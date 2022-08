Dončić in kapetan Dragić navduševala v Zlatorogu, padla je stotica

Slovenska košarkarska reprezentanca je v razprodanem celjskem Zlatorogu pričakovano premagala Estonijo (104:83) in vknjižila peto zmago ter še naprej zaseda tretje mesto v skupini J. Kdo sta bila najboljša posameznik dvoboja, ni treba preveč premišljevati. Luka Dončić je bil z 22 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami streljaj od trojnega dvojčka, kapetan Goran Dragić pa je v slovensko bero prispeval 19 točk in poskrbel, da je naša reprezentanca presegla mejo stotih točk.

Kvalifikacije za SP, drugi del, 1. krog: Slovenija : Estonija 104:83 (27:23, 56:38, 77:63)

Estonci uvodoma presenetili Slovence, gledalci ob zaključku prve četrtine navdušeni nad Dončićem

Slovenska reprezentanca je začela kvalifikacijski obračun za svetovno prvenstvo proti Estoniji brez kapetana Gorana Dragića. Na njegovo mesto je trener Aleksander Sekulić postavil Alekseja Nikolića, ki je s trojko za 5:4 prvič popeljal našo izbrano vrsto v vodstvo.

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Vid Ponikvar:

A ni dolgo trajalo, saj so se Estonci s poletno igro razleteli. Po dveh trojkah in racionalnem Maikom-Kalevom Kotsarjem, ki je najboljši strelec njihove ekipe, so povedli z 12:5. Na prvi koš Luke Dončića, ki je bil uvodoma videti nekoliko razdražljiv, je bilo treba počakati do naslednjega napada, v beležko pa si ga je zagotovo vpisal tudi priznani ameriški košarkarski novinar Tim MacMahon, ki piše knjigo o slovenskem zvezdniku in se te dni mudi v Sloveniji – pogovor z njim si boste lahko prebrali v petek na Sportalu.

Ker igra slovenske izbrane vrste ni stekla, kot so si v našem taboru želeli, je na parket kmalu prišel Dragić, medtem pa so Estonci spet vodili s petimi točkami razlike pri 17:12. In prav Gogi je bil tisti, ki je s trojko priključil pri 18:19. Vendar so bili gostje še naprej žilavi in na prelahek način prihajali do košev. Slabe tri minute pred koncem so natresli že 23 točk, zato je Sekulić pričakovano odreagiral z minuto odmora.

Do konca uvodne četrtine Estonci nato niso več uspeli spraviti žoge skozi slovenski obroč. Na drugi strani sta Mike Tobey in Dončić poskrbela, da je Slovenija povedla pri 25:23, piko na i pa je z zadetima prostima metoma in deseto točko (imel je že devet skokov in štiri asistence) postavil eden najboljših košarkarjev na svetu (27:23).

Slovenci so se razleteli

Slovenski košarkarji so navili tempo v razprodanem Zlatorogu, v katerem so leta 2013 igrali tekme uvodnega dela domačega EuroBasketa. Ko so sodniki razjezili kapetana Dragića, potem ko so mu dosodili osebno napako v napadu, je novi član Chicago Bulls že v naslednjih dveh napadih z novima košema pomagal do vodstva z dvanajstimi točkami razlike (35:23).

Foto: Vid Ponikvar

Dobrodošlo je bilo videti, da je met za tri točke stekel tudi Klemnu Prepeliču, ki je od vseh košarkarjev najbolj željan iger, potem ko je letos utrpel dvojni zlom roke in bil lep čas izven pogona. Sprva je poskrbel za projektil od daleč, po njegovih sedmih zaporednih točkah pa je Slovenija prišla do nekoliko bolj otipljivega naskoka pri 46:31.

Agresivna obramba je bila tista, zaradi katere so naši košarkarji naredili razliko. V drugi četrtini so tekmecu dopustili le 15 točk. Po odlično opravljenem delu Alekseja Nikolića in ukradeni žogi je denimo v protinapadu nemudoma sledil šov Dončića s podajo Tobeyju, ki je žogo zabil žogo v koš ter na noge spravil navijače v celjski dvorani.

Član Dallas Mavericks je bil v prvem polčasu s 15 točkami, devetimi skoki in šestimi asistencami prvo ime, rezultat na semaforju 56:38 pa je bil dobra osnova za mirnejši drugi del, v katerem je pričakovati, da bo Sekulić razporedil minute med košarkarje, saj je že v nedeljo naslednji obračun v sklopu kvalifikacij – takrat bodo igrali v Münchnu proti Nemčiji.

Estoncem tretja četrtina

Kljub visokemu vodstvu slovenski košarkarji niso popuščali in še naprej navduševali z domiselnimi potezami. Dobro je sodelovala naveza Dončić-Čančar. Član Denver Nuggets nadaljuje z dobrimi predstavami. Po njegovi že četrti trojki je Slovenija sredi tretje četrtine vodila z 71:50, Dončiću pa sta le še dve asistenci manjkali do trojnega dvojčka, medtem ko je bil z 19 točkami in 10 točkami že pri dvojnem dvojčku.

Foto: Vid Ponikvar V zaključku tretje četrtine je bilo nekaj raztrgane igre v slovenski vrsti. Gostje so krajši padec izkoristili in celo dobili ta del igre s 25:21, v sklepni del pa so naši košarkarji kljub vsemu vstopili s prednostjo 14 točk (77:63).

Krizni trenutki so se nadaljevali tudi ob vstopu v zadnjo četrtini, v katero so Estonci vstopili z delnim izidom 5:2 (68:79), ki je bil posledica nešportne osebne napake Prepeliča, za katero je slovenski branilec dal vedeti, da je bila prehitro dosojena s strani sodniške trojke.

Sekulić je želel pomiriti strasti v novi minuti odmora, ki je spet padla na plodna tla, saj so se stvari nemudoma postavile po željah naše reprezentance. V slabi minuti je Slovenija po delnem izidu 8:0 spet vodila z varnimi 19 točkami razlike (87:68), ko je odbitek pod košem pobral Žiga Dimec in zadel še dodatni prosti met.

"Luka je Luka"

Vprašanje o zmagovalcu ni bilo odprto, navijače pa je zanimalo, ali bo na igrišče še stopil zvezdnik Dončić. In prvi mož stroke ga je štiri minute pred koncem poslal v igro, zvezdnik naše reprezentance pa je nemudoma požel val navdušenja.

Kapetan Goran Dragić je bil spet odličen. Foto: Vid Ponikvar

Še večji je bil, ko je slovenska izbrana vrsta presegla mejo stotih točk. Kapetan Dragić je s trojko in 19. točko postavil rezultat 101:78.

Zaključno besedo je imel nihče drug kot Dončić, ki je postavil končni rezultat 104:83.

"Za nas je bila pomembna tekma. Želeli smo zmago, vsaka točka je pomembna. V drugem polčasu smo tekmecu omogočili preveč lahkih točk. Veliko spoštovanje Estoniji, ki se je pokazala za dobro ekipo. Igrajo ekipno košarko. Izziv je bil. Mislim, da smo opravili precej dobro delo. Hvala navijačem," so bile besede slovenskega selektorja po zmagi.

"Začeli smo dobro in tako moramo igrati. Proti ekipi, kot je Slovenija, je težko priti nazaj, ko zaostajaš. Luka je Luka. Imel je dobro tekmo. Slovenija je ena najboljših ekip v Evropi," je po porazu povedal košarkar Estonije Kerr Kiirsa.

Kvalifikacije za SP 2023, drugi del, skupina J, 1. krog: Četrtek, 25. avgust: Finska : Izrael 79:73

Markkanen 28, Valtonen 14; Sorkin 14 Švedska : Nemčija 50:67

Pantzar 11; Wagner 16, Schröder 12 Slovenija : Estonija 104:83

Dončić 25, G. Dragić 19; Kriisa 14 Lestvica:

1. Nemčija 7 tekem - 6 zmag

2. Finska 7 - 6

3. Slovenija 7 - 5

4. Izrael 7 - 3

5. Estonija 7 - 3

6. Švedska 7 - 2

