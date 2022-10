Kdo drug kot Luka Dončić

V noči na soboto so košarkarji Dallas Mavericks igrali zadnjo pripravljalno tekmo pred rednim delom lige NBA. Ti so tokrat gostovali pri Utah Jazz in jih premagali z izidom 115:101. Na parketu je bil znova najboljši slovenski košarkar Luka Dončić, ki je igral svojo drugo pripravljalno tekmo. Na parket je stopil tudi Vlatko Čančar.

Košarkarji Dallas Mavericks so pripravljalno obdobje končali z dobro popotnico, potem ko se od treh tekem dosegli dve zmagi. Zadnjo zmago so dosegli proti Utah Jazz, največje zasluge za to pa je imel 23-letni Dončić.

Dallas tekme ni najbolje začel, saj je bil njihov odstotek za met za tri točke precej skromen. Vendarle so po zaslugi Luke Dončiča polčas dobil z izidom 53:54. V nadaljevanju je trener Jason Kidd precej spretno rotiral igralce. V zadnji četrtini so si Dončić in druščina ustvarili majhno prednost in od tistega trenutka se niso več ozirali nazaj. Tekmo so na koncu dobili s 14 točkami prednosti.

Luka Dončić je tudi na tekmi proti Utahu atraktivno asistiral soigralcem.

Luka Dončić je bil najboljši košarkar na parektu

Še enkrat več je bil na parketu najboljši slovenski košarkar Luka Dončić. Ta je v 30 minutah igranja v svojo statistiko vpisal 24 točk, 5 asistenc in 3 skoke. Izgubil je tri žoge. Nekaj slabše mu je šel met za tri točke 2-9.

Ljubljančan, ki je navduševal tudi z atraktivnimi podajami, bo brez dvoma v letošnji sezoni vodilna sila Dallasa. Drugi najboljši košarkar Dallasa je bil Tim Hardaway Jr., ki je za svojo ekipo prispeval 20 točk, ob tem pa dodal še skok in asistenco.

Pri Utah Jazz je bil z 21 točkami najboljši Lauri Markkanen. Zbral je še deset skokov in dve asistenci.

Denver boljši od bojevnikov, Čančarjeva statistika je ostala prazna

Na delu so bili tudi košarkarji Denver Nuggets, ki so v gosteh premagali Golden State Warriors z izidom 119:112. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je na parketu preživel sedem minut, njegova statistika je ostala prazna.

Nova sezona lige NBA se bo začela 18 oktobra. Dallas bo prvo tekmo igral v noči na petek proti Phoenix Suns.

Rezultati:

Utah Jazz : Dallas Mavericks 101:115

Dončić 24, 5 asis., 3 skoki, 3 izgubljene žoge, igral je 30 minut, Hardaway Jr. 20; Markkanen 21, 10 sk., Gay 16

Indiana Pacers : Houston Rockets 114:122

Orlando Magic : Cleveland Cavaliers 114:108

Toronto Raptors : Boston Celtics 137:134

New York Knicks : Washington Wizards 105:89

Minnesota Timberwolves : Brooklyn Nets 102:112

New Orleans Pelicans : Atlanta Hawks 120:111

Golden State Warriors : Denver Nuggets 112:119

(Vlatko Čančar je igral sedem minut, njegova statistika je ostala prazna)

Sacramento Kings : LA Lakers 133:86