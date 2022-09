Dončić zabaval gledalce, igranje mačke z mišjo

Naslov pove vse, kaj se je dogajalo na parketu Lanxess arene v Kölnu, kjer so se slovenski košarkarji dobesedno poigrali s sosedi Madžari. Gledalci so ob atraktivnih potezah, za katere je v večini skrbel zvezdnik Luka Dončić, prišli na svoj račun. Selektor Aleksander Sekulić je bil prav tako vesel dejstva, da so si njegovi izbranci hitro priigrali višji naskok in je lahko nosilce igre odpočil ter misli usmeril proti Bosni in Hercegovini, ki bo nasproti stala v nedeljo po manj kot 24 urah.

Pozornost v slovensko reprezentanco je bila v nedeljo usmerjena že krepko pred začetkom večerne tekme z Madžarsko. Bolj rečeno v Luko Dončića, ki je ob koncu tretje četrtine derbija med Francijo in Litvo, ki ga je dobila prva, prišel v Lanxess Areno in začel podpisovati drese, majice, se fotografiral. Navijači v tistem delu dvorane so dobesedno pozabili na obračun ekip na parketu in želeli priti do posebnega spominka.

Fotgalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar)

Svetovna košarkarska zvezda na vsakem koraku kani poglede. Še dobro, da iz hotela ne gre peš do dvorane, saj sicer ne bi prišel do nje, kajti na vsakem koraku bi se moral zaustaviti. Zato pa niso mogli Madžari – zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice so igrali brez prvega igralca Adama Hange - zaustaviti slovenskega naleta. Ekspresno so pokazali, kdo je glavni. Prebujeni Jaka Blažič je hitro zadel dve trojki, eno dodal Aleksej Nikolić, po izjemni akciji Dončića, ki je na svoji strani sprva spustil žogo med noge tekmecu, nato pa na alley oop podal Vlatku Čančarju - ta je zabil žogo v koš za 13:2 - in navdušil navijače na tribuni.

"Uživamo v njegovi igri, ker je zelo pomemben del naše reprezentance. Vemo, koliko ljudi nase potegne, da ostanemo mi sami. Družinska vez je med nami, ker smo skupaj že 7, 8 let. Smo kompaktna reprezentanca," je o Dončićevih čarovnijah povedal Zoran Dragić, ki je imel na začetku tekme nekaj težav z doseganjem koša, nato pa je s trojko le našel tisti občutek, ki ga je iskal: "Nisem bil v krču, vendar ne vem, kaj je bilo. Zgrešil sem tudi polaganje. Gre v pravo smer. Upam, da se bo odprlo. Upam, da bomo v nedeljo imeli razmerje zmag in porazov 3:0."

Hitro do hokejske menjave, evropski debi Samarja

Zlasti bistveno bolj številčne slovenske privržence kot na četrtkovi tekmi z Litvo, ki so pripotovali v Köln in spremljali igre mačke z mišjo. Z vesolja je bilo videti, da je kakovost občutno na strani slovenske izbrane vrste. Pri vodstvu z 18:5 je selektor po hokejsko zamenjal kar štiri košarkarje, saj je bila ta večer priložnost, da nosilci nekoliko manj časa prebijejo na parketu. Tako je kmalu ob vstopu v drugo četrtino debi na večjih tekmovanjih dočakal mladi Žiga Samar, ki napreduje in se iz leta v leto izoblikuje v odličnega organizatorja igre: "Seveda sem zelo zadovoljen. Od malega sem si želel zaigrati na evropskem prvenstvu, še posebej po prvenstvu v Sloveniji. Srečen sem in vesel, da smo zmagali. Mogoče je bila na začetku malce prisotna trema, vendar je takoj izginila."

Slovenski navijači so bili danes številnejši kot na četrtkovi tekmi z Litvo. Ob takšnem nadaljevanju slovenskih košarkarjev bo v Berlinu pestro. Foto: Vid Ponikvar

Še naprej pa je naraščala, najbolj skokovito ob začetku drugega polčas, ko so trojke letele kot po tekočem traku. Tudi neverjetne v režiji Dončića, ki se je po 19 minutah igranja usedel na klop s skandiranjem MVP, MVP, MVP – tekmo je končal pri 20 točkah, sedmih asistencah in sedmih skokih, vse skupaj pa je znašalo za statistični indeks 26.

Bistveno več počitka je dobil kapetan Goran Dragić, ki je na parketu prebil le dobrih šest minut. Priložnost je dobil tudi Luka Rupnik, ki je kot zadnji preživel selektorjev rez igralcev pred odhodom na evropsko prvenstvo.

Dimec preživel udarec

Kljub vsemu na tekmi ni šlo brez incidenta, potem ko je madžarski košarkar ob vračanju v obrambo udaril Žigo Dimca v hrbet, ki je sprva obležal na parketu, a so si vsi oddahnili, ko je vstal in se odpravil na klop.

Žiga Dimec je dobil udarec v hrbet, a k sreči ni bilo nič hujšega. Foto: Vid Ponikvar

"Pristop je bil pravi od štarta. Resno smo se lotili tekme. V prvi četrtini smo naredili razliko, ki smo jo nadzirali v prvem polčasu. V drugem smo lahko spočili nekaj igralcev. Priložnost so dobili tisti, ki niso igrali dosti na prvi. Tekmo moramo pozabiti in v nedeljo nas že čaka Bosna," je dejal Blažič.

Slovenija je tako z zmago vknjižila pričakovano drugo zmago, bistveno težje delo pa lahko pričakujejo v nedeljo, ko bo ob 17.45 nasproti stala izbrana vrsta Bosne in Hercegovine.