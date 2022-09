Dragić nejevoljen: Vprašajte selektorja! #video

Obrazi slovenskih košarkarjev po porazu proti Bosni in Hercegovini po tretji tekmi EuroBasketa so bili poklapani. V igri je bilo kar nekaj napak. Naredil ga je tudi strokovni štab. Selektor je vročega Gorana Dragića praktično večji del druge in tretje četrtine pustil na klopi. "Vprašajte selektorja," je kapetan nejevoljno odgovoril na vprašanje, zakaj ni igral tisti del tekme. Da ekipa ni bila najbolj pripravljena, je izpostavil tudi Klemen Prepelič.

Da bodo košarkarji Bosne in Hercegovine neugoden tekmec, so že takoj po zmagi proti Madžarski izpostavljali v našem taboru. Hitro so pokazali, da je temu tako, potem ko so povedli z 8:0. Selektor Aleksander Sekulić je posledično že po slabih štirih minutah na parket poslal Gorana Dragića.

Kapetan je prestavil igro v višjo prestavo in se dobesedno razletel po parketu Lanxess Arene. Prvo četrtino je zaključil pri sedmih točkah in petih asistencah ter pokazal ves svoj repertoar, kar je bilo dobrodošlo, ker Luka Dončić ni imel ravno svojega superiornega - na koncu je dosegel 16 točk (met iz igre 8/18, od tega trojke 0/8), zbral 8 skokov in 8 asistenc ter izgubil pet žog.

Stvari so se na krilih Dragića hitro postavile na svoje mesto in Slovenija je prišla do prednosti štirih točk pri 19:14. Videti je bilo tako, kot so si pred tekmo zamislili, saj so uvodno četrtino dobili z 32:26.

Dragić nejevoljen

Čeprav smo pričakovali, da bo Sekulić starejšemu Dragiću v drugi in tretji četrtini namenil več priložnosti, se to ni zgodilo. Vendarle je bil najbolj vroč slovenski mož in je priključil Slovenijo ter ji pomagal do vodstva. Praktično 14 minut ga ni bilo zaporedoma na parketu. Sedel je na klopi povsem na robu le-te, zato so se v novinarski srenji začela porajati vprašanja, ali se je morda kaj poškodoval.

"Vprašajte selektorja," je po obračunu nejevoljno odgovoril Gogi, zakaj ga ni bilo toliko dolgo nazaj na parket, na katerem smo ga pričakovali več časa kot 24 minut, saj je dan prej proti Madžarski igral vsega 6 minut. Zlasti, ker ima nesporno kakovost. Sekulić je po koncu dvoboja na novinarski konferenci na prejšnjo izjavo pristavil: "Odločitev je bila takšna. Razporejam minutažo. Začutil sem, da bi težko igral 40 minut to tekmo. Moja odločitev je bila."

Bosanski košarkarji so v zaključku zavohali kri in prišli do velikega skalpa. S tem se je končal zmagoviti niz slovenske reprezentance, ki se je zaustavil pri številki 11. Preveč individualnih vložkov je bilo in premalo ekipnega duha v napadu, kar je botrovalo za razpad sistema.

"Na takšen način nismo nikoli igrali"

"Slaba tekma, odprli smo zelo slabo, brez energije. To se je odražalo skozi celotno tekmo in mislim, da so Bosanci zasluženo zmagali," se je Gogi še dotaknil tekme. Z njim se je strinjal tudi Klemen Prepelič: "Slab začetek je bil ključ do tekme, ključ do poraza. Bosanci so začeli verjeti po 8:0. V nekaterih momentih smo prevzeli pobudo, vodili za 8-9 točk, vendar smo se zatekali k individualnim vložkom. Bosanci so to s pridom kaznovali, prišli v končnico, v kateri so bili srečnejši."

Foto: FIBA

Tudi sam se je strinjal, da je bilo preveč individualnih vložkov: "Zagotovo, preveč je bilo tega. Bosanci so se zaprli, prišli v consko obrambo. Enostavno verjamem, da so si Bosanci bolj zaslužili zmago. Poraz ni alarmanten, porazna je naša alarmantna igra. Na takšen način nismo nikoli igrali. Treba bo strniti vrste in se pripraviti na naslednjo tekmo."

Očitno nismo bili pripravljeni niti igralci niti storkovni štab

Med tekmo smo lahko opazili, kako je selektorju v eni izmed akcij nekaj zažugal. In kaj je takrat zmotilo Prepeliča? "Roberson je pred tem dosegel šest trojk, enostavno je treba priti višje na njega. Če se na tako enostavne stvari ne moremo adaptirati, potem ne vem, kaj delamo tukaj," je odgovoril Prepelič.

Klemen Prepelič je bil po tekmi brez dlake na jeziku. Foto: FIBA

Prost dan bo prišel prav naši reprezentanci, da bodo lahko strnili vrste pred zaključnim obračunoma v skupini proti Nemčiji in Franciji. A se bo treba dvigniti in pokazati drugačen obraz. "Vsak dan pride prav. Treba je gledati na stvari, na katere imamo nadzor. Tako kot današnja tekma, na katero očitno nismo bili pripravljeni niti igralci niti strokovni štab," je bil nejevoljen Prepelič.