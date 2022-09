Slovenci na krilih izjemnega Dončića do velike zmage nad Nemčijo

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svoji četrti tekmi evropskega prvenstva prišla do velike zmage nad gostiteljico Nemčijo. Slovenci so v Kölnu na krilih izjemnega Luke Dončića slavili z 88:80 in tako ostajajo v boju za prvo mesto v skupini B. Dončić je tekmo končal pri 36 točkah in desetih skokih. V slovenski skupini B je pred tem Francija, ki se bo v sredo pomerila še s Slovenijo, premagala BiH, Litva pa je prepričljivo ugnala Madžarsko in dočakala uvodno zmago na tem prvenstvu.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 4. krog Torek, 6. september, Köln:

Nemčija : Slovenija 80:88 (14:21, 22:23, 19:17, 25:27)

Strelci za Slovenijo: Dončić 36 (14/25 met iz igre, 10 sk., 4 as.), Dragić G. 18 (7/14 met iz igre), Tobey 10 (8 sk.), Prepelič 9, Blažič 7, Dragić Z. 3, Nikolić in Čančar (6 sk.) 2, Murić 1 (6 sk.)

Slovenski košarkarji so po pravi drami v Kölnu na svoji četrti tekmi EuroBasketa prišli do svoje tretje zmage, po kateri ohranjajo možnosti za prvo mesto v skupini B in najboljše izhodišče pred osmino finala. Po nedeljskem spodrsljaju proti BiH so Slovenci pred več kot 18 tisoč gledalci v dvorani Lanxess, med katerimi je dva tisoč Slovencev večkrat preglasilo domačine, na kolena spravili Nemčijo in ji prizadejali prvi poraz na prvenstvu.

Tobey že po prvem skoku začasno v garderobo

A pot do zmage je bila za Slovence peklenska, čeprav so Nemci na tekmi vodili le pri rezultatu 2:0. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v prvo peterko prvič na prvenstvu uvrstil tudi Gorana Dragića. Ob njem so tekmo začeli še Luka Dončić, Vlatko Čančar, Jaka Blažič in Mike Tobey. Ta je že pri prvem sodniškem metu za žogo nerodno pristal, si zvil gleženj in moral takoj iz parketa, ob spremstvu slovenske zdravstvene službe pa je hitro odšel v garderobo. Američana s slovenskim potnim listom je tako takoj zamenjal Žiga Dimec. Slovenci so zaradi začetnih težav nekaj časa lovili pravi ritem, začetne krče pa je kot prvi, po skoraj dveh minutah in pol igre, s črte prostih metov premagal Čančar. Nato sta bila za Slovenijo uspešna še Dončić in kapetan Dragić, ki sta Slovenijo povedla v vodstvo s 6:2.

Mike Tobey si je pri prvem sodniškem metu za žogo poškodoval gleženj, a se je po nekih minutah lahko vrnil na parket. Foto: FIBA

Na veselje Slovencev se je po dobrih štirih minutah na parket vrnil Tobey, ki je v nadaljevanju bil hud boj pod obema košema. Slovenci so bili v prvi četrtini, ki jo je zaznamovala precej raztrgana igra z veliko zgrešenimi meti z obeh strani, ves čas v rahli prednosti. Največ so vodili s sedmimi točkami naskoka, kolikor je znašala tudi slovenska prednost ob koncu prvih desetih minut (21:14).

Slovenci v drugi četrtini držali prednost

Slovenci so sanjsko odprli tudi drugo četrtino, v kateri so po trojki Tobeyja prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (24:14). Razigrani Sekulićevi varovanci so po slabih štirih minutah igre v drugi četrtini po košu Dončića povedli že z 31:17, nato pa so Nemci odgovorili z delnim izidom 8:0 – dve trojki je dosegel Dennis Schröder – in se približali Slovencem. Na nemški nalet je po minuti odmora odgovor našel Dončić, ki je dosegel pet zaporednih točk, skupaj pa je v prvih dvajsetih minutah dosegel 17 točk (5/11 met iz igre) in sedem skokov. Slovenski košarkarji so nato do konca prvega polčasa držali prednost, ki se je ves čas gibala okoli desetih točk. Na glavni odmor so evropski prvaki odšli s prednostjo 44:36.

Slovenski navijači so večkrat preglasili gostitelje v Nemčiji. Foto: FIBA

Slovenci so za razliko od prejšnje tekme z Nemci, tokrat v prvem polčasu držali stik v skoku (22:21), veliko bolje pa so svoje delo v oddelali tudi v obrambi, kjer so se borili za vsako žogo. Nemci so v prvem polčasu zadeli le 35 odstotkov metov iz igre, iz 18 poskusov so zadeli štiri trojke, Slovenci so jih zadeli prav toliko iz 14 poskusov.

Nemci nevarno zapretili

Nemški voz je na začetku drugega polčasa vlekel razpoloženi Schröder, po košu katerega so se Nemci slabe tri minute v uvodu v drugi polčas približali le na štiri točke zaostanka (43:47). Nemški zvezdnik je sicer ob eni izmed akcij povsem izgubil živce, proti sodniku nameril z žogo in si prislužil tehnično napako, a tudi to ni pomagalo Slovencem, ki jim v tretji četrtini nikakor ni steklo v napadu, v dobrih petih minutah tretjega dela so zmogli le šest točk, na slovensko srečo pa niso preveč blesteli niti Nemci, ki pa so kljub temu vztrajno topili slovensko prednost. Slabe tri minute pred koncem tretje četrtine je po trojki Johannesa Thiemanna zaostanek Nemcev znašal le še dve točki (55:57), a so Slovenci do konca tretjega dela odgovorili s 4:0 in po tridesetih minutah vodili z 61:55.

Dennis Schröder je dosegel 19 točk, ob koncu pa je povsem izgubil živce. Foto: FIBA

Prvi nemški strelec predčasno v garderobo

Strelski niz Slovenije (skupno 8:0) se je nadaljeval tudi na začetku zadnje četrtine, Slovenci pa so zadetih prostih Klemna Prepeliča in košu Gorana Dragića povedli s 65:55. Tudi v nadaljevanju zadnje četrtine so Slovenci držali prednost, ki se v zadnjem delu, kljub naletom Nemcem, ni nikoli spustila pod pet točk. V zadnji četrtini pa je bil povsem nezaustavljiv Dončić, ki je bil nerešljiva uganka za nemško obrambo. Slabe tri minute pred koncem je Slovenija po košu zvezdnika Dallasa povedla z 82:71, a so Nemci odgovorili z dvema zaporednima trojkama in se vrnili v igro. V izjemno napetem zaključku, v katerem si je Schröder, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Nemcev, prislužil nešportno osebno napako nad Edom Murićem, ki je opravil levji delež v obrambi, so Slovenci ohranili trezno glavo in tekmo pripeljali v svojo korist (88:80).

Goran Dragić je tekmo končal pri 18 točkah. Foto: FIBA

Dončić je tekmo končal pri dvojnem dvojčku. Dosegel je kar 36 točk, ob tem pa je vknjižil še deset skokov in štiri asistence. Kapetan Dragić, ki je v kriznih momentih našel odgovor na nemški pritisk, je obračun končal pri 18 točkah, Tobey je dodal deset točk in osem skokov. Slovenci so na koncu dobili boj v skoku (41:33), ki je bil glavna težava Slovenije na obračunu z Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Slovenijo v sredo ob 17.15 čaka še zadnja tekma v predtekmovanju proti Franciji, ki bo odločala o prvem mestu v skupini B. Zmagovalec se bo v osmini finala v Berlinu v soboto, 10. septembra, pomeril s četrtouvrščeno reprezentanco iz skupine A, v kateri sta krog pred koncem na vrhu Španija in Turčija, z izkupičkom 2-2 sledita Črna gora in Belgija, Gruzija ter Bolgarija pa imata eno zmago.

Slovenski navijači pred tekmo v Kölnu:

Obračun Litve in BiH za osmino finala

V uvodni tekmi dneva v skupini B je Francija premagala Bosno in Hercegovino ter si zagotovila preboj v osmino finala. BiH, ki so v nedeljo prekinili zmagoviti niz slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu, trajal je kar 11 tekem zapored, tako ostajajo v zahtevnem položaju. Za napredovanje v izločilni del se bodo v sredo v neposrednem obračunu pomerili z Litvo. Francozi so v zadnjih četrtini zaostajali za dve točki (59:61), nato pa z delnim rezultatom 20:4 ušli edini reprezentanci, ki je na tem prvenstvu premagala aktualne evropske prvake.

Košarkarji Litve so po treh tesnih porazih le dočakali prvo zmago. Upravičili so vlogo favorita proti Madžarski in jo odpravili s 23 točkami razlike, s tem pa ostali v igri za napredovanje.

BiH se bo z Litvo pomerila za napredovanje v osmino finala. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V skupini A sta zanesljivi zmagi vpisali reprezentanci Španije in Turčije. Prva je v Tbilisiju z 82:65 ugnala Črno goro, druga pa z 78:63 Belgijo. Obe sta si po tretjem paru točk po štirih obračunih zagotovili nastop v izločilnih bojih.

V skupini C je v Milanu Grčija vpisala četrto zmago na prav toliko tekmah in si zagotovila prvo mesto v skupini. Vnovič sijajni Giannis Antetokounmpo (41 točk, 9 skokov) in druščina niso imeli težav z do danes neporaženo Ukrajino, ki je prav tako že prišla do napredovanja. V tej skupini sta si tudi Italija in Hrvaška prislužili nastop v osmini finala, na medsebojni tekmi pa so domačini slavili z 81:76.

V skupini D je Poljska v osmino finala napredovala po zmagi proti Nizozemski s 75:69. Finska je na krilih Laurija Markkanena (34 točk, 10 skokov) in Sasuja Salina (23 točk) premagala Češko z 98:88 in si zagotovila mesto v Berlinu, Srbija pa je zmagala še četrtič in se znova zavihtela na vrh skupine.

EuroBasket 2022, skupinski del, 4. krog: Skupina B: Torek, 6. september, Köln:

Bosna in Hercegovina : Francija 68:81

Nurkić (10 sk., 4 blok.), Halilović in Musa 14; Yabusele 15, Heurtel (8 as., 7 sk.) in Fournier 14, Gobert 11 (12 sk.)



Madžarska : Litva 64:87

Perl 16; Allen in Vojvoda 10; Valančiunas 21 (8 sk.), Sabonis 19, Grigonis 15



Nemčija : Slovenija 80:88

Schröder 19, Obst 14; Dončić 36 (10 sk.), Dragić G. 18, Tobey 10 (8 sk.), Prepelič 9 Lestvica:

1. Nemčija* 4 tekme - 7 točk

2. Slovenija* 4 - 7

3. Francija* 4 - 7

4. Bosna in Hercegovina 4 - 6

5. Litva 4 - 5

6. Madžarska 4 - 4 * že v osmini finala Skupina A: Torek, 6. september, Tbilisi:

Belgija : Turčija 63:78

Bratanović 15; Sengun 24 (8 sk., 6 as.), Korkmaz 16



Črna gora : Španija 65:82

Mihailović 18: Brizuela 18, W. Hernangomez 14 (13 sk.)



Gruzija : Bolgarija 80:92

Bitadze 21, McFadden 19; Mamukelaschili 13 (11 sk., 6 as.); Bost 33 (12 as.), Vezenkov 28 (14 sk.), P. Ivanov 17 Lestvica:

1. Španija* 4 - 7

2. Turčija* 4 - 7

3. Črna gora 4 - 6

4. Belgija 4 - 6

5. Bolgarija 4 - 5

6. Gruzija 4 - 5 Skupina C: Torek, 6. september, Milano:

Estonija : Velika Britanija 94:62

Drell 20, Vene 18, Kotsar 15 (8 sk.); Hesson 14, Wheatle (11 sk.) in Whelan 12 Grčija : Ukrajina 99:79

G. Antetokounmpo 41 (9 sk.), Dorsey in Calathes 13; Mykhailiuk in Sanon 16 Italija : Hrvaška 81:76

Fontecchio in Melli 19; Bogdanović 27, Zubac 13 Lestvica:

1. Grčija* 4 - 8

2. Ukrajina* 4 - 7

3. Italija* 4 - 6

4. Hrvaška* 4 - 6

5. Estonija 4 - 5

6. Velika Britanija 4 - 4 Skupina D: Torek, 6. september, Praga:

Nizozemska : Poljska 69:75

Kloof 26, Franke 13; Sokolowski 24, Balcerowski 16 (7 sk.)



Finska : Češka 98:88

Markkanen 34 (10 sk.), Salin 23 (6 as.), Koponen 14; Hruban 22, Vesely 15 (6 sk.) Izrael : Srbija 78:89

Madar 20, Avdija 14; Jokić 29 (11 sk.), Micić 19 Lestvica:

1. Srbija* 4 - 8

2. Poljska* 4 - 7

3. Izrael 4 - 6

4. Finska* 4 - 6

5. Češka 4 - 5

6. Nizozemska 4 - 4 * že v osmini finala

