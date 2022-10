Čančar po napeti končnici ugnal Phoenix, poškodbi Porzingisa in Balla #video

Prihodnji teden se začenja nova sezona lige NBA. V noči na torek so na drugi strani velike luže odigrali štiri pripravljalne tekme. Nastopil je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in Denverju pomagal do tesne zmage nad Phoenixom (107:105). Na dvoboju, na katerem so manjkali številni zvezdniki, je Primorec dosegel devet točk. Na dvoboju med Washingtonom in Charlottom (116:107) sta si gleženj poškodovala Kristaps Porzingis in LaMelo Ball.

Na dvoboju v Denverju sta obe ekipi nastopili z oslabljeno postavo. Nuggets so pogrešali prvega asa Nikolo Jokića, Jamala Murrayja, Kentaviousa Caldwell-Popa in Aarona Gordona, Phoenix, ki je v prejšnji sezoni končal redni del sezone z najboljšim izkupičkom, nato pa v končnici priznal premoč Dončićevemu Dallasu, s katerim se bo prihodnji teden tudi spoprijel v uvodni tekmi nove sezone, pa je pogrešal štiri igralce. Manjkali so Cameron Payne, Cam Johnson, Landry Shamet in Dario Šarić.

Napeta zadnja minuta srečanja v Denverju:

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je dvoboj začel na klopi, nato pa je odigral slabih 23 minut in imel šesto največjo minutažo v ekipi. Priložnost je dobro izkoristil, saj je dosegel devet točk. Iz igre je zadel tri od šestih metov (dve trojki), dodal je še podajo in ukradeno žogo, eno žogo pa je tudi izgubil.

Vlatko Čančar je na parketu prebil 22 minut in 31 sekund. Foto: Reuters

Zmagoviti koš je osem sekund pred koncem dosegel Ish Smith, s 17 točkami tudi najboljši strelec gostiteljev. 16 jih je dodal Bones Hyland. Pri gostih sta izstopala Devin Booker (20) ter Deandre Ayton (19 točk in 11 skokov), Duane Washington Jr. pa je zgrešil met za tri točke, ki bi gostom iz Arizone prinesel zmago.

Kristaps Porzingis in LaMelo Ball sta tekmo končala predčasno. Foto: Reuters

Kako dolgo bosta počivala Ball in Porzingis?

Washington je v pripravljalni tekmi ugnal Charlotte s 116:107, dvoboj pa sta zaznamovali poškodbi dveh zvezdnikov. Mladi as Hornets LaMelo Ball je v tretji četrtini stopil na nogo košarkarju Wizards Anthonyju Gillu in si poškodoval levi gleženj. V bolečinah je odšepal z igrišča, v prihodnjih dneh pa bo več jasnega o tem, kako dolgo bi bil lahko 21-letni Američan odsoten z igrišč. Do takrat je v 20 minutah prispeval devet točk, pet skokov in tri asistence.

Poškodba LaMela Balla:

LaMelo Ball apparently went down with a left ankle injury vs. the Wizards. pic.twitter.com/bKVjjb7PfI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 11, 2022

Na tekmi si je v prvem polčasu lažje poškodoval gleženj tudi Kristaps Porzingis, visoki Latvijec v dresu Washingtona. Bil je v odlični formi, v 16 minutah je prispeval 20 točk in bil najboljši strelec moštva. Če Latvijec, ki je imel ogromno zdravstvenih težav že pri prejšnjih klubih, New Yorku in Dallasu, ne bi mogel pomagati soigralcem, bi bil to velik udarec za Wizards, ki že tako zaradi zdravstvenih težav pogrešajo Bradleyja Beala, Coreyja Kisperta in Denija Avdijo. Na tekmi je največ točk (24) dosegel košarkar Charlotta Terry Rozier.

Kristaps Porzingis je blestel v uvodni četrtini:

KP is cookin’ in Q1 🔥



📊 11 PTS | 3-3 3PT pic.twitter.com/d6nmyPQgDu — Washington Wizards (@WashWizards) October 10, 2022

Philadelphia, pri kateri je izpustil dvoboj Joel Embiid, je premagala Cleveland s 113:97. 76ers so dobili še tretjo pripravljalno tekmo. Pri gostiteljih je dal največ točk Tyrese Maxey (19), pri gostih pa Jarrett Allen (19) in Darius Garland (17).

Miami je bil doma boljši od Houstona (118:110). Pri nekdanjem klubu Gorana Dragića je bil najboljši strelec Max Strus (24 točk, za tri točke je metal 5/10), mladi Srb Nikola Jović pa je dodal 15 točk in 12 skokov. Pri ekipi iz Teksasa sta bila v napadu najbolj učinkovita Jalen Green (25) in Kevin Porter Jr. (21). Miami je v pripravljalnem obdobju dobil tri od štirih tekem, Houston ostaja pri eni zmagi na treh tekmah.

V noči na sredo bo od Slovencev dejaven Goran Dragić s Chicagom. Igrali bodo proti Milwaukeeju.