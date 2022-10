Šokanten posnetek s treninga prvakov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi tedna so se ameriški mediji razpisali o incidentu na treningu Golden State Warriors, sredi katerega sta se znašla Draymond Green in Jordan Poole, v petek pa je TMZ šel korak dlje in objavil videoposnetek dogajanja.

Na tem si košarkarja sprva na daljavo izmenjata nekaj besed, nato pa Green stopi do soigralca, sili vanj, Poole ga odrine z obema rokama, Green pa ga močno udari v obraz in z knockoutom spravi na tla.

Draymond Green KO’d Jordan Poole in practice 😳

Green se je v četrtek za svoje vedenje opravičil, generalni direktor Golden State Warriors Bob Myers je, še preden je videoposnetek ugledal luč sveta, dogajanje komentiral z besedami: "Takšne stvari se dogajajo. To ni nikomur všeč, tega ne opravičujemo, a vendar se zgodi."

Ob tem je dodal, da bodo, kar zadeva morebitno izključitev, kazen, denarno kazen, to obravnavali interno. Kot je v četrtek poročal ESPN, Myers naj ne bi pričakoval, da bi moral Green izpustiti kakšno tekmo.