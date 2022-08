Sergio Scariolo je Španijo popeljal do treh evropskih (2009, 2011 in 2015) ter enega svetovnega naslova (2019), na olimpijskih igrah pa je Španijo popeljal do srebra (2012) in brona (2016). Španijo bo vodil vsaj do olimpijskega turnirja v Parizu leta 2024.

Sergio Scariolo je Španijo popeljal do treh evropskih (2009, 2011 in 2015) ter enega svetovnega naslova (2019), na olimpijskih igrah pa je Španijo popeljal do srebra (2012) in brona (2016). Španijo bo vodil vsaj do olimpijskega turnirja v Parizu leta 2024. Foto: Sportal, R.V.

Bliža se največji košarkarski spektakel leta, EuroBasket, na katerem bo Slovenija branila naslov najboljšega. Luki Dončiću in ekipi gre v pripravljalnem obdobju odlično, dobili so vseh pet tekem. Nazadnje so v sredo v razprodanih Stožicah premagali Srbijo (97:92), mojstrske poteze Dončića in srbskega asa Nikole Jokića pa so dale še kako misliti tekmecem. O tem je iskreno spregovoril selektor španske reprezentance Sergio Scariolo.

Italijanski strateg, ki že dolgo vodi špansko košarkarsko reprezentanco in zelo spoštuje Luko Dončića, kar je že pred leti zaupal tudi v Sportalovem sobotnem intervjuju, je spregovoril o pripravah na evropsko prvenstvo. Španska izbrana vrsta ima težave, saj manjka kopica pomembnih igralcev.

Naj nadaljuje ogled in pade v depresijo?

V sredo sta v Ljubljani blestela Luka Dončić in Nikola Jokić. Skupaj sta dosegla 60 točk, Ljubljančan jih je dosegel kar 34 in bil prvi strelec srečanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nastop na EuroBasketu so zaradi zdravstvenih oziroma osebnih razlogov odpovedali Ricky Rubio, Alex Abrines, Victor Claver, Alberto Abalde, Santi Aldama, Carlos Alocen, Sergi Martinez in Santi Yusta. Po lanskem olimpijskem turnirju so se od državnega dresa poslovili Pau Gasol, Marc Gasol in Sergio Rodriguez.

Na zadnji pripravljalni tekmi proti Litvi za nameček niso igrali Willy Hernangomez, Rudy Fernandez in Sergio Llull. ''Ne vem, koliko reprezentanc bi lahko razen ZDA brez osmih ali devetih najboljših igralcev tekmovalo na enaki ravni,'' je v pogovoru za BasketNews dejal Sergio Scariolo, ki je v pripravljalnem obdobju Španijo na štirih tekmah popeljal le do ene zmage. 61-letni strateg pogreša več izkušenih in kakovostnih igralcev, brez katerih se bo Španija le težko vmešala v boj za odličja. Tudi zaradi tega, kar spremlja na drugih parketih po Evropi, kjer nastopajo in v teh dneh dvigajo formo neposredni tekmeci za najvišja mesta.

Po zadnji tekmi je Scariolo pohvalil izbrano vrsto Litve ter njene zvezdnike, ki nastopajo v ligi NBA, nato pa dodal: ''Je še ogromno drugih favoritov. Spremljal sem tekmo med Slovenijo in Srbijo ter se vprašal, ali naj nadaljujem ogled srečanja in še naprej uživam v njem ali pa raje prekinem, da ne bi padel v preveliko depresijo,'' je v pogovoru priznal litovskemu novinarju Donatasu Urbonasu in svoje misli podkrepil s stavkom, v katerem je poudaril očaranost nad veličino in sposobnostmi Luke Dončića, ki ga prišteva v vrh svetovne košarke.

Trojica, ki jo bo zelo težko ustaviti

Lani je bila Slovenija na olimpijskem turnirju na Japonskem boljša od Španije, ki bo letos na EuroBasketu nastopila z oslabljeno zasedbo, medtem ko bo za evropske prvake zaigral tudi Goran Dragić. Foto: Reuters ''Ko vidim, kako igrajo za reprezentanco Dončić, Jokić, Antetokounmpo (grški zvezdnik na zadnji tekmi ni nastopil zaradi bolečin v hrbtu, op. p.) … To so vse košarkarji na ravni MVP-igralca lige NBA. Kot da bi igrali v svojem čarobnem svetu,'' poudarja španski selektor, ki opravlja tudi vlogo trenerja Virtusa iz Bologne.

Ko ga je novinar iz Litve vprašal, ali bi lahko bila Španija kos omenjenim trem superzvezdnikom, ki bi lahko izstopali tudi na letošnjem EuroBasketu, je Italijan v smehu dejal: ''Oprostite, a na to vprašanje vam ne morem odgovoriti. Zahtevno bo. Kaj naj povem drugega.''

Španija je na zadnjem EuroBasketu v polfinalu priznala premoč razigrani Sloveniji (2017) in se morala nato zadovoljiti z bronasto medaljo, dve leti pozneje pa je na presenečenje mnogih postala svetovni prvak. Takrat podobno kot letos na veliko tekmovanje ni vstopala z ogromnimi pričakovanji. Bi se lahko zgodovina ponovila? ''Ne, to ni leto 2019. Od takrat naprej se je zgodilo marsikaj. To je zdaj neka nova zgodba,'' je Scariolo namignil, da letos Španija ne bi mogla priti tako daleč kot je pred tremi leti na svetovnem odru v Aziji.

Španija bo na EuroBasketu nastopila v skupini A, kjer se bo v Tbilisiju (Gruzija) merila z Belgijo, Bolgarijo, Črno goro, Gruzijo in Turčijo.