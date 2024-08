Turška uprava za informacijske tehnologije in komunikacije je z današnjim sklepom onemogočila dostop do družbenega omrežja Instagram. Svoje odločitve niso utemeljili, prav tako niso opredelili, do kdaj bo ukrep veljal.

Kot poroča Reuters, je turški telekomunikacijski in informacijski regulator to odločitev sprejel po tem, ko je Instagram v sredo blokiral vse objave, s katerimi so izražali sožalje ob umoru ključnega voditelja palestinske militantne organizacije Hamas Ismaila Hanija.

Na odločitev Instagrama se je nemudoma že v sredo odzval vodja medijev in komunikacij pri turškem predsedstvu Fahrettin Altun, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da gre za čisto in preprosto cenzuro ter da Instagram svoje odločitve ni niti razložil niti ob tem ni opozoril na kršitve pravil.

Odločitev turškega telekomunikacijskega regulatorja je sledila dva dni za tem, ko je potezo Instagrama visoki turški državni uradnik Fahrettin Altun opisal kot čisto cenzuro. Foto: Guliverimage

Podjetje Meta, lastnik družbenih omrežij Instagram in Facebook, se na turško odločitev še ni uradno odzvalo. Po nekaterih ocenah ima Instagram v Turčiji, državi s skoraj 85 milijoni prebivalcev, več kot 50 milijonov uporabnikov Instagrama. Kot pri vseh tovrstnih blokadah bo veliko uporabnikov omejitev obšlo z uporabo navideznih zasebnih omrežij.

Dve leti in pol so bili brez Wikipedije

To ni prvi primer, da Turčija onemogoča dostop do spletnih vsebin zaradi nestrinjanja z vsebino ali politiko upraviteljev, poroča France 24. Tako so aprila letos turške oblasti prepovedale deljenje informacij med omrežjema Threads in Instagram, zaradi česar je njun lastnik Meta ustavil delovanje svojega družbenega omrežja Threads v tej državi.

Turčija je med aprilom 2017 in januarjem 2020 onemogočila dostop do spletne enciklopedije Wikipedia zaradi dveh prispevkov, ki sta namigovala na povezavo med turškim predsedstvom in ekstremizmom.