Trenja v reprezentanci? "Take zadeve se ne razčiščujejo v javnosti."

Medtem ko imajo slovenski košarkarji danes na evropskem prvenstvu prost dan, pa v javnosti še naprej odmeva nedeljski poraz proti Bosni in Hercegovini (93:97). Še bolj kot to pa pred tekmama z Nemčijo in Francijo skrbijo nekatera trenja znotraj reprezentance. "Moralo bi biti ravno obratno. Fantje bi morali zdaj še bolj stopiti skupaj in delati kot eno, se pogovoriti, kaj ne funkcionira, ker zlasti nekatere stvari v obrambi niso delovale, kot bi morale," je prepričan košarkarski strokovnjak Janez Drvarič.

Slovenski košarkarji so v nedeljo doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu. Z medlo in nemotivirano predstavo so košarkarjem Bosne in Hercegovine dopustili, da so se razigrali in Slovencem prizadejali težek poraz. Nad predstavo slovenskih fantov ni bil navdušen niti 73-letni Janez Drvarič, ki je že več kot pol stoletja vpet v košarko. Med drugim je bil selektor slovenske košarkarske reprezentance, ki jo je leta 1993 popeljal tudi na prvo evropsko prvenstvo. V svoji bogati karieri je pri Ciboni treniral Dražena Petrovića, kot pomočnik selektorja pa je z Jugoslavijo osvojil dve olimpijski kolajni. Leta 1984 je v Los Angelesu osvojil bronasto odličje, štiri leta pozneje pa v Seulu z reprezentanco stopil še stopničko višje.

Janez Drvarič verjame, da se Slovenija lahko pobere po porazu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Fantje so že z začetkom tekme napovedali slabo nadaljevanje. Tekmo so res slabo odprli in potem se je to vleklo praktično čez celoten obračun. Tekmecem, ki so bili zelo motivirani, so dovolili, da so se razigrali. Potem pa sta se hitro začeli stopnjevati nervoza in napetost, tako da sem imel sam slab občutek že od začetka tekme. Vse me je hitro začelo spominjati na tisto tekmo z Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo," je dejal Drvarič.

"Težave se rešujejo znotraj ekipe"

Po tekmi je nekaj razpok v reprezentanci pokazala tudi izjava Gorana Dragića, ki je ob vprašanju, zakaj v drugi četrtini ni igral, sedmi sili odvrnil, da naj to vprašajo selektorja, ob tem pa odvihral v garderobo. "Podrobnosti ne poznamo, a ko se začne dogajati to zunaj ekipe, to zagotovo ne vpliva pozitivno na ekipo. Moralo bi biti ravno obratno. Fantje bi morali zdaj še bolj stopiti skupaj in delati kot eno, se pogovoriti, kaj ne funkcionira, ker zlasti nekatere stvari v obrambi niso delovale, kot bi morale. Ne razumem tudi sistema, ki so se ga ves čas držali v obrambi. Bosanci so imeli absolutno preveč odprtih metov, ki so jih s pridom izkoriščali. Nekaj kaže na to, da nekatere stvari ne funkcionirajo, a podrobnosti vedo samo oni sami. A take zadeve se razčiščujejo znotraj ekipe, ne v javnosti," je prepričan slovenski košarkarski strateg.

Slovenski navijači so v nedeljo razočarani zapustili areno v Kölnu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ob tem se je ob delo strokovnega štaba po tekmi obregnil tudi Klemen Prepelič, ki je po srečanju omenil, da je v pripravi na tekmo slabo delo opravil tudi strokovni štab. "Ravno zaradi tega so na takšnih prvenstvih in turnirjih tako številčni strokovni štabi, da se 'skavting' nasprotnikov pripravlja že vnaprej. Verjamem, da so člani štaba pripravo na tekmo z Bosno opravili že prej, in prepričan sem, da so se vsi zavedali, da Bosna igra dobro košarko. V prvi vrsti pa je pomembno, da se zdaj zberejo igralci in se dvignejo na način, kot so se po porazu z Nemčijo in potem do tekme z Litvo, ko so pokazali povsem drugačen obraz," pravi Drvarič.

Kaj pa Nemčija in Francija?

Slovenijo zdaj v torek in sredo čakata izjemno težki tekmi z Nemčijo in Francijo. "Brez dvoma fante čakata izjemno težka obračuna. In tako kot sem že rekel, zdaj je glavno, da skupaj stopijo kot tim. Res je, da ima reprezentanca nekaj izjemnih posameznikov, zlasti Gorana Dragića in Luko Dončića, a še bolj pomembno je to, da delujejo kot ekipa, še zlasti v obrambi, kjer je premalo pomoči in sodelovanja. Če tega ni, bodo tako Francozi kot Nemci vedeli, kje so najbolj šibke točke reprezentance. Obramba lahko deluje le, če deluje timsko," je prepričan.

Slovence že v torek čaka obračun z gostiteljico prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da sta reprezentanca iz leta 2017 in letošnja povsem različni zgodbi. Vidi se, da v reprezentanci ni več Gašperja Vidmarja, predvsem pri skoku. Zdaj se nam je že drugič zgodilo, da smo drugi reprezentanci dovolili ogromno skokov napadu in s tem toliko več možnosti za dosego koša. Je pa jasno, da je v športu težje nekaj braniti kot napadati, in še toliko bolj je vidno, da so vse reprezentance proti nam še posebej motivirane. Ostajam optimist, a pod pogojem, da bodo rešili morebitne notranje težave," pravi Drvarič.

Košarkarski strateg, ki že od leta 1973 deluje tudi kot predavatelj na številnih košarkarskih seminarjih in tečajih, je prepričan, da Slovenijo še posebej težka tekma čaka proti gostiteljici prvenstva. "Nemci kažejo zelo dobre predstave. Tudi Srbi so dobri, a imajo nihanja, vendar s kakovostjo potem stvari postavijo na svoje mesto. A vse to se še lahko spremeni, na prvenstvu lahko odloči ena tekma. Večina stvari se bo pokazala šele v osmini finala," je o favoritih prvenstva še povedal Drvarič.

