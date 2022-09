Jezni Litovci po porazu gnev stresli na Dončića in sodnike

Slovenska košarkarska reprezentanca je z zmago odprla evropsko prvenstvo 2022. Slovenci so bili po težko prigarani zmagi nad Litvo (92:85) zadovoljni, a pretirano slabe volje niso bili niti Litovci, ki so se med drugim po tekmi obregnili tudi ob sodniški kriterij.

Košarkarji Slovenije so dobili uvodno tekmo evropskega prvenstva. V Kölnu so bili boljši od Litve z 92:85, pri kateri je vlogo najboljšega strelca imel Mindaugas Kuzminskas, ki je dosegel 19 točk, od tega je zadel tri trojke v treh poskusih. "Po naših napakah so dosegli približno 20 točk. Ne moremo reči, da smo igrali zelo slabo, a smo izgubili. Seveda je prvenstvo dolgo. To je le ena tekma in nič nismo dobili ali izgubili. Vse je še pred nami. Ne vem, a zdi se, da smo izgubili dobljeno tekmo, v nekem trenutku smo že imeli nadzor nad srečanjem," je dejal reprezentant Litve.

Foto: Guliverimage

V slovenski izbrani vrsti je vlogo prvega strelca prevzel Mike Tobey, ki je dosegel 24 točk, slovensko barko pa je pred širokim avditorijem, med katerim sta bili tudi njegova šefa iz Dallasa, lastnik kluba Mark Cuban in trener Jason Kidd, odlično vodil Luka Dončić, ki je dosegel dvojni dvojček (14 točk, 11 asistenc). "Na Luko na parketu ne moremo in ne smemo gledati kot na zvezdnika, čeprav je. To moramo dati iz glave in ga obravnavati kot preostale. Mogoče pa ga ne spoštujemo toliko, kot so ga nekateri drugi igralci na igrišču. Nočem pretiravati, a kot kaže, je najbolje, da mu damo kar nagrado MVP in končamo to tekmovanje," je bil po porazu s Slovenijo jezen Kuzminskas, ki se je na posreden način obregnil tudi ob odločitve sodniške trojice. Po njegovih besedah naj bi bil še posebej "zaščiten" zvezdnik Dallasa Luka Dončić.

Marius Grigonis je dosegel 18 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na vprašanje, ali ima kakšen komentar na sodnike, je Kuzminskas odvrnil, da nima. "Za te turnirje je že normalno, da jih ne sodijo najboljši sodniki oziroma da sodniški kriterij ni na najvišjem nivoju na obeh straneh igrišča. To moramo sprejeti. Spomnimo se samo prvenstva na Kitajskem. Zdaj se moramo umiriti in igrati svojo igro, namesto da gledamo na zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva in nas lahko le iztirijo," je še dejal Kuzminskas.

Da je kljub porazu v skupini B še vse odprto in možno, je prepričan tudi Marius Grigonis, ki je na koncu dosegel točko manj od Kuzminskasa. "Nič tragičnega se ni zgodilo. Mislim, da Slovenci res niso tako dobri, kot so bili na zadnjem evropskem prvenstvu. Tekma je bila podobna tisti v Kaunasu in odločilo jo je le nekaj žog. Odlično partijo je pokazal Mike Tobey. On je bil tisti, ki je prevesil tehtnico na slovensko stran. Vem, da se lahko borimo z vsemi reprezentancami v tej skupini, in prepričan sem, da tudi Slovenija ne bo stoodstotna po skupinskem delu. Nič ni izgubljeno, in gremo naprej," je po tekmi še dejal Grigonis.

