Drugačna vloga, ki jo je sprejel že lani

Sklepne dneve priprav imajo pred seboj slovenski košarkarski reprezentanti, ki se bodo pred začetkom septembrskega evropskega prvenstva v četrtek in nedeljo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerili še z Estonijo in Nemčijo. Jaka Blažič se že veseli teh tekem, ki bodo imele drugačno noto kot dozdajšnje v avgustu.

V četrtek Estonija, v nedeljo Nemčija. To sta nasprotnici slovenske izbrane vrste v tem tednu, ko jo čaka nadaljevanje boja za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto. S 1. septembrom, ko bodo v Sloveniji otroci prestopili šolske pragove, bo sledil osrednji vrhunec letošnjega poletja – branjenje naslova evropskih prvakov iz leta 2017.

Slovenska reprezentanca je dobila vse pripravljalne tekme in pokazala značaj. Na kolena so v napetih tekmah padle Srbija, Turčija in Hrvaška, ki imajo kakovostne zasedbe, kar je dober kapital pred tistimi dvoboji, ki bodo imeli težo. Proti našim južnim sosedom sta ob koncu s klopi obračun spremljala nosilca Luka Dončić in Goran Dragić, s čimer je prvi mož stroke Aleksander Sekulić dobil potrditev, da lahko v ključnih trenutkih odigrajo tudi preostali košarkarji.

"Najtežja odločitev v karieri"

"To so bile pripravljalne tekme. Nasprotniki niso pokazali vseh adutov. Proti Turčiji in Srbiji smo pokazali, kakšen značaj imamo. Na prvenstvu ne veš, kaj se zgodi. Če ne bo Dončića, Dragića, moramo preostali pokazati. Upam, da se ne bo zgodilo, da bosta manjkala. Sicer pa komaj čakamo, da se začnejo uradne tekme. Najprej dve kvalifikacijski za svetovno prvenstvo, kamor se želimo uvrstiti. Nato sledi tekmovanje, ki ga nestrpno pričakujemo, na njem pa bomo branili naslov evropskega prvaka," je dejal Jaka Blažič, ki mu je jasno, da je konec skrivalnic in prijateljskih pogledov ter da je čas za neizprosen boj.

Slovo od Cedevite Olimpije je bilo težko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj že nekdanji kapetan Cedevite Olimpije se je po koncu sezone preselil v vrste turškega Bahcesehirja, kar je bila zanj najtežja odločitev v karieri: "Preprosto je bil takšen položaj, ko sem moral zapustiti Olimpijo. Vseeno ji želim vse najboljše. Njen navijač bom. Upam, da bodo nadaljevali, kjer smo končali." Z vodstvom novega kluba se je sestal na reprezentančnem gostovanju v Istanbulu, kjer je dobil pozitiven znak: "Srečal sem se s trenerjem, direktorjem kluba. Pogovorili smo se o pričakovanjih, moji vlogi. Imam dober občutek."

Zaveda se, kakšni sta njegova vloga in naloga

V primerjavi s klubskim statusom je njegov reprezentančni nekoliko drugačen, saj nima toliko žoge v svoji posesti in odprtih rok ob pogledu na tekmečev koš. A se je prilagodil, kot so se vsi reprezentanti. Za skupni cilj, poudarja: "Že lani sem sprejel svojo vlogo. Vem, kje je moje mesto, kje lahko reprezentanci največ dam. Če bi želel postaviti svoj ego na prvo mesto, ne bi imelo smisla. Na takšen način lahko najbolje pomagam reprezentanci. Vsak natanko ve, kakšna je njegova vloga. Vsak je pomemben člen, vsakega spoštujemo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za marsikoga je izziv spremeniti razmišljanje, potem ko je glava navajena, da je gonilna sila in ima odločilen dejavnik. Prav s tekmami in treningi se to odpravi, razlaga Blažič: "Včasih se zgodi, da naredim kaj po svoje in ne gre. Gre na silo, ker niso izdelane akcije. Zato so pripravljalne tekme, da to pride v podzavest in potem na prvenstvu ne narediš napak."

Verjetno tudi iz tega dejstva izhaja, da so njegove predstave v sklopu priprav še nekoliko nihale: "Vesel sem, da sem fizično precej dobro pripravljen. Da lahko igram precej podobno kot lansko poletje. Vem, da bo tudi strelska forma na pravi ravni in bom pomagal reprezentanci, ko bodo prišle prave tekme."

O Litvi nič prej kot v nedeljo

Slovenija bo v četrtek in nedeljo tako odigrala dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V dvorani Zlatorog v Celju bo gostila Estonijo, tri dni zatem pa bo odigrala obračun z Nemci v Münchnu. In z zadnjimi se bodo kapetan Dragić in soigralci pomerili nato še v skupinskem delu evropskega prvenstva v Kölnu, kjer bodo nasproti stale še reprezentance Litve, Francije, BiH in Madžarske.

Misli bodo sprva le pri Estoniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Druga kvalifikacijska tekma proti Nemčiji, s katero igramo v skupini evropskega prvenstva, bo zanimiva. Glede na način svoje igre nimamo česa skrivati. Igramo podobno kot lani. Imamo dobro individualno kakovost. Naš cilj sta dve zmagi. Prejšnje svetovno prvenstvo nam je ušlo. Naredili bomo vse, da ga odigramo naslednje leto. Dobrodošlo je, da bomo po tekmi z Nemčijo že nekoliko prej na prizorišču EuroBasketa, saj bomo šli iz Münchna neposredno v Köln. O tekmecih na evropskem prvenstvu pa za zdaj še ne razmišljamo. Skoraj stoodstoten sem, da o prvem nasprotniku Litvi ne bo govora do konca tekme z Nemčijo. Pred nami sta ti dve tekmi, v katerih bomo prišli v tekmovalni ritem. Prijateljske se ne morejo primerjati s tistimi, ki imajo tekmovalen značaj. Naslednji bosta lep pokazatelj, kje smo," je še v bližnjo prihodnost pogledal branilec naše izbrane vrste, ki bo s soigralci 1. septembra proti Litvi začel branjenje naslova najboljšega na stari celini.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija - Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija - Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.