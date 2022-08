Dončić bo začel proti Phoenixu, Dragić proti nekdanjim

Dallas bo na parketu drugi dan rednega dela, torej v noči z 19. na 20. oktober, ko bo gostoval v Arizoni pri najboljši ekipi rednega dela minule sezone, Phoenix Suns. Gre za nekakšno novo rivalstvo po minuli končnici, ko je Dallas sonca izločil po razburljivih sedmih tekmah konferenčnega polfinala.

🗓 Save the date!



The 2022-23 regular season tips off on Tue. Oct 18th #KiaTipOff22🏀 pic.twitter.com/awQiGs2Ojo — NBA (@NBA) August 17, 2022

Isti dan bosta sezono odprla tudi Dragić ter tretji slovenski košarkar v ligi NBA, Vlatko Čančar. Z Denver Nuggets ga čaka obračun proti Utah Jazz.

Goran Dragić, ki bo po novem igral za Chicago Bulls, bo v sezono NBA vstopil pri nekdanjemu delodajalcu Miami Heat. Foto: Reuters

Prvaki bodo pred tekmo z LA Lakers prejeli šampionske prstane

Redni del se bo začel dan prej, ko bodo prvaki Golden State Warriors šampionske prstane prejeli pred obračunom z Los Angeles Lakers. Finalisti sezone 2021/22, Boston Celtics, pa se bodo prvo noč pomerili proti Philadelphia 76ers.

Prvaki Golden State Warriors bodo šampionske prstane prejeli pred obračunom z Los Angeles Lakers. Foto: Reuters

Redni del do 10. aprila, nato končnica

V rednem delu bodo ekipe odigrale po 82 tekem, prvi del sezone pa bo trajal do 10. aprila 2023. Nato sledi končnica, ki bo tudi tokrat potekala po razširjenem programu oziroma "play-inu" s po desetimi ekipami iz obeh konferenc.

Dončić za božič proti LA Lakers

Potrjen je tudi spored prestižnih božičnih tekem, ki sta jih Athletic in ESPN objavila že pred dnevi. Dončić bo z Dallasom dejaven na domačem obračunu proti LA Lakers in zvezdniku LeBronu Jamesu. Na božični dan bodo še dvoboji New York Knicks - Philadelphia 76ers, Boston Celtics - Milwaukee Bucks, Golden State Warriors - Memphis Grizzlies in Denver Nuggets - Phoenix Suns.