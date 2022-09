Šov Dončića proti Madžarski, v Kölnu odmevalo "MVP"

Slovenski košarkarji so znova blesteli na EuroBasketu. Aktualni evropski prvaki so v Kölnu na krilih Luke Dončića zlahka vknjižili nov par točk. Premagali so sosedo Madžarsko s 103:88. V zadnji četrtini je prednost znašala že 30 točk, na koncu pa so se slovenski sosedje le izognili katastrofi. V "slovenski" skupini B je Francija zadala boleč poraz Litvi, Nemci pa so bili boljši od BiH, pri kateri je Džanan Musa prispeval kar 30 točk!

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 2. krog Sobota, 3. september, Köln:

Madžarska : Slovenija 88:103 (16:29, 33:54, 60:88)

Strelci Slovenije: Dončić 20 (7 sk., 7 as., 5 izg. žog), Prepelič 14, Blažič 11, Čančar 11, Dimec 11, Murić 9, Z. Dragić 9, Nikolić 6, G. Dragić 5, Rupnik 3, Tobey 2

Šov Luke Dončića v tretji četrtini:

Fotogalerija s tekme v Kölnu, foto Vid Ponikvar:

Slovenski košarkarji so v dvoboj z Madžari vstopili odločno, hitro ušli tekmecu (8:0), nato pa se je prednost postopno še povečevala. Madžari so bili nedorasel tekmec, Luka Dončić in druščina so prvi polčas dobili za +21 (54:33). Bili so veliko boljši tekmec, selektor Aleksander Sekulić pa si je lahko privoščil, da je v prvem polčasu poslal v ogenj kar 11 košarkarjev. Priložnosti ni dobil le Luka Rupnik. Poleg Dončića, ki se je strelsko razigral v drugi četrtini (11 točk), poleg tega pa prispeval tudi 5 skokov in 4 asistence, je v napadu blestel Jaka Blažič. V tekmo je vstopil s trojko za 3:0 (po asistenci Dončića), do konca prvega dela pa zbral 11 točk. Slovenija je vladala pod obročema.

Jaka Blažič je v prvem polčasu dosegel tri trojke. Foto: Vid Ponikvar

Razmerje skokov je bilo 31:17 v korist evropskih prvakov, če pa bili meti za tri točke še natančnejši (6 od 20 - 30 odstotkov), pa bi lahko Slovenija odšla na počitek še z izdatnejšo prednostjo. Pri Madžarih sta v napadu izstopala David Vojvoda (9 točk) in stari znanec ljubljanskega občinstva, nekdanji košarkar Olimpije Mikael Hopkins (8).

V drugem polčasu se je razigral Luka Dončić, pokazal svoj razkošen repertoar vrhunskih in atraktivnih potez, kot za stavo zadeval tudi trojke in Madžare spravljal v slabo voljo. Občinstvo, na tribunah ni manjkalo slovenskih navijačev, mu je namenilo vzklike ''MVP'', 23-letni Ljubljančan pa v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket. Ponudil je izjemno statistiko, dosegel je 20 točk, dodal pa 7 skokov in asistenc.

Razigrana Slovenija je v zadnji četrtini vodila že za +30 (101:71) in se spogledovala z rekordno zmago na EuroBasketu (za zdaj je najvišja tista iz leta 2007 nad Nemčijo s 77:47), a je nato v zadnjih minutah srečanja popustila. Madžarska je razpolovila zaostanek in proti Sloveniji, ki je namenoma hranila moč za nedeljski spopad z Bosno in Hercegovino, izgubila zgolj za 15 točk.

Slovenska košarkarska reprezentanca je tako nadaljevala zmagoviti niz in pozdravila že 11. zaporedno zmago na evropskem prvenstvu. Pred petimi leti je na EuroBasketu 2017 dobila vseh devet dvobojev, na letošnjem pa je po Litvi vzela mero še Madžarski. Na 14. medsebojnem srečanju s sosedo je dočakala 11. zmago.

Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja v skupini B čakajo še tri tekme. V nedeljo ob 17.45 Bosna in Hercegovina, v torek ob 20.30 gostiteljica Nemčija in v sredo ob 17.15 Francija. V osmino finala se bodo uvrstile po štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine, slovenska skupina C se bo v nadaljevanju križala s skupino D.

EuroBasket 2022, skupinski del, 2. krog: Skupina B: Sobota, 3. september, Köln:

Nemčija : Bosna in Hercegovina 92:82

Schröder 18 (9 as.), Wagner 18, Thiemann 14; Musa 30, Nurkić 21 (7 sk.)



Litva : Francija 73:77

Valančiunas 15 (8 sk.), Jokubaitis 14; Fournier 27, Yabusele 9



20.30 Madžarska - Slovenija Lestvica:

1. Nemčija 2 tekmi - 4 točke

2. Francija 2 - 3

3. Bosna in Hercegovina 2 - 3

4. Slovenija 1 - 2

5. Litva 2 - 2

6. Madžarska 1 - 1 Skupina A: Sobota, 3. september, Tbilisi:

Črna gora : Belgija 76:70

Dubljević 21 (11 sk.), Perry 19; Obasohan 25



Bolgarija : Turčija 87:101

Vezenkov 28 (15 sk.), Kostov 15; Osman 25 (8 sk.), Sengun 20 (9 sk.)



Gruzija : Španija 64:90

Andronikashvili 13; W. Hernangomez 14, Pradilla 12 Lestvica:

1. Španija 2 - 4

2. Turčija 2 - 4

3. Črna gora 2 - 3

4. Belgija 2 - 3

5. Bolgarija 2 - 2

6. Gruzija 1 - 1 Skupina C: Sobota, 3. september, Milano:

Velika Britanija : Hrvaška 65:86

Hesson 18, Whelan 14; Šarić (8 sk.), Zubac (6 sk.) in Bogdanović 15, Hezonja 13 (10 sk.)



Estonija : Ukrajina 73:74

Kotsar 17 (9 sk.), Kullamae 11; Mykhailiuk 18, Herun 12



21.00 Grčija - Italija Lestvica:

1. Ukrajina 2 - 4

2. Hrvaška 2 - 3

3. Italija 1 - 2

4. Grčija 1 - 2

5. Estonija 2 - 2

6. Velika Britanija 2 - 2 Skupina D: Sobota, 3. september, Praga:

Finska : Poljska 89:59

Salin 18 (6 as.), Markkanen 17; Ponitka in Sokolowski 8



Češka : Srbija 68:81

Hruban in Hrejči 13; Jokić 18 (11 sk., 5 as.), Micić 13 (6 as.)



21.00 Nizozemska - Izrael Lestvica:

1. Srbija 2 - 4

2. Finska 2 - 3

3. Poljska 2 - 3

4. Izrael 1 - 2

5. Češka 2 - 2

6. Nizozemska 1 - 1

