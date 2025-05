Košarkarji Cedevite Olimpije so izsilili tretjo četrtfinalno tekmo lige ABA. BC Dubai so v Stožicah premagali s 94:89. Ob polčasu je bilo na semaforju 45:48, potem so Ljubljančani tekmo vrhunsko odprli in povedli z 18:8. V drugem polčasu je bil mož odločitve Aleksej Nikolić, ki je zadel pet trojk in dal kar 30 točk. To je njegov točkovni rekord v jadranski ligi. Devin Robinson je dosegel 16 točk, Brynton Lemar 15, D. J. Stewart 12, devet pa povratnik po poškodbi Jaka Blažič. Pri ekipi iz Dubaja je bil s 23 točkami najuspešnejši Danilo Anđušić. Odločilna tretja tekma bo v torek v Združenih arabskih emiratih.

Prva tekma četrtfinala lige ABA v Dubaju med Dubai Basketball in Cedevito Olimpijo je bila napeta do zadnje sekunde. Domači so s 86:85 tesno zmagali in povedli v seriji na dve zmagi. Slabi dve minuti pred koncem so domači vodili s 84:80. Danilo Tasić je z metoma približal Cedevito Olimpijo na 85:86, a napad za zmago po zgrešenem metu D. J. Stewarta ni bil uspešen.

Klemen Prepelič Foto: Filip Barbalič Ljubljančani so izvrstno odprli drugo tekmo in v peti minuti pred očmi košarkarjev LA Lakers Luke Dončića, ki je bil na VIP tribuni, povedli z 18:8. D. J. Stewart je dal sedem točk. Nato se je domačim v napadu zaustavilo, popustili so tudi v obrambi in že po koncu prve četrtine je bila razlika tesnejša (26:22).

Ko je Zvezdan Mitrović premešal peterko, je bilo vse več napak in na začetku druge četrtine je gostujoča ekipa povedla z 29:28. Dubaj je bil boljši v skoku, vse bolj vroč v napadu pa Danilo Anđušić. Ko je zadel že četrto trojko, so košarkarji iz emiratov sredi druge četrtine povedli z 38:28. S tehnično napako je trener Mitrović v 17. minuti znova spodbudil svoje igralce. In res hitro so ujeli priključek (39:40). Ob polčasu je bilo na semaforju 45:48. Stewart in Aleksej Nikolić sta bila pri desetih točkah, Devin Robinson jih je dal šest, na drugi strani pa Anđušić 14, Nate Mason deset, Klemen Prepelič le tri.

Foto: Filip Barbalić

Devin Robinson Foto: Filip Barbalić Dubaj je bolje odprl drugi polčas, a zdaj je bila borba za vsak koš. Ob prednosti gostov s 60:54 pa so domači odigrali lepo akcijo na odkritega Robinsona pod koš. Ta je zabil, dvignil občinstvo in še dobil dodatni prosti met, ki ga je tudi zadel (57:60). S svojo četrto trojko – bil je že pri 16 točkah – je Nikolić v sedmi minuti drugega polčasa izid na semaforju poravnal na 61:61. Ko je slovenski reprezentant zadel še peto trojko, pa je Cedevita Olimpija povedla s 67:61. Z zdaj že 24 točkami Nikolića je po treh četrtinah Olimpija vodila z 72:66.

Aleksej Nikolić Foto: Filip Barbalić Nervozna in izenačena je bila tudi zadnja četrtina, a so košarkarji Cedevite Olimpije kar dobro držali prednost. Tri minute in pol do konca so vodili s 84:79. Navijači so bili na nogah. V predzadnji minuti je peto osebno napako dobil Prepelič, Jaka Blažič pa je zanesljivo zadel prosta meta (90:84). Ko je igralec tekme Nikolić minuto do konca kot slalomist prodrl pod obroč in zadel polaganje, je bila tekma odločena (92:86). S tribun se je slišalo vzklike MVP. Pet sekund do konca je zadel še dva prosta meta in postavil končni izid 94:89. Dal je 30 točk. To je njegov rekord v ligi NBA (doslej je imel na eni tekmi največ 20 točk). Tekma je trajala kar dve uri in 22 minut.

Crvena zvezda in Budućnost sta si polfinale zagotovila že po drugi tekmi, Beograjčani so Igokeo drugič premagali s 95:90, Podgoričani pa Mego s 96:80.

Liga ABA, četrtfinale, druge tekme

Četrtek, 15. maj:

Petek, 16. maj: