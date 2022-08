Opozorilni klic. S tema besedama (sicer v angleščini "wake up call") so slovenski košarkarji opisali kvalifikacijsko tekmo za SP 2023 z Nemčijo, ki so jo izgubili za 19 točk. "Mi smo se ukvarjali bolj s sodniki kot s svojo igro. Niti slučajno naša energija ni bila na pravi ravni," je priznal selektor Aleksander Sekulić.

Foto: Guliver Image S sklonjenima glavama sta kapetan Goran Dragić in selektor Aleksander Sekulić prišla na novinarsko konferenco po porazu Slovenije z Nemčijo v drugi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Poraz, ki boli, saj je bila Slovenija v polni postavi, na preostalih štirih kvalifikacijskih tekmah pa ne bo. In ker ni najboljša popotnica pred četrtkovim začetkom evropskega prvenstva, ko bo med tekmeci Slovenije tudi Nemčija. Pa ta zaradi poškodb sploh ni v polni postavi.

Goran Dragić: Iz tega poraza se lahko nekaj naučimo.

"Težka tekma. Čestitke Nemčiji. Bili so bolj fizični. Odlično so igrali. Imeli so veliko točk iz drugega napada. Odlično so skakali v napadu. Mi smo imeli pa le štiri skoke," je v prvi izjavi bistvo poraza poudaril Dragić. To je napadalni skok, ki so ga Nemci dobili z 20 proti 4. Tudi sicer je bil skok močno na nemški strani: kar 56 proti 27. A ne le skok, manjkala je tudi borbenost, energija. "Ja, ni bilo borbenosti," je pošteno priznal kapetan, ki je dal devet točk, a svoj prvi koš iz igre dosegel šele v zadnji minuti tretje četrtine. "Preveč smo se pogovarjali s sodniki. Tekma je bila fizična. A to ni izgovor. Ni bila naša tekma. Iz tega poraza se lahko nekaj naučimo. To se ne sme več zgoditi."

Sekulić: Mi smo se ukvarjali bolj s sodniki kot s svojo igro

Foto: Guliver Image "Težak poraz, saj je to zadnja tekma pred EuroBasketom. Marsikaj ni delovalo," je dogajanje na parketu komentiral selektor Sekulić. "Predvsem ni bilo energije. Predali smo se, ker je nemška ekipa igrala zelo fizično, na robu osebne napake. Mi pa nismo odgovorili. Mi smo se ukvarjali bolj s sodniki kot s svojo igro. In to nas je stalo zmage. Niti slučajno naša energija ni bila na pravi ravni. To se vidi že pri številu skokov. Imeli smo jih veliko manj. In če izgubiš skok, ne moreš teči in več igraš v obrambi kot v napadu. Težko je. Iz tega poraza se moramo naučiti. Moramo najti način, da bomo spet igrali kot pred tem porazom." Na četrtkovi tekmi so brez težav doma premagali Estonijo.

Blažič: To je opozorilni klic za nas

"Upam, da nas bo to zbudilo," je v prvi izjavi dejal Jaka Blažič, ki je začel v prvi postavi, a dal le dve točki. "Tega nismo pričakovali. Nemci so nas v prvi vrsti naskakali. Z borbeno igro so nam povzročali težave in iz teh drugih priložnosti dosegali točke, ki so zelo pomembne za samozavest." Spomnil je na lanske olimpijske igre. "Mi smo bili najboljša skakalna na olimpijskih igrah. Ne vem, zakaj se nam je to zgodilo." Priložnost za maščevanje bo na EuroBasketu. "Nemci so bili zbrani, agresivni, polna dvorana, domače prvenstvo. So zelo pripravljeni. Upam, da jim bomo vrnili v skupini."

Na vprašanje, ali je bolje, da je zmaga prišla zdaj in ne na samem začetku EuroBasketa, pa odgovarja: "To je opozorilni klic za nas. Na prvenstvo pa gremo tekmo po tekmi, kot smo šli 2017. Ne bomo gledali na finale, na pokal, za katerega vemo, da ga vsi pričakujejo. Prvenstvo je težko. Moramo rasti iz dneva v dan."

Herbert: Njihova želja, delovna etika je bila fantastična

Foto: Guliver Image S podobnimi besedami kot Slovenci je razplet tekme opisal Andreas Obst, ki je zadel nekaj prvih trojk Nemčiji. In dal krila soigralcem. S 13 točkami je bil eden od štirih Nemcev, ki so tekmo končali z dvomestnim številom točk. "Skakali smo v napadu in obrambi. Naredili smo nekaj lepih potez v obrambi. V napadu pa nam je igra v drugem polčasu stekla. In tako smo dobili tekmo."

"Bili smo izjemno borbeni. Čestitke mojim igralcem. Njihova želja, delovna etika je bila fantastična," je bil nad trudom svojim varovancem navdušen nemški selektor Gordon Herbert. "In to kaže statistika, skoki. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav v napadu, a smo igrali v obrambi. V drugem polčasu pa nam je steklo še v napadu."