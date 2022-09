Nov dan, nova tekma na evropskem prvenstvu za košarkarje Slovenije. Branilce naslova čaka danes obračun z Bosno in Hercegovino, ki je na uvodu pokazala kakovost in bo predstavljala bistveno težjo oviro, kot je bila v soboto Madžarska. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić je izpostavil osrednja nosilca Jusufa Nurkića in Džanana Muso, hkrati pa opozoril, da je ekipa zelo raznovrstna, krasi pa jo odlična kemija med košarkarji.

Po dveh tekmovalnih dneh je slovenska košarkarska reprezentanca stoodstotna. Pod njeno težo sta padli Litva in Madžarska. A časa za počitek ni, saj je že danes na sporedu nova preizkušnja z Bosno in Hercegovino.

Dobrodošlo je bilo, da je lahko selektor Aleksander Sekulić proti Madžarom odpočil osrednja nosilca igre. Goran Dragić je denimo odigral le dobrih šest minut, Luka Dončić pa je šov pripravil v 20 minutah.

"Nurkić in Musa sta ubijalska kombinacija"

Danes lahko v Lanxess areni v Kölnu pričakujemo povsem drugačno zgodbo. Bosna in Hercegovina ima namreč kakovostnejšo zasedbo. V prvi vrsti stavijo na osrednja protagonista Jusufa Nurkuća in Džanana Muso. A nista reprezentanca le onadva, poudarja Jaka Blažič: "Ostali jim sledijo. Kemija znotraj ekipe je super. V obrambi igrajo čvrsto. Samozavestni so. Ne bo lahko. Dober test bo za nas."

Jusuf Nurkić spada med najboljše centre v ligi NBA. Foto: Vid Ponikvar/Fiba

V čem sta osrednja zvezdnika reprezentance dobra, je spregovoril Sekulić: "Nurkić je izjemno dominanten pod košem, zvezda v ligi NBA. Ima odličen občutek. Zelo dobro se znajde v kontaktu. Včasih se zdi, da uživa v tem. Musa je zelo vsestranski, zasluženo je pri Real Madridu. Odlično igra na zunanjem položaju, zna podati, razigrati soigralce. Zna dati koš, ko je to najpomembnejše. Oba sta ubijalska kombinacija. Veliko pozornosti bo treba posvetiti obema. Tu so tudi ostali, igrajo čvrsto, koristijo vse prednosti. Premagali so Francijo v kvalifikacijah. Čvrsta ekipa so. V to tekmo bomo morali vstopiti z vsem svojim arzenalom, če želimo nasprotnika premagati."

"Francosko" opozorilo

Za razliko od Madžarov imajo Bosanci bistveno bolj fizično ekipo, kar so pokazali na uvodu prvenstva. Da niso imeli optimalnih priprav, se za zdaj ne vidi. Košarkarska zveza BiH je v letošnjem poletju javno izrazila skrb glede odhoda na prvenstvo, saj imajo pomanjkanje denarja. Pot v Estonijo na prijateljski tekmi naj bi jim plačala kar tamkajšnja košarkarska zveza. Morda je vse to košarkarje še bolj povezalo, saj med njimi vlada dobra kemija.

Kapetan Goran Dragić bo po krajšem "počitku" spet več na parketu. Foto: Vid Ponikvar

"Precej težja tekma bo kot proti Madžarski. Bosna ima močnejšo in fizično ekipo. Imajo nekaj vrhunskih igralcev. Igralci so zelo nadarjeni. V prvi vrsti med njimi vlada dobra kemija, dobro izkoriščajo prednosti. Zelo atletski, dolgi, visoki so. Josh Roberson je na organizaciji in jim da dodatno širino. Več prostora da Nurkiću. To bo zelo težka tekma. Oboji si želimo zmagati. Pokazali so, da lahko igrajo in zmagujejo na tej ravni. Tudi proti kakovostnim ekipam. Doma so premagali Francijo. Veliko težav so povzročali Nemcem. Ne vidim razloga, da so slabša kot katerakoli druga ekipa. Čaka nas zelo težka tekma," je pred obračunom, ki se bo začel ob 17.45, izpostavil Sekulić.