Dončić zahteva nadzor nad blagovno znamko, ki je v lasti njegove mame

Luka Dončić je v torek z velemojstrsko predstavo in 36 točkami slovensko košarkarsko reprezentanco na EuroBasketu popeljal do velike zmage nad Nemčijo. V ozadju dogajanja pa je imel Dončić v torek še eno pomembno nalogo, saj se je na ta dan v ZDA iztekel rok za pritožbo in pridobitev lastništva nad blagovno znamko, ki je bila do zdaj v lasti njegove matere, LUKA DONČIĆ 7.

Kot poroča dobro obveščeni novinar lige NBA Marc Stein, je zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić v torek vložil pritožbo pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke, s katero zahteva preklic registracije blagovne znamke "LUKA DONČIĆ 7", ki je trenutno v lasti njegove matere Mirjam Poterbin, so sporočili iz pravne družbe Brown Rudnick, ki zastopa Dončića.

Igralec je na EuroBasketu uspešno povedel Slovenijo do zmage nad gostiteljico Nemčijo, pred tem pa je 23-letnega košarkarja čakal torkov rokom v ZDA pri komisiji za sojenje in pritožbe glede blagovnih znamk USPTO (United States Patent and Trademark Office, op. p.) za vložitev pritožbe. To je bil zadnji korak v večmesečnem prizadevanju zvezdnika lige NBA, da znova pridobi popoln nadzor nad blagovnimi znamkami, ki nosijo njegovo ime – od katerih jih je več v rokah njegove matere Mirjam Poterbin, poroča Marc Stein. "Čaka me še ogromno stvari, ki se jih veselim. Še naprej rastem kot igralec in oseba, zato je pomembno, da nadzorujem lastno blagovno znamko in se osredotočim na vračanje svoji skupnosti," je v povezavi z dogajanjem za The Stein Line dejal Dončić.

Številni poskusi o prenosu lastništva

Ko je Dončić novembra v svoji prvi sezoni v ligi NBA (2018/19) oblekel dres Dallasa, je Dončić pri 19 letih dal svoji mami Mirjam soglasje za registracijo svojega polnega imena kot blagovne znamke. Po številnih poskusih pogajanj o prenosu lastništva nad to registracijo je Dončić po besedah ​​njegovih odvetnikov julija 2021 pisno sporočil, da želi to soglasje preklicati. Dončićevo operativno podjetje Luka99 Inc., s katerim imajo sklenjene pogodbe vsa njegova partnerstva z blagovnimi znamkami, je v torkovi vlogi delovalo kot uradni vlagatelj pritožbe.

Tik pred začetkom sezone 2021/22 je Dončić razkril nov logotip, ki je že prikazan na vseh njegovih čevljih in oblačilih znamke Jordan in ki vključuje njegove začetnice (LD), številko dresa (77) in S, ki predstavlja Slovenijo. Logotip je prikazan tudi v osrednjem krogu obeh igrišč, ki ju je Dončić septembra lani v sodelovanju s franšizo videoiger NBA 2K prenovil v Ljubljani. Toda njegove prve poskuse, da bi registriral "LUKA DONČIĆ" kot blagovno znamko pod svojim nadzorom, je USPTO predhodno zavrnil zaradi obstoječe blagovne znamke "LUKA DONČIĆ 7", ki se ji po besedah Steina Mirjam Poterbin ni želela odpovedati in še naprej uporablja Dončićev prejšnji logotip.

Dončić je povsem osredotočen le na EuroBasket. Foto: FIBA

Dončić osredotočen le na EuroBasket

Dončić tako ni več povezan s podjetji, ki imajo v lasti in tržijo blagovno znamko LD77 ter upravljajo spletno stran lukadoncic.com. To podjetje sicer trenutno soupravljata Dončićeva mati in direktor Boris Požeg, sicer nekdanji partner Mirjam Poterbin. Dobrodelna fundacija Luke Dončića iz Dallasa, prav tako ustanovljena leta 2021, prav tako ni povezana s slovensko fundacijo, ki je nedavno začela uporabljati isto ime.

Viri, ki so bili seznanjeni s položajem, so povedali, da so Dončić in njegovi pravni zastopniki nekaj časa poskušali preprečiti, da bi preganjanje njegovih blagovnih znamk prišlo v javnost vse do torkove vložitve pritožbe. Dončić je dejal, da izpodbijanje blagovne znamke vidi kot zadnjo možnost v poskusu pridobitve popolnega nadzora nad svojim imenom, blagovno znamko, dobrodelno fundacijo in poslovnimi zadevami, saj nasprotujoče si blagovne znamke preprečujejo Dončiću, da bi imel jasne pravice do uporabe lastnega imena.

V prijavi je navedeno, da Dončić ni povezan z "LUKA DONČIĆ 7" in ne odobrava njegovega blaga in storitev ali namigov, da je povezana z njim. Dogajanje je za Steina pokomentiral tudi generalni sekretar KZS Rašo Nesterović. "Luko in njegovo družino poznam že zelo dolgo. Medtem ko Luka še naprej zori v pametnega mladega podjetnika, preprosto skrbi, da ima popoln nadzor nad svojo blagovno znamko. A tukaj je 100-odstotno osredotočen le na EuroBasket. Je pravi tekmovalec in njegova glavna prioriteta je vodenje svoje reprezentance," je še dejal Nesterović.

Preberite še: