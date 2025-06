Krka premagala Cedevito Olimpijo, serija se seli v Ljubljano

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tretjem dejanju finalne serije proti Krki zapravili prvo zaključno žogo za državni naslov. Novomeščani so premagali zmaje z 88:81 in zaostanek v zmagah znižali na 1:2. Serija se tako seli v Ljubljano.

Cedevita Olimpija napada peti zaporedni naslov v ligi OTP banka, 22. skupno, hkrati pa lahko osvoji trinajsto zaporedno lovoriko v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. Nazadnje je finale izgubila 2020, zadnji naslov, ki ga je s porazom v polfinalu izpustila iz rok, pa je bil pokal Spar 2021.

Krka : Cedevita Olimpija 88:81 (20:19, 41:33, 61:48) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 400, sodniki: Pukl (Limbuš), Krejić (Kranj), Rebeušek (Celje). Krka: Mirtić 3, Bačvić 20 (8:9), Jurković 6 (2:5), Špan 16 (2:2), Cerkvenik 12 (4:4), Skeens 14 (4:4), Smrekar 6 (2:2), Klobučar 5 (1:2), Čebašek 6 (3:4). Cedevita Olimpija: Jones 9 (1:1), Nikolić 14 (2:3), Glas 4, Lemar 6 (2:3), Blažič 15 (4:7), Beringer 10 (0:2), Tasić 17 (6:6), Daneu 6 (2:2). Prosti meti: Krka 26:32, Cedevita Olimpija 17:24.

Met za tri točke: Krka 10:27 (Špan 4, Cerkvenik 2, Bačvić 2, Čebašek, Mirtič), Cedevita Olimpija 6:27 (Nikolić 2, Jones 2, Blažič, Tasić).

Osebne napake: Krka 26, Cedevita Olimpija 33.

Pet osebnih: Radović (28.), Jones (37.), Smrekar (38.), Lemar (40.).

Foto: Aleš Fevžer

Za Novomeščane je to prva zmaga proti Cedeviti Olimpiji v sedmih tekmah v tej sezoni. Krka je zasluženo prišla do zmage, saj je vodila praktično celo tekmo. Gostje so bili v ospredju na semaforju zgolj v uvodnih minutah pri rezultatu 6:5. Domači so pokazali zvrhano mero borbenosti in požrtvovalnosti, hkrati so bili natančni v napadu (61,5% za dve točki) in dobili bitko pod obročema (39:35).

Posledično so si že v prvem polčasu priigrali dvomestno prednost in jo v tretji četrtini nadgradili na 61:44. Cedevita Olimpija se je pet minut pred koncem tekme približala na pet točk zaostanka (68:63), bližje pa je motivirani domači igralci niso spustili.

Krka lovi osmi naslov državnega prvaka, prvega po letu 2014. Foto: Aleš Fevžer

Pri zmagovalcih je izstopal Niko Bačvić z 20 točkami ob enem zgrešenem metu iz igre (5 skokov, 5 podaj). Jan Špan je dodal 16 točk (trojke 4:9), Brady Skeens 14 (7 skokov) in Miha Cerkvenik 12 (6 skokov). Za goste je Danilo Tasić zbral 17 točk (7 skokov), Jaka Blažič 15 (met iz igre 5:14), Aleksej Nikolić pa 14 (met 5:12).

Cedevita Olimpija je novomeško Krko pred tem v tej sezoni premagala šestkrat zapored – enkrat v Superpokalu Slovenije, enkrat v finalu Pokala Spar, dvakrat v rednem delu regionalne lige, ter dvakrat v finalni seriji.

Četrta tekma bo v Ljubljani v ponedeljek. Foto: Aleš Fevžer

Četrta tekma finala bo v ponedeljek ob 18.00 v Stožicah, morebitna peta pa v četrtek ob 18.00, ponovno v Novem mestu. Košarkarje članske zasedbe Cedevite Olimpije od petega zaporednega, skupno pa že 22. naslova državnega prvaka, loči le še ena zmaga.

V petek je po dogovoru z vodstvom kluba in strokovnim štabom Ljubljano zapustil Devin Robinson. Slednji je sezono predčasno zaključil zaradi poškodbe.