Jezni Litovci vložili protest: delegat je ves rdeč tam le sedel in ni storil ničesar

Obračun evropskega prvenstva med Nemčijo in Litvo se je končal po dveh podaljških, s 109:107 so se v Lanxess areni v Kölnu še tretje zmage veselili gostitelji. A Litovci so po tretjem porazu vložili protest, češ da so sodniki ob koncu tretje četrtine ob tehnični napaki nemške klopi pozabili na prosti met.

Še preden so Slovenci začeli tretjo tekmo z BiH, sta v skupini B kot prvi na parket stopili gostiteljica Nemčija in Litva. Gledalci so bili v Lanxess Areni priča poslastici, ki se je končala po dveh podaljških. Veselili pa so se Nemci, ki so ob koncu rednega dela zapravili sedem točk prednosti, tako da se je tekma prevesila v prvi petminutni podaljšek, nato še v drugega. Na koncu pa 109:107 za gostitelje, ki ostajajo stoodstotni, za Litovce pa je to bil že tretji poraz, po katerem so vložili pritožbo.

Namesto treh le dva prosta meta

Litovci so s prsti pokazali na sodnike, češ da so ob koncu tretje četrtine pri vodstvu Nemcev s 63:60 po tehnični napaki nemškemu selektorju pozabili na prosti met za Litvo. Tik pred tem je Maodo Lo storil prekršek nad Jonasom Valančiunasom, tako da bi Litva morala imeti tri proste mete, a je imela le dva in oba zgrešila.

"Njihov selektor je dobil tehnično napako, a mi nismo dobili prostega meta. Ko je naš selektor protestiral, je delegat ves rdeč tam samo sedel in ni storil ničesar," je po tekmi dejal Mindaugas Kuzminskas.

Po informacijah BasketNewsa je Litva vložila protest, a bolj kot ne gre zgolj za proceduralni element, ki ne bi smel spremeniti izida tekme.