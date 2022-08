Slovenijo čaka "drugačna" Hrvaška

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je iz Ljubljane preselila v Laško in bo v Celju trenirala vse do odhoda v Nemčijo prihodnji konec tedna. Slovence čaka še zadnji test pripravljenosti. Tekma proti Hrvaški v dvorani Zlatorog se bo začela ob 20.15. "Hrvaška je izjemna ekipa, ki je močnejša še za naturaliziranega Američana Jaleena Smitha. Imajo kakovostne posameznike, ki skušajo najti pravo kemijo. Ta pa je prepotrebna za velika tekmovanja," je pred srečanjem dejal Aleksander Sekulić.

Slovenska izbrana vrsta je v petek dopoldan v Ljubljani še trenirala, po kosilu pa se je odpravila v Laško ter bo s treningi nadaljevala v celjski dvorani Zlatorog, kjer jo danes proti Hrvaški čaka še zadnja tekma v pripravljalnem obdobju. Kot zadnji je iz reprezentančnega seznama pred nadaljevanjem priprav odpadel še Jurij Macura, že prej pa so s prvotnega sezama odpadli Robert Jurković, Bine Prepelič, Saša Ciani, Luka Ščuka in Gregor Glas. V reprezentančni zasedbi tako ostaja štirinajsterica košarkarjev, na EuroBasket pa jih bo odpotovalo dvanajst.

"Proti Srbiji smo delali veliko napak in bili neprecizni pri izvedbi napadov, a sta do izraza prišla nadarjenost posameznikov in naš napadalni potencial," je prepričan Sekulić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ko igramo pripravljalne tekme pred polno dvorano domačih navijačev, je ne glede na vse pomembna tudi zmaga, čeprav je poudarek na določenih stvareh v igri. Če damo vse od sebe in preizkušamo stvari, ki smo si jih zamislili, pa tudi poraz na pripravljalnem obračunu ni dramatičen. Proti Srbiji smo delali veliko napak in bili neprecizni pri izvedbi napadov, a sta do izraza prišla nadarjenost posameznikov in naš napadalni potencial. Pričakujem, da bomo proti Hrvaški te stvari izboljšali. Imajo kakovostne posameznike, ki skušajo najti pravo kemijo. Ta pa je prepotrebna za velika tekmovanja. Prepričan sem, da se bodo poskušali oddolžiti za poraz v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, zato nas nov čaka zahteven preizkus," je pred novim obračunom s Hrvaško, skupno že 38. v zgodovini, povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Hrvaška je močnejša za naturaliziranega Jaleena Smitha. Foto: Guliverimage

Slovenci se bodo na zadnjem testu, preden bo šlo zares, pomerili s Hrvaško. Hrvati so Slovence nazadnje premagali 8. septembra 2018, zadnji štirje obračuni pa so pripadli slovenskim reprezentantom. Najbolj prepričljivo in odmevno zmago je slovenska izbrana vrsta dosegla pred slabima dvema mesecema, ko je v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu južne sosede ugnala s 97:69. V primerjavi z junijsko tekmo v Stožicah je najbolj očitna sprememba v hrvaški reprezentanci naturalizirani organizator igre Jaleen Smith. Ta se je z zelo dobro igro že izkazal pred dnevi, ko je Hrvaška visoko premagala reprezentanco Madžarske.

"Smith se je odlično vklopil v našo izbrano vrsto, res je odličen igralec. Takoj se je vklopil in dojel našo igro. Govora je o košarkarju, ki je tako napadalno kot obrambno zelo močan in v njem smo dobili vse, kar smo potrebovali. Tudi karakterno gre za res super osebo, je človek in igralec, ki igra za ekipo, in točno to smo potrebovali," je pred gostovanjem v Sloveniji za hrvaške medije o pridobitvi izbrane vrste dejal hrvaški selektor Damir Mulaomerović.

Ta je prepričan, da bo Hrvaška, ki bo tokrat nastopila proti Sloveniji, povsem drugačna od tiste junija. "Zadovoljen sem z našo energijo, igramo kot prava ekipa, zadovoljen sem tudi s pristopom. Mislim, da so skoraj vsi ugotovili, kje jim je mesto v ekipi. Imamo širino, imamo košarkarje, ki igrajo v res močnih ligah, in velike talente, napredovali smo," je svoje opazke strnil hrvaški selektor.

