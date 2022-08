Brez obrambe, energije in s poraznim metom – Slovenci na EP z visokim porazom

Slovenska košarkarska reprezentanca je na drugi tekmi v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 visoko izgubila z Nemčijo. Tekma je bila odločena že po treh četrtinah, ko je bilo 61:44. Končni izid 90:71. Kar štirje nemški košarkarji so bili dvomestni, pri Sloveniji pa le Luka Dončić (23) in Mike Tobey (12).

Kvalifikacije za SP, drugi del, 2. krog: Nedelja, 28. avgust:

Nemčija : Slovenija 90:71

Schröder 17, 10 as., Wagner 16, Obst 13, Voigtmann 11, 14 sk:, Dončić 23, 6 sk., 5 as., Tobey 12, G. Dragić 9, Murić 7

Foto: Guliver Image V prvi peterki so tekmo začeli Aleksej Nikolić, Luka Dončić, Jaka Blažić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Luka je takoj pokazal svojo najlepšo potezo, tako imenovano "step back" trojko. In to dvakrat. Slovenija je povedla z 8:2. A njegovi soigralci v prvi četrtini niso bili tako natančni in Nemčija je v osmi minuti celo vodila s 15:14. Prvih 10 minut tekme se je vendarle končalo s prednostjo Slovenije z 20:17. Dončić je bil že dvomesten (11 točk).

V drugi četrtini pa Dončić ni dal niti točke. Tisti dve Lukovi trojki z začetka tekme sta bili do 19. minute edini slovenski. Met za tri Slovenije: 2/12. V prvih sedmih minutah druge četrtine so dali le štiri točke. Ker so Nemci obenem odlično pobirali žoge v napadu (14 napadalnih skokov), so povedli tudi že na devet točk. Pred odhodom na glavni odmor so Slovenci zaostanek le omilili. Čančar je vendarle zadel za tri in Slovenijo približal na 31:33.

Foto: Guliver Image Še slabša je bila tretja četrtina, Nemci so jo dobili z 28:13. V prvih petih minutah so naredili delni izid 15:5. Ob slabi obrambi so bili Slovenci še brez prave ideje, brez rešitve v napadu. Nato še preplah, ko je Dončić nerodno stopil in se prijel za gleženj. Moral je na klop. A očitno ni bilo hujšega, saj se je hitro vrnil na parket. A takrat je Slovenija zaostajala že s 40:55. Slovenija je iz igre metala le 37-odstotno, slabo tudi proste mete (5/13), tudi Dončić le 2/6. Za izid po 30 minutah 61:44 je Goran Dragić dosegel svoj sploh prvi koš na tekmi (1/8 iz igre).

Foto: Guliver Image Zadnja četrtina je bila samo še formalnost. Za končni izid 90:71 so bili kar štirje nemški košarkarji dvomestni. Dennis Schröder je dal 17 točk in imel še 10 asistenc, dvojni dvojček je dosegel tudi Johannes Voigtmann (11 točk, 14 skokov). Pri Sloveniji sta bila dvomestna samo Dončić (23 točk) in Mike Tobey (12). Slovenija je iz igre metala 42-odstotno (odstotek je nekoliko popravila šele v zadnji četrtini, ko so Nemci popustili v obrambi), za tri točke 7/24, proste mete pa le 12/23.

Slovenija je izgubila skok s 56 proti 27, Nemci so imeli v napadu 20 skokov, Slovenci štiri.

Slovenska košarkarska reprezentanca ima po osmih nastopih v kvalifikacijah za prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Aziji, pet zmag, za uvrstitev pa po izkušnjah iz prejšnjih kvalifikacij potrebuje še dve zmagi iz preostalih štirih tekem.

Za selektorja Aleksandra Sekulića je bil to zadnji test pred začetkom evropskega prvenstva – Slovenija se bo v četrtek ob 17.15 najprej pomerila z Litvo. V prvem delu prvenstva jih v Kölnu čaka tudi tokratni nasprotnik Nemčija.