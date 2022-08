Nekdanji slovenski selektor: Tudi Slovenci niso vsemogočni

Slovensko košarkarsko reprezentanco le še en dan loči od prve tekme na EuroBasketu. Slovenci bodo v četrtek (17.15) odigrali prvo tekmo prvenstva, potem ko se bodo v Kölnu že za uvod v velikem derbiju pomerili z Litvo. "Fantom res privoščim in držim pesti. Upam, res si želim in verjamem, da lahko ekipa pride med najboljše štiri," pred začetkom prvenstva pravi nekdanji slovenski selektor Jure Zdovc.

Do leta 2017 je Jure Zdovc s slovensko reprezentanco držal najboljši rezultat Slovenije na velikih tekmovanjih. Slovenija je namreč pod njegovim vodstvom leta 2009 na evropskem prvenstvu na Poljskem na koncu končala tik pod stopničkami, potem ko je v tekmi za tretje mesto po velikem preobratu na koncu nesrečno klonila proti Grčiji (56:57), pred tem pa so Slovenci v polfinalu nesrečno še po podaljšku morali priznati premoč Srbiji (92:96).

Osem let kasneje je Slovenija le nalepila velikanski obliž na rane preteklih tekmovanj, ko je za piko na i pogosto zmanjkal tudi kanček sreče in večje samozavesti. Slovenci so leta 2017 stopili na najvišjo stopničko, pet let kasneje pa bodo v Nemčiji branili evropski prestol. Slovenci se bodo na prvi tekmi prvenstva v četrtek pomerili z Litvo, reprezentanco, ki jo Zdovc dodobra pozna, saj je nazadnje vodil litovski Žalgiris.

Jure Zdovc je Slovenijo na EP leta 2009 popeljal do četrtega mesta. Del reprezentance sta bila takrat tudi Jaka Lakovič in Goran Dragić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ta tekma z Litvo bo pomembna, vsekakor pa ne bo odločilna. Včasih je tudi bolje, da ima reprezentanca tako zahtevno skupino, kot je naša, ker se lahko potem zgodi tudi kakšen pripetljaj, se pa reprezentancam izogneš v izločilnih bojih. Vsi poudarjamo, da bo Litva zagotovo motivirana, še posebej zaradi tistega poraza lani v kvalifikacijah za olimpijske igre. Zagotovo ima Slovenija nekaj pomanjkljivosti na centrski liniji, a na tisti lanski tekmi se je njihova igra pod koši pokazala kot naša prednost, ker so igrali s počasnimi centri, naši pa so to izkoriščali s hitro in gibljivo igro. Bomo videli, kako bo tokrat," je previdno dejal nekdanji slovenski selektor.

Slovenci so v zadnji tekmi pred EP klonili proti Nemčiji. Foto: Guliver Image

Nekdanji slovenski košarkar, ki ima z evropskih prvenstev 1989 in 1991 dve zlati odličji, je ob tem opozoril tudi na pritisk, ki pride z branjenjem naslova takšnega uspeha. "Zagotovo ne bo lahko, ker bodo proti nam vse reprezentance še dodatno motivirane, saj imamo v ekipi Luko in Gorana in hkrati Slovenija še brani naslov. Slovenija ni v situaciji, kot je bila pred petimi leti. Tudi ekipa je nekoliko spremenjena, jaz bi si upal celo trditi, da nekoliko slabša kot takrat. Veliko bo verjetno pomenilo tudi zdravje košarkarjev, da ne bodo rezultatov krojile tudi kakšne poškodbe. Res veliko bo pomenila dnevna forma, sploh na tekmah, ko bo šlo na izločanje, lahko odloči ena žoga," je prepričan Zdovc.

Slovenci se sicer na prvenstvo podajajo s popotnico poraza na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, ko je bila v nedeljo od Slovencev zanesljivo boljša Nemčija (71:90). "Jaz tekme z Nemčijo ne bi označil za spodrsljaj. Predstava Slovenije in tudi končna razlika nista bili na nivoju, a Nemčija je vrhunska ekipa. Imajo igralce iz evrolige in NBA, kvalitete jim ne manjka. Ves čas se govori o 'kiksu' Slovenije, a jaz se s tem res ne bi strinjal. Ob tem so Nemci igrali še doma, imeli so dober dan. Tudi Slovenci niso vsemogočni, tudi naša ekipa ima nekaj slabosti, ki so na tej tekmi prišle do izraza. Bomo pa kmalu videli, kako je ta poraz vplival na ekipo. Lahko, da dobro, da so tako igralci kot štab videli, na čem še morajo delati, so pa ob tem tudi nasprotniki videli, da Slovenija ni nepremagljiva. Bomo videli že proti Litvi," je dejal Zdovc.

"Če je reprezentanca kompletna, kot je zdaj, potem se res ogromno stavi na napad." Foto: Guliverimage

Pomembna bo tudi obramba

Kot glavno slovensko orožje 55-letni strateg izpostavlja napad, a ob tem poudarja tudi pomen dobre obrambe. "Če je reprezentanca kompletna, kot je zdaj, potem se res ogromno stavi na napad. Res pa je, da zna Slovenija odigrati tudi dobro obrambo, in verjamem, da bo tudi na prvenstvu temu tako. Ko se bodo tekme lomile, imamo fante, ki znajo igrati in bodo znali stopiti skupaj. Je pa res, da je imela ekipa tudi v pripravljalnem obdobju, sem si tudi ogledal tekmo z Estonijo v Celju, veliko lukenj v obrambi in tu bo treba pokazati malce več želje in bolje komunicirati v obrambi. Če bo to uspelo, potem lahko računamo na vse," je nekaj slabosti slovenske izbrane vrste izpostavil Zdovc.

Kot morebitne glavne favorite za končni uspeh Zdovc poleg Slovencev uvršča še Grke in Srbe. "Tu so še Francozi, ki meni osebno niso ne vem kako pretirano všeč in jim ne dajem neke večje možnosti za ožji krog medalj. Tudi Španci imajo menjavo generacij, tako da so velika uganka. Potem moram omeniti še Nemce kot domačine, dokazali so, da imajo dobro ekipo, ob tem pa jim manjka kar nekaj igralcev. Absolutno pa so možna tudi presenečenja, tudi Hrvati imajo dobro ekipo. Res je širok krog dobrih reprezentanc. Ob tem je evropsko prvenstvo kratko tekmovanje, v 14 dneh je zadeva odločena, in če v pravem trenutku ujameš pravi ritem in dobro atmosfero, lahko preseneti marsikatera ekipa. Našim fantom res privoščim in držim pesti. Upam, res si želim in verjamem, da lahko ekipa pride med najboljše štiri, če pa si enkrat v polfinalu, pa je vse veliko lažje in je mogoče prav vse," je še sklenil Zdovc.

