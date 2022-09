Dončić povsem izgubil živce: "Ajde, v p*** mater!"

Po porazu Slovenije proti Bosni in Hercegovini je bilo v slovenski reprezentanci zelo vroče. Nad delom strokovnega štaba sta v komentarju po tekmi nekaj negodovanja stresla Goran Dragić in Klemen Prepelič. Zelo vroče pa je bilo tudi med eno izmed minut odmora, ko je vlogo glavnega prevzel Luka Dončić.

Slovenski košarkarji so v nedeljo razočarali s predstavo proti Bosni in Hercegovini. Z izjemno nemotivirano igro v napadu in še slabšo v obrambi so na koncu zabeležili prvi poraz na prvenstvu (93:97). Bosanci so na koncu zbrali sedem skokov več od Slovenije (45:38), ki je na trenutke spominjala na medlo Slovenijo s tekme z Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Svojega dne ni imel niti Luka Dončić, ki je med drugim zgrešil vseh osem poskusov za tri točke.

Zvezdnik Dallasa je svojo nejevoljo pokazal tudi ob eni izmed minut odmora slabih 54 sekund pred koncem tekme, ko je Slovenija že zaostajala z 89:93. "Govorimo o osmini finala pa to, a? Ajde, v p*** mater! V p*** mater, kar nekaj vnaprej govorimo!" je vrelo iz Dončića, ki je ob tem še jezno zalučal plastenko ob tla, nato pa je do besede prišel tudi selektor Aleksander Sekulić.

Luka got mad today.



I hope players and coaches talk everything through. And come back stronger on Tuesday. pic.twitter.com/8S3AOovyfN — Luka⁷⁷ updates 🇸🇮 (@LukaUpdates) September 4, 2022

