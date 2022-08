Po sedmih letih je dočakal novo priložnost

Slovensko reprezentanco le še dva dneva ločita od začetka EuroBasketa, na katerem bo Slovenija branila zlato odličje. Za razliko izpred petih let bo tokrat slovenski reprezentanci pomagal Zoran Dragić, ki je prvenstvo leta 2017 izpustil zaradi poškodbe. Takrat je kljub vsemu skupaj z reprezentanco dočakal veliki trenutek v dvorani Sinan Erdem Dome, kjer je njegov brat Goran v zrak dvignil pokal za osvojitev naslova evropskih prvakov.

Zoran Dragić pred odhodom v Nemčijo s hčerko Ano. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

33-letni član Cedevite Olimpije je letos odločen, da bo prispeval svoj košček v mozaik novega uspeha slovenske reprezentance. "Vsi smo sproščeni, zavedamo se, kako težko prvenstvo nas čaka in da ne bo lahkih tekem. Vemo, kakšen potencial imamo in koliko je še prostora za napredovanje. Moramo biti le vztrajni. Upamo, da bomo prikazali čim boljše igre. Vsekakor si želimo medalje, a ne bo lahko. Vemo, da vsi hočejo premagati Slovenijo, ob tem pa je treba poudariti, da bodo na prvenstvu zelo nadarjene reprezentance, ki so ves čas v vrhu evropske košarke," poudarja mlajši od bratov Dragić.

Z Goranom bosta združila moči na EuroBasketu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob tem je bil Zoran eden od najbolj vztrajnih pri prepričevanju brata Gorana, da znova obleče dres s slovenskim grbom. "Goran je res dodana vrednost te reprezentance. Super je tudi to, da je tu še Gogi, ko moramo spočiti Luko, s tem pa ni takšnih nihanj v igri. Pomembno pa je predvsem to, da bomo igrali svojo igro. Ob tem Gogi tudi ve, kdaj je treba kaj reči in storiti. Je pa prednost celotne reprezentance to, da skupaj igramo že toliko časa, da se vsi do potankosti poznamo, vsak ve, kaj je njegova naloga," je prepričan nekdanji član Žalgirisa.

V četrtek bo šlo zares

Slovence že v četrtek (17.15) čaka prvi zahteven test v Kölnu, kamor je slovenska reprezentanca pripotovala v ponedeljek. Za uvod se bodo Slovenci pomerili z izjemno močno Litvo, ki velja za enega izmed tihih favoritov prvenstva. "Že na prvi tekmi nas čaka Litva, motiva nam ne manjka, z njimi smo že igrali tudi lani v kvalifikacijah za olimpijske igre, zdaj pa so dodali nekaj novih igralcev. Ni slabe ekipe, vsi znajo igrati. Igrati moramo tako, kot znamo, predvsem hitro. Po mojem bo naša prednost tudi v igri 'small ball', vemo, da ima Litva odlično centrsko linijo na čelu z Valančiunasom in Sabonisom in da se bomo morali 'stepsti' z njimi," je prepričan Dragić.

Jonas Valančiunas je eden od najboljših košarkarjev pri Litvi. Foto: Sportida

"Zagotovo smo v najtežji skupini, kar je za nas dobro. Upam, da bomo pokazali najboljše predstave in da bomo osvojili prvo mesto v skupini, kar bi nam zelo olajšalo tudi nadaljnjo pot. Kot ekipa smo samozavestni, dobro se zavedamo svojih nalog. Vemo, kaj so naše slabosti in kaj so naše prednosti. Če bomo igrali dobro obrambo in če bomo dobri v skoku, potem verjamem, da nam ne more nihče konkurirati v naši hitri igri s protinapadi," je prepričan Zoran.

Vloga favoritov

Ob tem bo na Slovencih za razliko od leta 2017 še večji pritisk, saj si vsaka reprezentanca želi ugnati ekipo evropskih prvakov. "Včasih je lažje, da nisi favorit, pa potem osvojiš medaljo, a letos branimo naslov in vsi vemo, da si vse ekipe želijo premagati ekipo evropskih prvakov, tako kot smo mi v preteklosti vedno imeli poseben motiv proti najboljšim izbranim vrstam. Vesel sem, da sem za razliko izpred petih let zdaj del reprezentance. Vedno, ko sem zdrav, sem na voljo reprezentanci. Imamo podobno ekipo kot leta 2017, bo pa evropsko prvenstvo po mojem mnenju še na višji ravni kot takrat, ker bo igralo res veliko zvezdnikov. Pomembno bo, da sledimo svoji igri, potem so možnosti za vse," je še prepričan Dragić.

