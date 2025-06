Košarkarji Cedevite Olimpije so po četrtkovi zmagi nad Krko (77:70) le še zmago oddaljeni od novega naslova slovenskih prvakov. Novomeščani so se tudi v drugem obračunu dobro kosali s favoriziranim tekmecem, ki pa je na koncu storil ravno dovolj, da si je brez večjih pretresov zagotovil zaključno žogo za 22. naslov. "Enostavno se ne moremo z njimi kosati celotno tekmo in temu sledijo tudi napake, utrujenost pa povzroča tudi zgrešene mete," pravi trener Krke Dejan Jakara.

"Tu ni veliko razmišljanja, to je finale, hočemo zmagati," je po drugi zmagi odločno napovedal košarkar Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić. Ta bo imel s soigralci v soboto v Novem mestu priložnost, da s klubom še enkrat več potrdi prevlado v Sloveniji, v Ljubljani pa v vitrinah že pripravljajo prostor za 22. lovoriko slovenskih prvakov.

A Krka je, čeprav je bilo že pred finalom bolj ali manj jasno, kam se bo obrnila serija, pokazala odločen obraz in se pogumno zoperstavila tekmecu, ki pa je na obeh tekmah storil dovolj, da je bil na koncu uspešen. "Lahko bi igrali boljše, a to je finale, niti ni pomembno, koliko lepše lahko igramo, v pravih trenutkih igre se držimo navodil in prelomimo tekmo v svojo korist. To je najpomembneje, ves čas moramo biti zbrani, da, ko je treba, naredimo svoje," poudarja Nikolić.

Aleksej Nikolić upa, da bodo s soigralci v soboto zaključili serijo. Foto: Aleš Fevžer

"Ne smemo razmišljati o kakšni utrujenosti, za zdaj imamo samo dve zmagi, nič ni še odločenega. V Novo mesto gremo z miselnostjo, da zaključimo serijo. Krka se ne predaja, ko se razigrajo, igrajo res dobro, tudi trener Jakara opravlja dobro delo, točno vedo, kaj hočejo delati na parketu. Tudi tretja tekma bo zahtevala maksimalno osredotočenost," je dodal Nikolić.

Cedevita Olimpija v seriji s Krko nastopa brez Andrije Stipanovića, DJ Stewarta in poškodovanega Devina Robinsona, prvi dve tekmi je zaradi kazni manjkal tudi strateg Zvezdan Mitrović. "Zagotovo je drugače, ker ni nekaterih košarkarjev, a tako pač je, tudi preostali, ko dobijo priložnost, dajo svoj maksimum. Zagotovo za koga, ki prej ni igral toliko, to ni enostavno, a najpomembnejši je fokus na tekmo in mislim, da ga imamo. Ta lovorika bi mi pomenila veliko, vsi si tega želimo. Ravno pred kratkim sem razmišljal, da naslova slovenskega prvaka še nimam, zato si še bolj želimo te zmage," je še poudaril Nikolić.

Jakara: Težave imamo predvsem z organizacijo igre

Da serijo lahko podaljšajo, še vedno verjame strateg Krke Dejan Jakara, ki je bil na obeh obračunih kljub porazoma zadovoljen s prikazanim svojih košarkarjev. "Kljub porazu mislim, da je bila tudi druga tekma za nas uspešna, a na koncu je spet prevladala fizična moč ekipe. Težave imamo predvsem z organizacijo igre, iščemo rešitve in upam, da nam ne bo na tretji tekmi zmanjkalo moči. Upam, da nas bodo na tretji tekmi podprli tudi navijači, želimo si zmage," je poudaril trener Krke.

Krka v finalni seriji ne more računati na poškodovanega Taylerja Personsa. Foto: Aleš Fevžer

Ta se v finalu meri brez poškodovanega prvega organizatorja igre Taylerja Personsa, ob že tako kratki rotaciji pa je njegov manko na igrišču očiten, sploh v zaključkih tekem, ko so Krki dvakrat pošle moči. "Nekateri igralci so že res utrujeni, močno se nam pozna odsotnost Personsa. Igramo z enim organizatorjem igre, Nikom Bačvićem, ki velik del sezone sploh ni igral, tudi Jan se zdaj počasi spet privaja na ta položaj, a za to zdaj res ni pravi trenutek. Enostavno delamo preveč osnovnošolskih napak, a seveda jaz ob igrišču vidim samo, kaj bi lahko naredili boljše, na parketu je to malo drugače. Enostavno se ne moremo z njimi kosati celotno tekmo in temu sledijo tudi napake, utrujenost pa vpliva tudi na zgrešene mete," pravi Jakara.

Po besedah Jakare je Persons za finalno serijo dokončno izgubljen. "Tudi če si on želi igrati, o tem morda niti ne razmišljam, drugi so se temu prilagodili. Tudi če bi igral, ob težavah z gležnjem vemo, da ne more biti stoodstoten, tako da ga lahko za tretjo tekmo kar odpišemo. Recept je to, da se prilagodimo, da vem, kaj moramo storiti, koga napadati in na kakšen način," je dodal Jakara.

Tretja in morda odločilna tekma finala bo v soboto ob 18. uri v Novem mestu.

