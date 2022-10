Zaostritev spora med Luko Dončićem in njegovo mamo Mirjam Poterbin?

Prejšnji mesec so Dončićevi odvetniki sprožili postopek za prekinitev registracije blagovne znamke "Luka Doncic 7", ki je v lasti njegove mame Mirjam Poterbin, saj si želi sam upravljati s svojo blagovno znamko, a so temu oporekali zastopniki Poterbinove. Glede tega vprašanja so predstavniki obeh strani v pogajanjih, s katerimi bi lahko dosegli za obe stranki sprejemljiv sporazum, zdaj pa je, kot kaže, prišlo do zaostritve.

Luka Doncic and his Mom are in a legal battle for control of his trademarks.



In September, Luka filed to cancel a trademark his Mom owns for "LUKA DONCIC 7."



Last week, his Mom fired back, seeking to dismiss the legal proceeding on technical grounds.



Mirjam Poterbin je pred dnevi na sodišče vložila zahtevek za zavrženje Dončićeve zahteve, saj za to "nima utemeljene podlage za izpodbijanje registracije". Upravljanje z blagovno znamo "Luka Doncic 7" je namreč zaupal njej, kar lahko Poterbinova dokazuje z njegovim podpisom, poroča ameriški strokovnjak za tovrstno pravo Josh Gerben.

This past Thursday, Luka's Mom responded, requesting that the case be thrown out because Luka's court filing lacks "valid ground for contesting the registration."



Ob tem dodaja, da je pri pogajanjih, kot kaže, prišlo do zapleta, saj je ta zahtevek Poterbinove "najbolj agresivna mogoča poteza". V pogajanjih bi lahko Luka in Mirjam prišla do dogovora in bi primer sodišče opustilo, zdaj pa bo pravna bitka, kot kaže, bolj trda. Do razrešitve tega vprašanja lahko stranki čakata tudi dve leti, še poroča Gerben.

