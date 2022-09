Slovenija jim je odprla vrata

Adin Vrabac, Emir Sulejmanović in Aleksandar Lazić (prvi trije v vrsti) so del kariere igrali v Sloveniji, zadnja dva sta profesionalno pot pri nas tudi začela.

Adin Vrabac, Emir Sulejmanović in Aleksandar Lazić (prvi trije v vrsti) so del kariere igrali v Sloveniji, zadnja dva sta profesionalno pot pri nas tudi začela. Foto: FIBA

V reprezentanci Bosne in Hercegovine je šest košarkarjev, ki so si v karieri kruh služili v Sloveniji. Nekateri so pri nas začeli delati celo prve košarkarske korake in se utrdili tako na evropskem kakor tudi svetovnem košarkarskem zemljevidu. Danes jih ob 17.45 čaka obračun proti slovenski košarkarski reprezentanci na EuroBasketu v Kölnu. Izpostavljajo karakter in veliko srce, zaradi katerih so trn v peti največjim.

Ob pogledu na zgodovino medsebojnih obračunov Bosne in Hercegovine in Slovenije bi bilo danes vse drugo kot zmaga naše izbrane vrste veliko presenečenje. Na 14 dvobojih so zmago slavili enajstkrat in glede na uvodni tekmi EuroBasketa je tudi tokrat vloga favorita na strani Slovenije.

Izbranci Aleksandra Sekulića so na kolena spravili Litovce in Madžare, Bosanci pa so po zmagi proti Madžarski v soboto morali priznati premoč gostiteljici Nemčiji.

Lazić ima lepe spomine na Slovenijo

Tekma med Slovenijo in Bosno ima lahko brez težav prijateljski predznak, vendar le z vidika poznanstev košarkarjev. Veliko jih je del kariere igralo prav pri nas.

Jusuf Nurkić je eden od dveh zvezdnikov reprezentance BiH. Foto: FIBA

Jusuf Nurkić in naturalizirani Josh Roberson sta profesionalno pot začela prav pri Zlatorogu iz Laškega, Aleksander Lazić in Emir Sulejmanović pri Olimpiji, Miralem Halilović in Adin Vrabac pa sta bila člana Krke.

"Motivacija bo zagotovo še večja. Čas, ki sem ga preživel v Olimpiji, je bil najlepši. Še posebej v mlajših selekcijah, ko je bil direktor Janez Rajgelj, ki me je tudi pripeljal v klub," je Lazić hvaležen Sloveniji, od katere pa se je moral posloviti po finančnih težavah Kopra Primorske: "Tam je bil položaj slab, na koncu se je marsikaj dogajalo. Sezona je bila sicer dobra, vzdušje med igralci res fenomenalno."

Imamo veliko srce, karakter

Največji preglavici bosta Sloveniji predstavljala Nurkić in Džanan Musa, ki je v soboto proti Nemčiji dosegel kar 30 točk in poleti prestopil v vrste Real Madrida. Njegovi prodori in tudi meti z razdalje bodo tisto, na kar bodo morali biti v našem taboru še posebej pozorni. O Nurkiću, s katerim smo na Sportalu objavili pogovor, ne gre izgubljati besed. Vendarle je eden najboljših centrov v ligi NBA, a je slovenska visoka linija prvi dan proti Litvi pokazala, da lahko zaustavi orjaka Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa.

Džanan Musa kaže odlične predstave v dresu izbrane vrste. Foto: FIBA

Rahla prednost bi lahko bila za košarkarje BiH le v tem, da so imeli nekaj več časa za regeneracijo, saj so bili v soboto naši igralci na parketu še v večernih urah, bosanski pa v zgodnjih popoldanskih. A je po drugi strani res, da so nosilci slovenskega tekmeca v soboto v Lanxess Areni odigrali bistveno več minut. Nurkić, Musa in Roberson po 34 minut namreč, v slovenskem taboru pa so proti Madžarom odpočili nosilce.

Selektor Bosne Aziz Beker se tega zaveda in je o tem povedal naslednje: "Generalno bomo pripravljeni, ne vem pa, kako bo z Jusufom, ki je igral toliko časa. Mislim, da bodo ostali imeli dovolj moči. Morda bo za Slovenijo še težje, ker je igrala večerno tekmo. Imamo veliko srce, temu primeren karakter. Če bomo nadaljevali tako, bo dobro."