V slovenskem taboru o EuroBasketu sploh še ne razmišljajo

Slovenska košarkarska reprezentanca bo po dnevu počitka danes vstopila v zadnje dni priprav pred četrtkovim prvim izpitom, ko bo na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju gostovala Estonijo. Slovenci so z odliko opravili s serijo pripravljalnih tekem. Najprej so v začetku avgusta še v precej okrnjeni zasedbi v Zlatorogu premagali Nizozemsko (83:76) in Črno goro (70:52), nato so na pripravljalnem turnirju v Carigradu po podaljšku opravili s Turčijo (104:103), dan kasneje pa so odpravili še Ukrajino (86:82). V zadnjem tednu so bili nato na spektaklu v Stožicah na ponovitvi finala EuroBasketa po drami in podaljšku boljši od Srbov (97:92), za konec pa so v žep pospravili še zmago nad Hrvaško (94:88).

Zoran Dragić tudi na evropskem prvenstvu računa na glasno pomoč navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci so se skozi pripravljalno obdobje dvigovali v formi, z dvema zmagama v podaljšku in tesnih končnicah pa so pokazali, da znajo v odločilnih trenutkih ohraniti trezno glavo in z ekipno igro tekmo pripeljati v svojo korist. Selektor Aleksander Sekulić trenutno računa še na 14 igralcev, zadnja dva bosta slovensko izbrano vrsto zapustila tik pred začetkom EuroBasketa.

"To obdobje je že skoraj za nami, imeli smo veliko težkih pripravljalnih tekem in mogoče smo malce utrujeni, a imamo še dovolj časa, da se do konca pripravimo in potem odigramo dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, potem pa bo tu že EuroBasket. Na tej zadnji tekmi s Hrvaško nismo dali svojega maksimuma, bili smo preveč ležerni v obrambi, a na srečo smo v drugem polčasu stopili na plin in za konec pripravljalnih tekem vknjižili še eno zmago. Vesel sem, da smo imeli skozi to obdobje vedno veliko pomoč navijačev, in vem, da bo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in na evropskem prvenstvu tako," je po zadnji pripravljalni tekmi s Hrvaško dogajanje v avgustu povzel Zoran Dragić.

Vlatko Čančar je poudaril, da je treba pozabiti na razplet pripravljalnih tekem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Da so zmage v pripravljalnem obdobju le dober dejavnik za dvig samozavesti in nič drugega, pa se dobro zaveda Vlatko Čančar, ki po okrevanju po težki poškodbi na vsaki tekmi bolj dokazuje, da bo v Celju in Nemčiji pomemben faktor slovenske izbrane vrste. "Te tekme zdaj ne pomenijo nič, so pa te zmage po napetih zaključkih dokaz, da nikoli ne popuščamo. A zdaj moramo na te tekme pozabiti in se osredotočiti najprej na kvalifikacije, potem bomo šele govorili o EuroBasketu. Gotovo pa so te tekme dokaz, da imamo širino, fantje, ki so že več let del te reprezentance, vedno znova pokažejo svoje izkušnje. Smo samozavestni. Vemo, da to nič ne pomeni, naš naslednji nasprotnik so Estonci in zdaj bo pomembno, da se osredotočimo le sami na sebe," je prepričan Čančar.

Podobno kot član Denverja pa je v vse boljši formi še en povratnik po poškodbi Klemen Prepelič. "Naša forma se bo zagotovo dvigovala iz tekme v tekmo in verjamem, da bomo najboljši, ko bo to najbolj potrebno. Ta tekma s Hrvaško je bila daleč od tega, da bi bili zadovoljni s svojo predstavo, a mislim, da je to povsem normalno. Imamo še ogromno možnosti za napredek in hvala bogu, da imamo do tekme z Estonijo še nekaj časa. Že večkrat smo dokazali, da se vsi povsem podredimo ekipi in da individualna statistika ni pomembna," pravi Prepelič, ki ne razmišlja o ničemer drugem kot le o tekmi z Estonci.

"Že večkrat smo dokazali, da se vsi povsem podredimo ekipi in da individualna statistika ni pomembna." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Od tekme z Estonijo pričakujem zmago, smo boljši nasprotnik in pričakujem dosti boljšo predstavo kot smo jo prikazali na tekmi s Hrvaško. Potem pa nas čaka tista zelo pomembna tekma z Nemčijo. Najprej gremo v lov za ti dve pomembni tekmi na kvalifikacijah, šele potem bomo začeli razmišljati o evropskem prvenstvu," je poudaril član Valencie.

Dimec: Vidi se, da smo prava klapa Dimec je še enkrat poudaril dober ekipni duh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Svoj doprinos k slovenski izbrani vrsti je v drugi četrtini tekme s Hrvaško pokazal tudi Žiga Dimec, ki na vsaki tekmi skupaj z Mikom Tobeyjem bije hud boj pod obema košema. "Gotovo imamo še prostora za napredek in izboljšave. Zadovoljen sem s tem obdobjem, vidi se, da smo prava 'klapa', da igramo drug za drugega. Imamo še nekaj dni, da izpilimo detajle, in potem bo šlo zares proti Estoniji. Estonija ni slaba ekipa, znajo igrati dobro košarko, in če ne bomo stoodstotno osredotočeni na svojo nalogo, potem se nam bo to lahko hitro maščevalo. A verjamem, da nam bo uspelo in da bomo s tem naredili še korak bližje svetovnemu prvenstvu," je sklenil Dimec.

Slovenci se bodo v kvalifikacijah za SP v četrtek (20.30) v Celju pomerili proti Estoniji, v nedeljo (15.00) pa bodo gostovali pri Nemčiji v Münchnu. Nato pa jih 1. septembra čaka prva tekma na EuroBasketu v Kölnu proti Litvi.

Preberite še: