Slovenci po trdem boju do velike zmage nad močno Litvo!

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prvi tekmi 41. evropskega prvenstva v Kölnu po izjemnem boju z 92:85 ugnala močno in vedno neugodno reprezentanco Litve. Slovenci so v Nemčiji bili hud boj, na koncu pa z izjemno borbeno predstavo prišli do prvih in zelo pomembnih dveh točk na prvenstvu. Naslednja tekma Slovenijo čaka v soboto, ko se bo pomerila z Madžarsko (20.30).

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 1. krog Četrtek, 1. september, Köln:

Slovenija : Litva 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18)

Strelci za Slovenijo: Tobey 24 (8 sk.), Dragić G. 19, Dončić (10 as.) in Blažič 14, Čančar 11, Dimec 4, Prepelič 3, Murić 2, Dragić Z. 1

Slovenska košarkarska reprezentanca je z izjemno zmago odprla letošnji EuroBasket. Četa Aleksandra Sekulića je v primerjavi s tekmo z Nemčijo preteklo nedeljo tokrat pokazala povsem drugačen obraz. Nepopustljivo igro in moštveno predstavo pa so Slovenci po res izenačenem dvoboju − Slovenija je največ vodila za sedem, Litva pa za pet − na koncu kronali s pomembno zmago (92:85).

Slovenija, ki je ni zmedla niti blamaža s prevozom iz hotela do dvorane pred tekmo, je danes v Lanxess Areno, ki je bila skoraj povsem odeta v litovske barve, prišla v dresih z našitkom, ki tekmece opozarja, da pred njimi stoji aktualni evropski prvak, Slovenci pa so to upravičili tudi na parketu. Evropski prvaki so tekmo proti Litvi začeli v postavi Aleksej Nikolić, Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in Mike Tobey.

Kot prvi se je med strelce pod košem Slovenije vpisal litovski orjak Domantas Sabonis, na drugi strani pa je bila četa Aleksandra Sekulića v uvodnih minutah razpoložena pri metu za tri. V prvih petih minutah so jih slovenski košarkarji zadeli kar pet. Košu Sabonisa je s trojko takoj odgovoril Dončić, za 6:2 je bil po nekaj napakah z obeh strani natančen še Čančar, nato je bil dvakrat uspešen Blažič, za vodstvo s 17:11 pa je zadel še Tobey.

Slovenci so bili večino prve četrtine v rahli prednosti, največ so vodili s šestimi točkami. V zaključku prvih desetih minut so čvrsti Litovci izkoristili nekaj slabših trenutkov Slovenije in prišli do izenačenja, s poravnanim izidom pa se je končala tudi prva četrtina (27:27). V prvih desetih minutah sta bila pri Slovencih najboljša strelca Dončić in Blažič s po šestimi točkami, pri Litvi jih je Lukas Lekavičius dodal osem.

Goran Dragić je v prvem polčasu dosegel deset točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi v drugi četrtini so gledalci v Kölnu, med drugim tudi lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban in glavni trener Jason Kidd, spremljali trd boj z obeh strani. Slovenci so bili tako kot večino prvega dela tudi v drugih desetih minutah večino časa v majhni prednosti, po uspešno izvedenem protinapadu Klemna Prepeliča in Eda Murića je Slovenija slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa prvič na tekmi povedla s +7 (41:34). A so Litovci znova odgovorili in Sekulićevim izbrancem niso pustili, da bi si priigrali večjo prednost. Slovenija je ob polčasu vodila z 51:48.

V slovenski izbrani vrsti, ki je v prvem polčasu zadela osem trojk iz 15 poskusov, je bil v prvih 20 minutah strelsko najbolj razpoložen Goran Dragić, ki je do takrat dosegel deset točk, s tem pa je presegel tudi mejo tisočih doseženih točk za slovensko izbrano vrsto.

Slovenska vrsta je skozi celotno tekmo opravila tudi odlično delo v obrambi pod košem, dvojica Valančiunas - Sabonis je tako v prvih 20 minutah skupaj dosegla le 12 točk, na koncu sta jih zbrala 19.

Izenačen boj tudi v nadaljevanju

Hud boj se je nadaljeval tudi v tretji četrtini, ki so jo sicer z delnim izidom 5:0 odprli Litovci (53:51), a so Slovenci odgovorili z nizom 13:4, s tem pa so Sekulićevi varovanci tudi izenačili najvišjo prednost na srečanju (64:57). A tako kot v prvih dveh četrtinah je tudi v tretji sledil nepopustljivi litovski odgovor. Ti so slabo minuto pred koncem tretjega dela po košu Lekavičiusa izenačili na 67:67, Slovenijo pa je nato v vodstvo po treh delih tekme s košem popeljal kapetan Dragić (69:67).

Mike Tobey je blestel pod košem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izjemno izenačen obračun so litovski košarkarji v zadnjem delu odprli z delnim rezultatom 4:0, Slovenci pa so prvi koš v zadnji četrtini dosegli šele po dobrih dveh minutah igre, ko je bil pod košem uspešen Tobey (71:71). Litovci so se nato razigrali v napadu, slabih šest minut in pol pred koncem je za delni izid 11:4 in skupni rezultat 78:73, kar je bila najvišja prednost Litve na tekmi, zadel Sabonis. Sekulić je v zaključku znova na parket poslal začetno peterko, ta pa je na čelu z Dončićem, ki je z asistencami razigraval slovensko izbrano vrsto, znova našla odgovore na obrambo Litve.

Slovenija z delnim izidom 10:0 od pekla do raja

Litva je dobre štiri minute pred koncem vodila z 81:78, sledil pa je odgovor Slovencev z 10:0 (88:81). Med drugim je slabi dve minuti pred koncem ob napadu Litve Sabonis s komolcem v nos zadel Dončića. Sodniška trojica je ob tem po dolgem razmisleku in ogledu videoposnetka odločila, da je bila nad slovenskim superzvezdnikom storjena nešportna osebna napaka. Zatem so Slovenci še bolj strnili svoje vrste, zmaga pa do konca ni bila več ogrožena. Ob zadnjem pisku sirene je semafor v Kölnu kazal 92:85 v korist Slovenije.

V slovenski reprezentanci je bil na koncu s 24 točkami najbolj razpoložen Tobey (11/17 met iz igre), kapetan Dragić jih je dodal 19, Dončić pa je srečanje končal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 10 asistenc). Pri Litvi je bil z desetimi točkami najboljši Mindaugas Kuzminskas, Marius Grigonis jih je dodal 18. Visoka postava Litve, ki je sicer dosegla 13 trojk iz 20 poskusov, je na koncu zbrala le dva skoka več od Slovenije (37:35). So pa Litovci izgubili 16 žog, Slovenija na drugi strani 13.

Slovenija : Litva, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Postava Slovenije za EuroBasket: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar in Mike Tobey.

Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja zdaj čakajo Madžarska (sobota, 20.30), Bosna in Hercegovina (nedelja, 17.45), Nemčija (torek, 20.30) in Francija (sreda, 17.15). V osmino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe, skupina B pa se bo v prvi fazi izločilnih bojev križala s skupino A, v kateri so Črna gora, Gruzija, Španija, Bolgarija, Belgija in Turčija.

Slovenska skupina B v prvem delu prvenstva igra v Nemčiji v Kölnu, skupina A v Gruziji v Tbilisiju, skupina C v Italiji v Milanu in skupina D na Češkem v Pragi. Vsi nadaljnji deli tekmovanja bodo odigrani v Berlinu. Reprezentance v skupinah C in D bodo prve tekme na prvenstvu odigrale v petek.

Za uvod zmagi Španije ter Bosne in Hercegovine

Na prvi tekmi prvenstva je Španija v skupini A zanesljivo s 114:87 ugnala Bolgarijo. Varovanci Sergia Scariola so zmago napovedali že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 28:17. Pri Špancih je kar sedem košarkarjev doseglo dvomestno število točk, najbolj razpoložen pa je bil Lorenzo Brown, ki je dosegel 17 točk.

Zatem so v slovenski skupini B košarkarji Bosne in Hercegovine s 95:85 ugnali Madžarsko. Prva strelca pri Bosni sta bila Jusuf Nurkić in Džanan Musa, ki sta dosegla po 19 točk, pri Madžarih je bil z 20 najučinkovitejši Szilard Benke.

EuroBasket 2022, skupinski del, 1. krog: Skupina B: Četrtek, 1. september, Köln:

Bosna in Hercegovina : Madžarska 95:85

Nurkić 19 in Musa 19; Benke 20, Hanga 16 (7 sk.) Slovenija : Litva 92:85

Tobey 24, Dragić G. 19, Dončić 14, Čančar 11; Kuzminskas 19, Grigonis 18 20.30 Francija - Nemčija Skupina A: Četrtek, 1. september, Tbilisi:

Španija : Bolgarija 114:87

Brown 17, Hernangomez W. 16 (6 sk.); Vezenkov 26 (11 sk.), Ivanov 16 Turčija : Črna gora 72:68

Larkin 18 (7 as.), Osman 15; Dubljević 18, Simonović 13 (7 sk.) 19.00 Belgija - Gruzija

