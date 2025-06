Ni še konec. Košarkarji Krke so na tretji tekmi finala košarkarske lige OTP banka z 88:81 na domačem parketu ugnali Cedevito Olimpijo in finalno serijo podaljšali vsaj za eno tekmo. "Dokazali smo, da smo ekipa, ki zna igrati košarko, gotovo pa tu ni nobenega dvoma, da je Olimpija še vedno nesporni favorit," je po srečanju dejal trener Krke Dejan Jakara.

"Končno," je v prvem komentarju po koncu tretje finalne tekme utrujeno uvodoma pripomnil kapetan Krke Jan Špan, ki je s soigralci v Novem mestu poskrbel za presenečenje ter prišel do prve zmage v finalni seriji, v kateri zdaj Cedevita Olimpija vodi z 2:1. A morda zmaga Krke niti ni tako gromozansko presenečenje, blizu uspeha so bili Dolenjci že na prvem obračunu v seriji, tokrat pa so svoje delo za njih uspešno opravili tudi v končnici tekme, ki je bila v tej sezoni za Novomeščane mnogokrat usodna.

"Končno je šlo enkrat v tej sezoni po naših planih, pritisk je bil tudi na drugi strani in utrujenost se počasi začenja poznati, ker je ritem tekem res visok. A zmaga je bila zaslužena in tekmo smo končno zasluženo dobili. Na tej tekmi smo bili v tretji četrtini res konkretni, stekel nam je tudi met, njihove napade smo branili veliko boljše kot na prvih dveh srečanjih. Takrat smo prevzeli nadzor nad tekmo," je po zmagi dejal Špan, ki se je podpisal pod 16 točk.

Jan Špan je dosegel 16 točk. Foto: Aleš Fevžer

"Če gledam z njihovega vidika, so te tekme, ko vodiš z 2:0, zelo težke, sploh mentalno. Vsi že pričakujejo konec te sezone, ki je bila za obe ekipi zelo dolga in zdaj je bil to gotovo faktor v naš prid," je še dodal Krkin kapetan.

Jakara pričakuje pekel

Krka tako ostaja edina ekipa, ki je v dvorani Leona Štuklja kadarkoli dvignila pokal za državni naslov, serija pa se bo zdaj selila nazaj v Ljubljano, kjer bo v ponedeljek na sporedu četrta tekma v seriji. "Vemo, da nas čaka izjemna agresivnost od prvega trenutka, ne bomo smeli pasti v njihov ritem. Vsi se zavedamo, da je Olimpija tudi v preteklosti že nepričakovano izgubljala, pa potem na naslednji tekmi pokazala vso svojo moč, sam sem to doživel tudi v preteklosti na čelu Heliosa. Res pričakujem peklensko obrambo. Danes so nas po mojem mnenju malce podcenjevali. Če se bomo držali navodil, pa verjamem, da gremo lahko po presenečenje," je prepričan trener Krke, Dejan Jakara.

Krka je imela na tretjem obračunu tokrat malce več prostora za kreiranje, lažje pa je do izraza prišla tudi branilska naveza Jan Špan – Niko Bačvić, ki je skupaj dosegla 36 točk. "Največji problem v prejšnjih tekmah je bila njihova agresivnost v obrambi, a smo se na to malce že navadili, mislim, da nam je to dobro uspelo. Kar se tiče kadra, mislim, da skoraj zagotovo ostajamo v isti zasedbi, saj gleženj Personsa še vedno ne izgleda dobro, tudi če bi hotel pomagati, bi bilo lahko to res malenkostno, ker še ni nared," je o organizatorju Krkine igre dejal Jakara.

Strokovna štaba obeh ekip po tekmi v Novem mestu. Foto: Aleš Fevžer

"Če pogledam z vidika Olimpije, zaključiti serijo ni enostavno, malce se sprostiš, drugo tekmo so vodili in zanesljivo dobili, potem dobiš občutek, da bo šlo, pa se zaustavi. Mi pa smo dokazali, da smo ekipa, ki zna igrati košarko, gotovo pa tu ni nobenega dvoma, da je Olimpija še vedno nesporni favorit," je še dodal Jakara.

Blažič ni skrival razočaranja in jeze

Veliko manj zgovorni so bili po porazu pričakovano na strani Cedevite Olimpije, kjer so se nadejali, da bo ta nedelja za njih že prvi prost dan po naporni sezoni, a se je ta podaljšala vsaj za dva dneva. "Vse je povsem enostavno, tokrat so bili od nas boljši, tako da nas čaka četrta tekma. Upam, da bomo odigrali veliko boljšo tekmo, da bomo boljši v napadu in v obrambi. Hkrati pa, da bo naš fokus boljši in da bo prava tudi naša energija od prve sekunde, saj bomo samo na ta način lahko postali državni prvaki," je bil vidno jezen kapetan Jaka Blažič, ki je bil s 15 točkami drugi strelec Cedevite Olimpije.

Jaka Blažič je bil po srečanju vidno razočaran nad predstavo ekipe. Foto: Aleš Fevžer

"Vse do zadnje četrtine smo bili uspavani, ni bilo prave agresivnosti, ki bi nas mogla krasiti v finalu. Pred nami je nedelja, ki bi bila za nas lahko že prosta, zdaj pa jo moramo dobro izkoristiti in se pripraviti na četrto tekmo. S fanti smo se že pogovorili, mislim, da je vsem jasno, da s takšnim pristopom ne bomo mogli igrati in verjamem, da bo v ponedeljek drugače," je še dodal Blažič, ki je v zaključku tekme zgrešil dva pomembna prosta meta.

Ekipo je tokrat po dveh tekmah kazni prvič v finalu vodil Zvezdan Mitrović, ki pa po srečanju ni stopil pred novinarske mikrofone, nič kaj bolj zgovoren pa ni bil niti njegov pomočnik Đorđe Adžić, ki s prikazanim svoje ekipe predvsem v tretji četrtini ni mogel biti pretirano zadovoljen. "Čestitke Krki za to zasluženo zmago. Mi pa moramo v četrto tekmo vstopiti z veliko več motivacije," je dejal Adžić.

