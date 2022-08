Slovenski košarkarji v pripravah na vrhunec leta, evropsko prvenstvo v Nemčiji, na katerem bodo branili naslov prvaka, nizajo zmage. Proti Srbiji so pozdravili že peto poletno zmago, podobno kot v Turčiji proti gostiteljem pa so si jo po viteškem boju izborili šele po podaljšku.

"Garamo, garamo," je po napornem dvoboju, v katerem je na parketu prebil 23 minut ter prispeval šest točk in štiri skoke, pripomnil Edo Murić. "Za zdaj imamo srečo s podaljški, upam, da bo pri tem tudi ostalo. Ne predajamo se do zadnje sekunde. Ne glede na to, koliko podaljškov bo treba še igrati, vedno upam na najboljše. Dobro je zmagovati takšne tekme," se je podobno kot 12 tisoč navdušenih ljubiteljev košarke, ki so v sredo napolnili največjo športno dvorano v Sloveniji, razveselil zmage nad Srbijo.

Slovenija in Srbija še nista na želeni ravni

To je bila ponovitev finala EuroBasketa iz leta 2017, pomerili sta se izbrani vrsti, ki imata v svojih vrstah košarkarska superzvezdnika (Luka Dončić in Nikola Jokić) in kotirata visoko na seznamu favoritov za osvojitev lovorike.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

"Vedeli smo, da bo težka tekma. Srbi spadajo poleg nas, Francozov in Grkov med osrednje favorite za naslov. Veselili smo se te tekme, saj smo vedeli, da bo to pravi test za nas. Da vidimo, kje smo. Ne mi ne Srbi še nismo na želeni ravni, tako da morda to ni bila najlepša košarka za oko, a smo veseli, da nam je uspelo zdržati do konca in da smo zmagali," je gostobesedni Edo prepričan, da bo ta zmaga povzdignila samozavest Sekulićevim izbrancem in pomagala k še boljši pripravi na EuroBasket, ki se bo začel že čez dva tedna.

Morajo izkoristiti več Dončićevih podaj

Luka Dončić je s 34 točkami (met iz igre 11/20), 9 asistencami in 6 skoki še enkrat dokazal svoje mojstrstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Do takrat pričakuje, da bo slovenska reprezentanca odpravila še nekaj pomanjkljivosti, ki so prišle do izraza proti Srbiji. Ena izmed njih se nanaša na to, kako čim bolje izkoristiti vrhunske podaje Luke Dončića, košarkarskega asa, ki ga je selektor Slovenije Aleksander Sekulić po predstavi proti Srbiji označil za trenutno najboljšega igralca na svetu.

"Vsi vemo, kdo je Luka. O njem ni treba izgubljati besed. Nemogoče ga je kriti, a moramo biti pripravljeni tudi ostali in doseči več košev. Moramo izkoristiti njegove podaje. Odlično nam je asistiral, nam pa ni šel met. Imamo še veliko rezerve, upam, da bomo pripravljeni na Euro," ni mogel biti zadovoljen s svojim izkupičkom v napadu, saj je od sedmih metov za tri točke zadel le enega.

Rad se bori proti močnejšim pod obročem

Slovenija si je priigrala zmago nad Srbijo po podaljšku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na dvoboju, na katerem je srbski center Nikola Jokić pod obročema povzročal ogromne težave slovenskim centrom in jih prisilil k večjemu številu osebnih napak, se je moral Murić spopasti tudi z dodatnimi nalogami v obrambi. Namenoma, takšen je bil tudi vnaprejšnji dogovor s selektorjem. Tako Murić kot Vlatko Čančar sta namreč nadomeščala višje soigralce, ki so se znašli v težavah zaradi velikega števila osebnih napak.

"Trener si je to dobro zamislil. Za pet do 10 minut, da malce zmedeš tekmeca, saj ne ve, kako bi te čuval. To pije vodo in za zdaj dobro deluje. Z Vlatkom imava velik ego, rada se boriva proti močnejšim. Konec koncev imam brata, ki je bil vso življenje močnejši od mene (Dino Murić, op. p.) in mi ga je bilo v užitek kriti. Kdaj pa kdaj bo trpel skok, a bodo morali po drugi strani centri tekmecev tudi teči za nami. Tako so to plusi in minusi," se je dotaknil obdobja srečanja, ko je prevzel obrambne naloge, ki sicer pripadajo Miku Tobeyju oziroma Žigi Dimcu, in skušal pod obročem ustaviti vročega Jokića.

Vse si povejo v obraz, ni nobenih olepševanj

Po tekmi v Stožicah je izkušeni selektor Srbije Svetislav Pešić "ljubosumno" izpostavil tezo o tem, kako se mu zdi, da so vsi reprezentanti Slovenije odrasli na isti ulici, da ves čas trenirajo skupaj, skupaj jedo kosilo in odhajajo na tekme. Takšno energijo in takšen ekipni duh bi si želeli Srbi videti tudi v svoji ekipi.

"Lepo je igrati za to reprezentanco, lepo se je boriti drug ob drugem, ker vemo, da ti ne bo nihče obrnil hrbta, ampak bomo skupaj v dobrem ali slabem ter se tako borili do konca," je o posebni energiji, ki vlada v taboru aktualnih evropskih prvakov, spregovoril Murić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"To, kar je dejal trener Pešić, ni fraza, ampak resničnost. Že nekaj časa igramo skupaj, nekateri smo tudi odrasli skupaj. Vedno smo igrali drug ob drugem, resnično zrasli skupaj na ulici. Slovenija je namreč majhna. Ko smo bili kadeti, mladinci, pa v prvih sezonah člani, smo bili v Ljubljani. S fanti smo igrali in "žurali", kar se odraža tudi v igri. Ni nobenih olepševanj. Vedno si povemo, kar si moramo povedati. Vse si povemo v obraz. Trener nas razume, zna nas nadzirati, vsak igralec pa se z užitkom vrača v reprezentanco. Lepo je igrati za to reprezentanco, lepo se je boriti drug ob drugem, ker vemo, da ti ne bo nihče obrnil hrbta, ampak bomo skupaj v dobrem ali slabem ter se tako borili do konca," je pojasnil fenomen, ki ga je izpostavil srbski selektor.

Morali se bodo manj odzivati na sodniške odločitve, tudi če bodo krivične

Z nekaterimi sodniškimi odločitvami nista bila zadovoljna tudi superzvezdnika lige NBA Nikola Jokić in Luka Dončić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Del srbskih medijev je po zmagi Slovenije s prstom pokazal na slovenske delivce pravice, ki naj bi v odločilnih trenutnih oškodovali goste iz Srbije. Zaradi določenih sodniških odločitev je bilo na parketu nekajkrat zelo burno, tehnični napaki sta tako prejela oba selektorja, nekajkrat je zavrela kri tudi igralcem. Tudi vročekrvnem Muriću, ki je priznal, da se je pustil ujeti v vrtiljak čustev, ki je prisoten na tako atraktivnih srečanjih.

"Sojenje je bilo pošteno. Ni bilo pristransko. Ne za njih, ne za nas. Včasih se igralci odzovemo impulzivno, ker mislimo drugače, a nismo tukaj, da bi sodili. Sodniki so bili dobri. Moji odzivi so bili kdaj pretirani, a ko igraš proti Srbiji, proti igralcem takšnega kova in veličine, se tako odzoveš," je 30-letni krilni košarkar ponovil, da je bilo sojenje po njegovem mnenju pošteno, vse napake pa so bile nenamerne.

"Tako kot delamo napake mi na igrišču, delajo napake tudi sodniki. Vemo pa, da smo na olimpijskih igrah kar nekajkrat plačali ceno za te naše odzive, ko smo imeli nekaj nepotrebnih tehničnih napak. Tukaj imamo še veliko rezerve. Morali se bomo manj odzivati na sodniške odločitve, tudi če se nam bo godila krivica. Igra se 40 minut, treba je verjeti, da bo boj pošten, pa naj zmaga boljši. Upam, da bo tako na evropskem prvenstvu," je izpostavil željo košarkar Cedevite Olimpije, ki bo skušal letos v Nemčiji ubraniti naslov evropskega prvaka.

Goran Dragić je na dvoboju proti Srbiji odigral le pet minut, a je selektor Aleksander Sekulić pomiril navijače, da je bil takšen predhodni dogovor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za razliko od srečanja proti Srbiji bo lahko na velikem tekmovanju računal tudi na večjo pomoč Gorana Dragića, ki je v sredo odigral le pet minut, nato pa se preselil na tribune, kjer je goreče navijal za soigralce in zaploskal prestižni zmagi nad evropskimi podprvaki. S tem pa le še dokazal, kako velik ekipni duh krasi slovensko reprezentanco.