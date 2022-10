Goran Dragić debitiral za Chicago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić je odigral prvo (pripravljalno) tekmo v dresu Chicaga in s soigralci izgubil proti New Orleans Pelicans. Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski veteran Goran Dragić je s svojim novim NBA-moštvom Chicago Bulls odigral prvo pripravljalno tekmo. S 125:129 so izgubili z New Orleans Pelicans. Ljubljančan ni bil najbolj razpoložen, v 13 minutah je dosegel dve točki.

Moštva v ligi NBA se pospešeno pripravljajo na 77. sezono najkakovostnejše košarkarske lige na svetu, ki se bo začela 18. oktobra. Prvo pripravljalno tekmo so v torek odigrali tudi člani Chicago Bulls, ki se jim je pred novim tekmovalnim obdobjem pridružil Goran Dragić. V United Centru so pred dobrimi 16 tisoč gledalci izgubili z New Orleans Pelicans.

Devonte Graham je k zmagi Pelikanov prispeval 21 točk. Foto: Guliverimage Gostje so po prvi četrtini vodili s 40:25, ob polčasu pa že s 70:53. Chicago jih je lovil in ujel sredi zadnje četrtine, ko je povedel sploh prvič na obračunu (115:113), a prednosti, največja je znašala štiri točke, domači niso znali zadržati.

36-letni Ljubljančan, ki vstopa v 15. NBA-sezono, ob pripravljalnem debiju ni blestel. Na parketu je preživel 13 minut in 20 sekund, v tem času pa dosegel dve točki. Zgrešil je tri od štirih metov iz igre in edini poskus izza črte za tri točke. V tem času je dodal eno asistenco, ukradel eno žogo in izgubil tri.

Pri Chicagu je Demar DeRozan ob porazu vknjižil 21 točk, Javonte Green 18, Nikola Vučević pa se je podpisal pod dvojni dvojček (15 točk, 11 skokov). Pri zmagovalcih je bil točkovno najbolj razpoložen Devonte Graham (21 točk).

V petek gostijo Denver

Chicago nova pripravljalna tekma čaka v petek, ko bodo gostili Denver Nuggets, katerih dres nosi Vlatko Čančar, sezono pa bodo odprli 19. oktobra pri nekdanjem Dragićevem moštvu Miamiju.

V noči na četrtek bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali tudi Dallas Mavericks. Pomeril se bo z moštvom Oklahoma City Thunder, najverjetneje brez Luke Dončića, ki bi lahko dobil še nekaj tekmovalnega počitka.