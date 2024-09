Instagram uvaja zanimivo novost

Instagram je nedavno uvedel novost, s katero želijo spodbuditi komunikacijo med uporabniki aplikacije, tokrat prek komentarjev pod zgodbami (storyji). Komentar, ki ga uporabnik napiše drugemu uporabniku pod zgodbo, je nato viden vsem, ki si ogledajo to vsebino zgodbe.

Oh hi, now you can leave comments on Stories to show your besties some love 💖 pic.twitter.com/I9du2IdJMk