Španec s "ponesrečenim" košem nasmejal splet, Hrvati z dobro popotnico v Celje

Po torkovem obračunu na Gran Canarii sta se v četrtek še drugič v nekaj dneh pomerili izbrani vrsti Litve in Španije, tokrat v Vilni. Tekmo je v zaključku s košem odločil Ignas Brazdeikis, ki je bil ob Jonasu Valenčiunasu s 16 točkami prvi strelec Litve. Brazdeikis je 15 sekund pred koncem s košem popeljal Litvo do vodstva, na drugi strani je poskusil Lorenzo Brown, a bil nenatančen, Brazdeikis pa je s skokom v napadu srečanje pripeljal do konca.

Španci so sicer igrali brez Willyja Hernangometa, Rudyja Fernandeza in Sergia Llulla, Brown je bil z 18 točkami prvi strelec. Za najbolj poseben koš na tekmi pa je že v prvi četrtini poskrbel Yankuba Sima, ki je ob poskusu podaje "ponesreči" zadel za tri točke.

Koš Sime:

Hrvati s popotnico zmage v Celje

Hrvaška, ki bo v soboto nasprotnik Slovenije v Celju, je na domačih tleh s 84:64 ugnala izbrano vrsto Madžarsko. Ta bo na EuroBasketu v prvem delu tekmec slovenske izbrane vrste. Prvi strelec Hrvatov je bil z 19 točkami naturalizirani igralec Jaleen Smith.

Izjemna tekma pa je za finskim košarkarjem in članom Clevelanda Laurijem Markkanenom, ki je ob zmagi Finske nad Ukrajino (97:94) dosegel kar 42 točk, temu dosežku pa je dodal še devet skokov in tri ukradene žoge.

Do zmage so prišli tudi Grki, ki so brez Giannisa Antetokounmpa z 80:67 ugnali Gruzijo. Prvi igralec Grkov je bil ob odsotnosti zvezdnika Milwaukeeja Kostas Sloukas, ki je dosegel 21 točk (9/13 met iz igre). Po deset točk sta dodala novi soigralec Luke Dončića pri Dallasu Tyler Dorsey in Kostas Antetokounmpo. Grkom sicer nekaj sivih las pred začetkom evropskega prvenstva povzroča poškodba Ioannisa Papapetrouja, ki ima težave z mišico na desni nogi in bi lahko izpustil kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, medtem ko njegov nastop na EuroBasketu zaenkrat naj ne bi bil pod vprašajem.

