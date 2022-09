Slovenija po epski predstavi Luke Dončića zasenčila Francijo

Slovenski košarkarji so na zadnji tekmi v predtekmovanju evropskega prvenstva v Kölnu premagali olimpijske podprvake Francoze (88:82) in si zagotovili prvo mesto v skupini B. Mike Tobey zaradi načetega gležnja ni pomagal soigralcem, je pa več kot navdušil Luka Dončić in po izjemni predstavi dosegel kar 47 točk in popravil kar nekaj rekordov. Litva je premagala BiH in ji priprla vrata osmine finala.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 5. krog Sreda, 7. september, Köln:

Francija : Slovenija 82:88 (19:20, 40:44, 64:64)

Gobert 19 (8 sk.), Fournier 15, M'Baye 13; Dončić 47 (trojke 6/11, 7 sk., 5 as.), G. Dragić 14

Strelci za Slovenijo: Dončić 47 (7 sk., 5 as.), G. Dragić 14, Murić 9, Čančar 6, Z. Dragić 6, Blažič 4, Prepelič 2

Fotogalerija s tekme v Kölnu:

1 / 66 2 / 66 3 / 66 4 / 66 5 / 66 6 / 66 7 / 66 8 / 66 9 / 66 10 / 66 11 / 66 12 / 66 13 / 66 14 / 66 15 / 66 16 / 66 17 / 66 18 / 66 19 / 66 20 / 66 21 / 66 22 / 66 23 / 66 24 / 66 25 / 66 26 / 66 27 / 66 28 / 66 29 / 66 30 / 66 31 / 66 32 / 66 33 / 66 34 / 66 35 / 66 36 / 66 37 / 66 38 / 66 39 / 66 40 / 66 41 / 66 42 / 66 43 / 66 44 / 66 45 / 66 46 / 66 47 / 66 48 / 66 49 / 66 50 / 66 51 / 66 52 / 66 53 / 66 54 / 66 55 / 66 56 / 66 57 / 66 58 / 66 59 / 66 60 / 66 61 / 66 62 / 66 63 / 66 64 / 66 65 / 66 66 / 66

S kom se bo Slovenija pomerila v osmini finala? Za preboj v četrtfinale jo bo v Berlinu čakala četrtouvrščena ekipa iz skupine A. O tem, katera bo to, bo odločila večerna tekma v Tbilisiju med Gruzijo in Črno goro.

Francozi so bili sprva močnejši, boljši in natančnejši. Hitro so si priigrali prednost desetih točk, pri Sloveniji pa se je še kako poznala odsotnost Mika Tobeyja. Zdravniki so mu prižgali rdečo luč za nastop, saj se je njegov gleženj po včerajšnjem zvinu na začetku tekme proti Nemčiji, ko je v nadaljevanju srečanja le stisnil zobe in pomagal soigralcem, v noči na sredo razbolel.

V napadu je tako največkrat prevzel odgovornost nase Luka Dončić. Sprva ni bil najbolj natančen pri metu, Francozi pa so ga domala v vsakem napadu ustavljali s prekrškom ali pa vsaj na robu prekrška. Slovenija je v uvodni polovici četrtine dosegla le štiri točke, vse prek prostih metov. Iz igre sploh ni zadela. Tako je bilo do šeste minute in znižanja zaostanka na 6:14, ko je dal prvi koš iz igre Zoran Dragić.

Slovenija se je maščevala Francozom za poraz v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu. Foto: Vid Ponikvar

Takrat je imela Francija še prednost. V nadaljevanju pa je Sloveniji, četudi je pogrešala prvi center, igra le stekla. Na krilih izjemnega Dončića, ki je do konca četrtine dosegel kar 13 točk, je prešla v vodstvo! Prvo četrtino je dobila z 20:19, zadovoljstvo pa je skazila tretja osebna napaka Eda Murića, še kako pomembnega moža za Slovenijo ob odsotnosti Tobeyja. V prvi četrtini so za Slovenijo zadeli v polno le trije strelci (Dončić 13, Z. Dragić 4 in Murić 3).

Dončić v prvem polčasu dosegel kar 27 točk

Luka Dončić je v uvodni četrtini dosegel 13, na koncu pa kar 47! Foto: Vid Ponikvar Druga četrtina je postregla s širokim naborom mojstrovin Luke Dončića, ki je navduševal več tisoč slovenskih navijačev v Kölnu. Prvi zvezdnik slovenske reprezentance je zadeval kot za stavo za tri točke, spravljal v obup Francoze, Slovenija pa je na račun njegovih točk, še pred koncem prvega polčasa jih je zbral kar 27 (ob štirih skokih in asistencah), ohranjala prednost pred olimpijskimi podprvaki.

Sodniki so z nekaterimi odločitvami poskrbeli za nezadovoljstvo v slovenski reprezentanci, ko pa je v zadnji minuti druge četrtine francoski orjak Vincent Poirier v boju za žogo pod slovenskim obročem s komolcem grobo udaril Dončića, je dvorana utihnila. LD77 je padel na tla, nato pa z okrvavljeno glavo in zaskrbljenim pogledom zapustil dvorano. Napotil se je k zdravniški oskrbi. Sodniki so po videoanalizi Francozu prisodili nameren prekršek, ljubitelji košarke pa so se spraševali, kako močno jo je skupil Dončić. Slovenija je odšla na počitek s prednostjo +4.

Ne glava, ne zapestje, Dončiću ne more nič do živega!

Slovenski navijači so v Kölnu spremljali noro strelsko predstavo Luke Dončića in pomembno zmago slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Ko se je nadaljeval drugi polčas, so slovenski navijači z veseljem pozdravili vrnitev Luke Dončića na parket. Reprezentančni zdravnik dr. med. Marko Macura je po tekmi pojasnil, kako so morali zašiti rano vročemu slovenskemu asu. Na polovici tretje četrtine, ko je Slovenija vodila s 56:60, je moral še enkrat zapustiti parket. Tokrat zaradi bolečin v levem zapestju. Francozi niso skoparili z udarci, prošnje in kritike slovenskih košarkarjev na račun sodniškega kriterija, ki ni kaznoval tako agresivne igre galskih petelinov, pa ni naletel na plodna tla.

Triindvajsetletni Ljubljančan, ki je odigral tekmo proti Franciji kot v transu, je vseeno stisnil zobe. Nadaljeval je s tekmo, do konca tretje četrtine dosegel še deset točk. V zadnjo četrtino, v katero sta Slovenija in Francija vstopili z izenačenim rezultatom (64:64), je tako vstopil pri 37 točkah!

Francozi izenačili na 82:82, nato je sledila slovenska rapsodija

V zadnji četrtini je Dončić nadaljeval s čarovnijami, še naprej je marljivo polnil francoski koš in postavljal nove zgodovinske mejnike. Slovenija si je priigrala lepo prednost, v zadnjih pet minut je vstopila z vodstvom +10 (80:70). Sledilo je nekaj spornih sodniških odločitev, Dončić se je neuspešno pritoževal, ko so ga Francozi ovirali ob njegovih prodorih. Slovenski tekmec je dobil zalet in se z delnim rezultatom 9:0 približal na -1 (79:80), po sporni osebni napaki, ki so jo sodili Goranu Dragiću, pa je Evan Fournier izenačil na 82:82. Sledila je napeta končnica, v kateri se je najprej izkazal zlati kapetan Dragić, ukradel žogo Francozom in dosegel koš za 84:82.

Slovenija si je zagotovila prvo mesto v skupini B, najmočnejši izmed vseh štirih na letošnjem EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar

Po odlični igri v obrambi je slovenska trojica iz lige NBA izvedla še akcijo, ki jo je po podajah Dončića in starejšega izmed bratov Dragić v koš pretopil Vlatko Čančar. Slovenija si je priigrala "varno" prednost, na koncu pa premagala Francijo z 88:82 in se ji tako maščevala za lanskoletni poraz na Japonskem. Aktualni evropski prvaki so si zagotovili tudi prvo mesto v skupini, veselje v Kölnu je bilo nepopisno, navijači pa so še dolgo v noč nazdravljali junaštvu strelskega rekorderja Dončića, ki je kljub zašiti glavi in bolečemu zapestju dosegel fenomenalnih 47 točk!

Popravil rekord prijatelja Nowitzkega Dirk Nowitzki od srede naprej ni več najboljši strelec na tekmi EuroBasketa v 21. stoletju. Foto: Vid Ponikvar Luka Dončić je pisal zgodovino. Postal je prvi košarkar, ki je na tekmi EuroBasketa v tem stoletju dosegel 47 točk. Prejšnji rekorder 21. stoletja je bil njegov "mentor" pri Dallas Mavericks, Nemec Dirk Nowitzki, ki je pred 21 leti dosegel na tekmi proti Španiji 43 točk. Na letošnjem EuroBasketu je bil pred tem rekorder Grk Giannis Antetokounmpo (41). Dosežek Dončića je izjemen, saj je postavil drugo najvišje število točk na tekmi evropskega prvenstva vseh časov! Edini, ki jih je dosegel več, je bil pred davnimi 65 leti na EP 1957 nekdanji reprezentant Belgije Eddy Terrace. Proti Albaniji je dosegel kar 63 točk. Do čarobne Dončićeve predstave je za drugi najboljši dosežek veljal tisti, ki ga je leta 1983 postavil nekdanji grški as Nikos Galis (46).

Kapetan Goran Dragić je nastopil v posebnih košarkarskih čevljih, na katerih sta zapisani imeni njegovih otrok: