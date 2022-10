Goran Dragić pri nekdanjih v vlogi gledalca

Košarkarji Chicago Bulls, ki se jim je pred sezono pridružil slovenski NBA-jevec Goran Dragić, so odigrali tretjo pripravljalno tekmo in vknjižili drugo zmago. Na gostovanju pri Torontu so slavili s 115:98. Ljubljančan je dogajanje v civilu spremljal ob parketu.

Le še teden dni je do začetka 77. sezone lige NBA, pred moštvi pa je le še peščica pripravljalnih obračunov na novo tekmovalno obdobje. Košarkarji Chicago Bulls so po porazu z New Orleans Pelicans in zmagi nad Denver Nuggets v nedeljo gostovali pri Toronto Raptors, katerega član je bil del lanske sezone Goran Dragić.

36-letnik je s svojo novo ekipo odpotoval v Kanado, a si na koncu srečanje v Scotiabank Arena ogledal v civilu. Chicago je večji del tekme zaostajal, po odlični zadnji četrtini, ki jo je dobil z 38:18, pa iz Toronta odpeljal zmago s 115:98. Največ točk ob zmagi je dosegel DeMar DeRozan (21), dodal je še osem skokov in prav toliko asistenc, Javonte Green je v zgolj 15 minutah vknjižil 17 točk. Pri domačih se je Pascal Siacam približal dvojnemu dvojčku (18 točk, 9 skokov), Gary Trent je vpisal 17 točk.

Chicago zadnja pripravljalna tekma čaka v torek, ko bodo gostili Milwaukee Bucks. Sezono bodo odprli 19. oktobra pri dolgoletnem Dragićevem moštvu Miami Heat.

LA Lakers so premagali prvake. Foto: Guliverimage

Lakersi ugnali prvake

Na delu so bili tudi prvaki Golden State Warriors, ki so doma s 121:124 izgubili proti Los Angeles Lakers. Anthony Davis je bil z 28 točkami najbolj razpoloženi strelec ob zmagi. Pri gostiteljih jih je Jordan Poole, ki je pred dnevi občutil nokavt Draymonda Greena, vknjižil 25, Stephen Curry pa 24.

Green se je po incidentu na treningu na lastno željo umaknil od ekipe, trener Steve Kerr pa je pri vsem skupaj najbolj obžaloval dejstvo, da je videoposnetek prišel v javnost. Kot pravi, je v svoji dolgi karieri videl vsaj 20 podobnih primerov. "Najlažje je stvari urediti, če ostanejo znotraj moštva," je dogajanje komentiral Američan.

New Orleans Pelicans so zmagali pri San Antonio Spurs (111:97), Sacramento je doma visoko premagal Portland (126:94), Minnesota Timberwolves pa so tesno (119:117) premagali LA Clippers.

V noči na torek pripravljalno srečanje čaka Denver Nuggets (Vlatko Čančar), gostil bo Phoenix Suns.