2022

Evforija okoli Wembanyame je v zadnjih dneh povsem preplavila tudi družbena omrežja, ob njegovih predstavah nihče ni ostal ravnodušen. "Liga in mi bomo v težavah, ko se bo preselil čez lužo," je smehu dejal Kevin Durant. "Veliko košarkarjev je bilo v zadnjih letih posebnih, a on je kot vesoljec. Zagotovo je daleč največji talent svoje generacije," je dodal LeBron James. Svoje navdušenje pa sta med drugim izrazila tudi Stephen Curry in Giannis Antetokounmpo.

"Velika čast je, da tako odlični ljudje govorijo o meni na tak način, a to ničesar ne spremeni. Res je lepo, a ostati moram osredotočen. Še vedno nisem ničesar dosegel. Še izbran nisem bil na naboru. Ostati moram osredotočen le na svoje cilje in biti konsistenten," pa se je ob vse pohvale obregnil Wembanyama. Če bo 222 centimetrov visoki košarkar sodeloval in bil izbran na naboru, bo ob Bobanu Marjanoviću in Kristapsu Porzingisu še en v četi najvišjih košarkarjev v ligi, takoj za košarkarjem Utaha Tackom Fallom, ki v višino meri kar 229 centimetrov.

