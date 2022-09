Izračun, na katerega se Slovenci požvižgajo

Tri zmage in en poraz je izkupiček slovenskih košarkarjev po prvih štirih krogih evropskega prvenstva. Slovenci so za uvod po trdem boju ugnali Litvo, nato so bili boljši od Madžarske, sledil je spodrsljaj proti Bosni in Hercegovini in nato še torkova velika zmaga nad gostiteljico Nemčijo. Kljub enemu porazu pa imajo slovenski košarkarji pred zadnjo tekmo prvega dela še vse v svojih rokah.

Ob morebitni zmagi nad Francijo bodo Slovenci, ne glede na razplete drugih tekem v skupini B, v drugi del tekmovanja potovali kot najboljša reprezentanca skupine, s tem pa bi si zagotovili tudi, vsaj na papirju, najlažjega nasprotnika v osmini finala. To bo v primeru zmage nad olimpijskimi podprvaki četrta ekipa skupine A, s katero se bo slovenska skupina križala v nadaljevanju prvenstva. Slovenski košarkarji so sicer že večkrat poudarili, da so povsem osredotočeni le na svojo igro in se ne ozirajo na to, kdo bodo njihovi nasprotniki v izločilnih bojih prvenstva.

Slovenci so se s Francozi nazadnje pomerili na lanskih olimpijskih igrah, ko je bila Francija po drami boljša v polfinalu. Foto: Anže Malovrh/STA

S katerega mesta bo napredovala Slovenija?

Pred zadnjim dvobojem Slovenije v prvem delu je tako že jasno, da taktiziranja zasedbe Aleksandra Sekulića ne bo, saj bo Slovence na zadnjem obračunu skupinskega dela zanimala le zmaga. Ob tem pa je v boju za prvo mesto v skupini B odprto tudi vprašanje o zadnjem potniku v osmino finala. O tem bosta na medsebojni tekmi neposredno obračunali reprezentanci Litve ter Bosne in Hercegovine. Ob Sloveniji sta si namreč napredovanje, ne glede na razplet zadnjega dne, že zagotovili tudi reprezentanci Nemčije in Francije. Čeprav bodo Slovenci tudi na svoji peti tekmi prvenstva zanesljivo iskali pot do zmage, pa je povsem mogoče, da bo o usodi aktualnih evropskih prvakov odločal tudi razplet drugih tekem.

EuroBasket 2022, skupinski del, 5. krog:

14.30 Litva - Bosna in Hercegovina

17.15 Francija - Slovenija

20.30 Madžarska - Nemčija Lestvica pred zadnjim krogom:

1. Nemčija* 4 tekme - 7 točk

2. Slovenija* 4 - 7

3. Francija* 4 - 7

4. Bosna in Hercegovina 4 - 6

5. Litva 4 - 5

6. Madžarska 4 - 4 * že v osmini finala Morebitni razpleti: Slovenija bo v primeru zmage nad Francijo ne glede na razplet drugih tekem osvojila 1. mesto v skupini B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali Litva in Nemčija, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot tretja ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali Litva in Madžarska, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot druga ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali BiH in Madžarska, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot druga ekipa skupine B.

Če Slovenija tekmo proti Franciji izgubi, ob tem pa bosta zmagali BiH in Nemčija, bo Slovenija v drugi del tekmovanja napredovala kot četrta ekipa skupine B.

Slovenijo tako v sredo čaka še zadnja tekma v predtekmovanju, zmagovalec pa se bo v osmini finala v Berlinu v soboto, 10. septembra, pomeril s četrtouvrščeno reprezentanco iz skupine A, v kateri sta krog pred koncem na vrhu Španija in Turčija, z izkupičkom 2-2 sledita Črna gora in Belgija, Gruzija ter Bolgarija pa imata po eno zmago. Zadnji dan bo v Tbilisiju minil z derbijem med Turčijo in Španijo, sledil bo obračun Bolgarije in Belgije ter nato še gostiteljice Gruzije in Črne gore.

Ob tem pa bo še kako pomemben tudi četrtkov spored v skupinah C in D, s katerima se bodo reprezentance skupin A in B prvič srečale v četrtfinalu EuroBasketa v Berlinu. Med drugim bosta v četrtek svoji dokončni usodi v prvem delu prvenstva znani tudi za dve izmed favoritinj Srbijo in Grčijo, Slovenci pa bi se najverjetneje z morebitno zmago nad Francijo na ta način v uvodnih fazah izločilnih bojev v Berlinu izognili ravno reprezentancam, najnevarnejšim za odličja.

Foto: FIBA

