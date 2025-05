Košarkarji Cedevite Olimpije so v nedeljo odpotovali v Dubaj, kjer jih v torek ob 17.30 po slovenskem času čaka odločilno tretje srečanje četrtfinale lige ABA proti Dubaju. Slovenski prvaki se v boj z bogatim in kakovostnim tekmecem podajajo na krilih izjemne petkove predstave v Stožicah.

117 dni ali skoraj štiri mesece oziroma 14 zaporednih tekem je trajal zmagoviti niz Dubaja pred petkovim gostovanjem v Stožicah, ko so Jurica Golemac in njegova zasedba parket zapustili sklonjenih glav. Tudi tedaj je bil v sredini januarja za dubajski klub usodna Cedevita Olimpija, ki se je v petek, tokrat na krilih Alekseja Nikolića, še enkrat več dokazala več kot le dostojen tekmec ekipi, ki ji na parketu poveljuje Klemen Prepelič.

Ta je moral po koncu petkove tekme seči v roke in čestitati reprezentančnemu kolegu Jaki Blažiču, ki je kot kapetan svojo ekipo popeljal do zmage s 94:89 in prekinil izjemen niz gostujoče zasedbe, ki je bila blizu uspeha že na prvi tekmi četrtfinala. "To, da smo na takšen način prekinili njihov niz, nam pomeni ogromno, sploh v takšnem trenutku, ko igramo za uvrstitev v polfinale, kar bi bil za nas izjemen uspeh. Čaka nas še ena tekma in res upam, da nam bo uspelo. Predvsem bo pomembno, da bomo imeli isti pristop, nekako smo našli rešitev, kako omejiti njihove najnevarnejše košarkarje. Če bomo to tudi na tretji tekmi delali na visokem nivoju, potem se lahko kosamo z njimi," je prepričan Blažič.

Jaka Blažič s soigralci z nestrpnostjo pričakuje gostovanje v Dubaju. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji že odpotovali v Dubaj

Ta je s soigralci v nedeljo že odpotoval v Dubaj, kjer se bo ekipa v miru pripravila na torkov dan D, v katerem bi lahko kronali solidno sezono zmajev, ki je bila napram lanski katastrofi velik korak v pravo smer k boljšim časom. "Od avgusta naprej dobro delamo, potrebovali smo nekaj časa, da smo se našli med seboj in da smo našli našo igro. V tem delu sezone smo se res začutili in to je zelo pomembno. Ogromno je odvisno od te kemije, zdaj točno vemo, če nekomu ne gre, vskoči nekdo drug in mislim, da je to edini način, da se lahko kosamo tudi z močnejšimi in dražjimi ekipami," je prepričan Blažič.

Zmaji v Dubaju verjamejo v uspeh, kjer zmagovalca tega para čaka serija s Partizanom. "Ne vem, če bo na tej odločilni tekmi pritisk samo na njihovi strani, to bomo videli na tekmi, a tudi njihovi košarkarji so zelo izkušeni, gotovo so že pozabili drugo tekmo in razmišljajo le o tretji. Normalno je, da gre na takšnih tekmah na nož in da se zaiskri med obema stranema, to je navsezadnje všeč nam igralcem kot tudi gledalcem, ker daje to tovrstnim tekmam pravi naboj. To je povsem drugače od rednega dela," je še dodal Olimpijin kapetan, ki je levji delež na zadnjih tekmah opravil predvsem z izjemnim pristopom in agresivnostjo v obrambi.

Cedevita Olimpija želi dokazati, da petkova zmaga ni bila slučaj. Foto: Filip Barbalić

"Skušam biti čim bolj agresiven, košarkarje takšnega kova, kot jih ima Dubaj, je težko povsem omejiti, a energetsko smo bili pravi od samega začetka. Recept bo isti kot na prvih dveh tekmah, nepopustljivo v obrambi in pa v napadu iskati odprtega igralca, potem pa mislim, da so možnosti za uspeh prave. Ni še konec, v Dubaj se gremo borit in predvsem pokazat še eno dobro predstavo," je še dodal slovenski košarkar.

Serija, ki si zasluži tretjo tekmo

Za ekipi bo torkov obračun peti medsebojni v tej sezoni, obe moštvi sta bili uspešni po dvakrat. Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je že po koncu petkovega srečanja poudaril, da si ta serija zagotovo zasluži tretjo tekmo. "Ekipi se med seboj zelo dobro poznata, zato ne more priti do nekih konkretnih presenečenj. Na tretji tekmi bodo zato presodni fokus, mirnost, pripravljenost igralcev na tekmo, obenem pa tudi to, da fantje ne pregorijo v želji po napredovanju v naslednji krog končnice. V tekmo moramo vstopiti osredotočeno, mirno, motivirano in z jasno začrtanimi nalogami," je dejal Mitrović.

"Dan počitka med drugo in tretjo tekmo je izredno pomemben, saj potovanje v Dubaj skupaj s potjo z avtobusom in čakanjem na letališču traja skoraj deset ur, če ne več. Pripravljeni moramo biti prikazati dobro predstavo, naš cilj pa je zmaga in s tem uvrstitev v polfinale,” je še pred odhodom iz Ljubljane povedal glavni trener slovenskih pokalnih zmagovalcev.

