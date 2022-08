Slovenski košarkarji prejeli opozorilo in darilo

Ali je bila igra slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Nemčiji slaba? Bila je, o tem ni nobenega dvoma. A to še ne pomeni, da se je moč naše izbrane vrste čez noč spremenila. Premore namreč ogromno kakovosti z zvezdnikom Luko Dončićem in kapetanom Goranom Dragićem na čelu za napad na medaljo na evropskem prvenstvu. Glede na izkušnje in košarkarski arzenal se zavedajo, da bodo morali določene stvari spremeniti oziroma obuditi, da bodo 1. septembra začeli odločno z EuroBasketom, na katerem bodo branili naslov prvaka iz leta 2017. In tega bodo presenetljivo začeli s kar petimi organizatorji igre.

Zakaj so bili slovenski košarkarji v nedeljski tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Nemčiji sredi Münchna videti tako nebogljeni, izvira iz psihološke pripravljenosti. Glave enostavno niso bile prave, zato tudi ni bilo prave požrtvovalnosti v obrambi, da bi zapirali nemške košarkarje pod svojim obročem, katerih značilnost je sicer napadalni skok.

Spet smo lahko tudi videli, da so se naši košarkarji občutno preveč obremenjevali s sodniki, nekajkrat neupravičeno. O tej temi smo se novinarji s selektorjem Aleksandrom Sekulićem pogovarjali pred odhodom v Nemčijo, saj je bila slika podobna že v četrtek v Zlatorogu proti Estoniji. Tudi kapetan Goran Dragić je dal vedeti, da so imeli na tistem obračunu preveč besednega stika z delilci pravice. Energijo bo treba bolj usmeriti v druge stvari, saj na določene s pretiranim nerganjem nimajo vpliva in lahko prinesejo celo nasprotni učinek.

In ko glava ni prava, tudi v napadu ne steče, kot si vsi želijo. V nedeljo so dobili lekcijo in učno uro, v četrtek na evropskem prvenstvu proti Litvi pa bodo lahko pokazali, da so imeli le slab dan.

Glede na značaj slovenskih košarkarjev je pričakovati, da bodo v Kölnu, kjer bodo igrali dvoboje skupinskega dela, nemudoma obrnili ploščo in pokazali agresivno igro, ki je njihov značilni znak, s katero so bili lani streljaj od olimpijske medalje in s katero so leta 2017 postali evropski prvaki.

Pred petimi leti, ko je Slovenija na EuroBasketu ostala neporažena in se zavihtela na sam vrh Evrope, kar je prineslo zgodovinsko zlato medaljo, je naša izbrana vrsta na veliko tekmovanje odpotovala s popotnico šestih zmag in treh porazov. Letos poleti je vknjižila sedem zmag in le en poraz. Slab dan proti Nemcem nikakor ne more biti ključen z vidika evropskega prvenstva.

Zato pa je bil sprva po koncu dvoboja ob pogledu na leto 2023, ko bo svetovno prvenstvo. Na zadnjega se Slovenija prek kvalifikacij ni uvrstila. Na srečo pa so slovenski košarkarji v nedeljskih večernih urah prejeli švedsko darilo, saj je Izrael na domačih tleh moral priznati premoč Švedom, ki jih je Slovenija v uvodnem delu kvalifikacij obakrat premagala. Z enim skalpom proti Izraelu, s katerimi se mora naša reprezentanca v zaključku kvalifikacij še dvakrat pomeriti, bi se vrata do svetovnega prvenstva praktično že odprla. Slovenija se namreč trenutno nahaja za Nemčijo in Finsko na tretjem mestu in ima dve zmagi več od Švedske in Izraela - na veliko tekmovanje pa se uvrstijo tri najboljše izbrane vrste.

V tem trenutku leto 2023 ni pomembno, ampak le to, kakšno pot bodo tlakovali slovenski košarkarji na prihajajočem EuroBasketu. Ciljajo proti medalji, za katero imajo kakovost, potrditi pa jo bodo morali še na parketu. In na njem bo selektor Aleksander Sekulić uporabil kar pet organizatorjev igre, kar je marsikoga presenetilo, ko se je odločil za zadnji rez, saj je bilo pričakovati, da bo prednost pred Luko Rupnikom dobil Gregor Hrovat.

Konkurenca na mestih visokega branilca in krilnega košarkarja je namreč bistveno bolj okrnjena kot na mestu organizatorja igre, kjer si mesto izmenjujejo Luka Dončić, Goran Dragić, Aleksej Nikolić in Žiga Samar. Povrhu vsega potrebuje naša reprezentanca višino, kar se je proti Nemčiji izkazalo za pomemben faktor. A je po drugi strani res, da ob zdajšnjem poteku priprav niti Rupnik niti Hrovat nista imela v glavi, da bosta v Nemčiji dobila kakšno pomembnejšo vlogo. Očitno se je pri tej odločitvi prvi mož stroke odločil za nekoliko drugačen kriterij pri izbiri dvanajsterice, saj želi imeti najboljšo možno kemijo v naslednjih tednih. In ta bo za željan skok proti medalji jasno pomembna.