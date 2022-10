Draymond Green, ki je v zadnjem tednu glavna tekma pogovorov v ligi NBA, se je po dogodku opravičil, kot so sporočili iz kluba, pa so se po skupnem dogovoru med vsemi stranmi odločili, da se bo ameriški košarkar za nekaj časa umaknil iz kluba. "Prišli smo do skupnega dogovora, da se bo za nekaj dni umaknil. Nismo se dogovorili, za koliko časa," je o tej tematiki dejal predstavnik za odnose z javnostmi pri Golden Statu.

Dvaintridesetletni Green, ki je od leta 2012 član Golden Stata, sicer ni povedal, kaj natanko ga je tako razjezilo, da se je s pestmi lotil soigralca, je pa dejal, da se je že pred tem tisti dan spopadel z nekaterimi bolečimi zadevami. Kot je še dejal Green, sam zase meni, da je človek z veliko napakami in da si bo v prostih dneh vzel čas za razmislek o sebi.

"Veselim se ukvarjanja s seboj, da se izboljšam in da se naučim spopadati s svojimi čustvi," je dejal Američan. "Ravnal sem povsem narobe, zato sem se opravičil svoji ekipi in Jordanu. S tem, ko je v javnost prišel ta video, se počutim še bolj osramočenega, še bolj pa mi je hudo za Jordana, njegovo družino in našo ekipo. Naredil sem napako. Moral bom na novo vzpostaviti odnos z ekipo in si priboriti njihovo spoštovanje in zaupanje," je dejal Green, ki je ob tem še dejal, da pri prepiru ni bilo nobenega govora o pogodbah obeh igralcev, ki bosta morda prihodnje poletje že prosta.

Kot kaže, pa dogodek ni pustil nobenih posledic pri Jordanu Poolu, ta je bil v noči na ponedeljek s 25 točkami in šestimi asistencami prvi strelec Golden Stata na pripravljalni tekmi proti LA Lakers, ki so jo sicer Warriors izgubili s 121:124. Po tekmi je o dogajanju spregovoril še en košarkar Golden Stata Kevon Looney. "Vse skupaj je drugače in zapleteno. V času, ki sem ga preživel pri Golden Statu, sem doživel že ogromno stvari, a vse smo vedno rešili v klubu, tokrat pa je zadeva povsem drugačna. Velik vpliv ima tako tudi javnost in to, kaj si mislijo drugi ljudje," je dejal Looney.

A ob tem verjame, da ima ekipa prvakov s Stephenom Curryjem in Andrejem Igoudalo pravi vodji ekipe, ki se bosta znala odzvati na pravi način. "Ko se zgodi kakšen razkol, se ta ekipa vedno dobro odzove, tudi to je za vse nas velikanski preizkus, a mislim, da ga bomo uspešno prestali," je dejal Looney, ki se je obregnil tudi ob Greena. "Imel bo nekaj dela, da si bo znova priboril naše zaupanje, a verjamem, da si tega želi in da bo to tudi storil."

Ob tem še ni znano, kdaj se bo problematični a odlični obrambni igralec vrnil na parket. Kot je dejal, si želi, da bi lahko zaigral na prvi tekmi sezone, na kateri bodo Warriors 18. oktobra gostili LA Lakers, a to ni odvisno od njega. Generalni direktor kluba Bob Myers pa je že povedal, da bodo vse zadeve in kazni reševali in dodeljevali znotraj kluba. Kot je zapisal dobro obveščeni novinar blizu Golden Stata Tim Kawakami, je zdaj najverjetneje vse odvisno od Poola. "Če on ne bo želel več igrati z Draymondom, bodo morali pri Golden Statu odločiti, ali bodo končali sodelovanje z enim izmed svojih glavnih igralcev," je prepričan ameriški novinar.

Še vedno pa se ne ve, kako je video s treninga sploh prišel v javnost. "V tej ligi sem v svojih 30 in več letih videl že marsikaj groznega in zmešanega. Če stvari ostanejo znotraj ekipe, jih je ponavadi mogoče rešiti z lahkoto, tudi hitreje se lahko premakneš naprej. Zdaj pa, ko je vse prišlo v javnost, je stvar povsem drugačna. Odgovarjati moramo na nešteto vprašanj in prav vse to spravlja v res zahteven položaj," pa je po dogodku dejal strateg Golden Stata Steve Kerr.

Green je že v preteklosti večkrat dokazal, da mu hitro popustijo živci:

Izkušeni košarkar Golden Stata se je sicer v težavah znašel že nekajkrat. V lanski sezoni je bil med drugim v središču pozornosti na prvi tekmi konferenčnega polfinala proti Memphisu, na kateri je po napeti končnici slavil zmago Golden State. Takrat je bil izključen po namernem prekršku druge stopnje. Ko je čakal na sodniško odločitev, je plesal, dražil in izzival navijače. Dva dni pozneje se je s krvavim očesom odzval na provokacije navijačev s tem, da jim je pokazal oba sredinca. Pa tudi pred tem se je večkrat zapletel v spore in dokazoval, da mu hitro popustijo živci.

