Če bi v Dallasu videli toliko očetov in sinov, ki nosijo drese s številkama 41 in 77, ne bi bilo nič nenavadnega. Vendarle sta to dresa legendarnega Dirka Nowitzkega in Luke Dončića, ki je naslednik Nemca pri Dallas Mavericks. A takšne naveze videvamo v Kölnu na EuroBasketu. Povsem razumljivo je, da je tako. Dončićmania vlada tudi v Nemčiji.

Mlada nemška generacija ne ve povsem najbolje, kako je Dirk Nowitzki igral pri Dallas Mavericks in v dresu nemške reprezentance, saj so bili na vrhuncu Nemčeve kariere še premladi. Zato pa so njihovi očetje z velikim navdušenjem spremljali njegove predstave in v njih uživali. Zdaj obe generaciji navijata za Luko Dončića, ki je nasledil največjega nemškega košarkarja v teksaškem moštvu.

Dončićeve drese nosijo številni nemški privrženci košarke. Foto: J. L. Legendarni nemški košarkar je bil tisti, ki je kot mentor odpiral vrata slovenskemu čudežnemu košarkarju, potem ko je leta 2018 prišel v Dallas. Postala sta velika prijatelja. Vzel ga je za svojega, zato so ga vzeli za "svojega" tudi Nemci.

Foto: J. L. Dirk vselej izpostavlja sposobnosti našega košarkarja, ki ima iz leta v leto vse več podpornikov širom sveta. Tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji se lahko na vsakem koraku v Lanxess Areni prepričamo, kakšno veljavo ima.

Nemški privrženci nosijo Dallasove drese s številko 77. Zanimivi so pogledi na očete, ki so v dvorano pripeljali sinove, da si ogledajo košarkarske tekme skupine B. Ti imajo drese s številkama 41 ali 14, ki ju je Nowitzki nosil pri Dallasu oziroma reprezentanci, "prestolonasledniki" pa ima na hrbtu številko 77 in napis Dončić.

"Sam sem nenehno spremljal Dirka, zdaj sva s sinom navdušena nad Luko. Proti Litvi bova navijala za Slovenijo," je pred tekmo Slovenija − Litva dejal starejši nemški privrženec, mlajši pa dodal: "Navijam za Luko, ker dobro igra."

Dončićmania vlada torej tudi med Nemci. In ljubitelji Dončića so denimo na tekmi naše izbrane vrste proti Litvi navijali za Slovenijo ter pozdravljali poteze slovenskih košarkarjev, ki so se s tako počutili bolj "domače", čeprav je bilo na tribunah ogromno litovskih privržencev. Večje število slovenskih ljubiteljev košarke lahko pričakujemo v Berlinu, kjer bodo potekali zaključni boji in se bodo podeljevale medalje. Če bodo naši košarkarji nadaljevali takšno igro, kot so jo prikazali ob zmagi proti Litvi z 92:85, bi lahko padel navijaški rekord iz Istanbula leta 2017, ko je slovenski pohod do zlata pospremilo okoli sedem tisoč navijačev iz dežele na sončni strani Alp.