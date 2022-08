Srb v Dončićevem slogu zadel neverjeten koš v Stožicah #video

Danes se bosta v Stožicah pomerila finalista zadnjega EuroBasketa. Pred petimi leti se je v Istanbulu dragocene zmage za krstni evropski naslov veselila Slovenija, kako pa bo tokrat? Razprodane Stožice bodo spremljale spektakel, na katerem bodo v ospredju zvezdniki lige NBA Luka Dončić, Goran Dragić in Nikola Jokić ter dvakratni MVP zaključnega turnirja evrolige Vasilije Micić.

O tem, da bi lahko ljubitelji košarke danes resnično prišli na svoj račun, je ob koncu torkovega treninga v Stožicah prepričal Vanja Marinković. 25-letni branilec, ki se dokazuje v Španiji v dresu Saski Baskonia, pred tem pa je branil barve Valencie in si delil slačilnico tako s Klemnom Prepeličem kot tudi Mikom Tobeyjem, je poskrbel za atraktiven vložek.

Izjemen koš Vanje Marinkovića v Stožicah:

Po koncu treninga se je v slogu Luke Dončića, ki se na treningih večkrat odloča za takšne izzive in je pri tem zelo pogosto tudi uspešen, o čemer pričajo številni posnetki na družbenih omrežjih, odločil za met krepko s svoje polovice in žogo spektakularno spravil v koš. Soigralci so bili navdušeni, Marinković pa je v pogovoru za SportKlub izpostavil, kako pričakuje dobro tekmo.

V slovenski izbrani vrsti za vragolije in nevsakdanje koše na treningih (pa tudi na tekmah) najbolj pogosto skrbi Luka Dončić. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Dvorana bo polna, tako da pričakujem lep košarkarski večer v Stožicah proti slovenski ekipi. Naša naloga je, da se čim bolje pripravimo in se skušamo uigrati za tisto, kar sledi,'' je izpostavil glavno nalogo, da bodo Srbi, ki jih košarkarska javnost prišteva med osrednje favorite za evropski naslov, zaigrali čim bolje na evropskem prvenstvu.

Marinković: Slovenija je že dolgo skupaj

Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey se bo danes pomeril proti nekdanjemu soigralcu pri Valencii. Foto: Grega Valančič/Sportida Srbija je za razliko od slovenske čete v tem poletnem obdobju odigrala le eno pripravljalno tekmo in v Beogradu za zaprtimi vrati ugnala Črno goro. Izbranci Aleksandra Sekulića so na drugi strani odigrali že štiri tekme in nanizali štiri zmage. Med drugim so v Istanbulu po podaljšku ugnali tudi močno Turčijo.

''Slovenija je odigrala več tekem od nas, imamo pa tudi nekaj težav s poškodbami, denimo Bjelico (Nemanja Bjelica, ki je letos z Golden State Warriors postal prvak lige NBA, je zaradi poškodbe vprašljiv za nastop na EP, op. p.), tako da dajem rahlo prednost Sloveniji. Dolgo so že skupaj, vse od leta 2017, razlika je le ta, da zdaj namesto Anthonya Randolpha igra Mike Tobey,'' je srbski reprezentant omenil menjavo naturaliziranega tujca v slovenski izbrani vrsti.

Tobeyja pozna odlično, saj je bil njegov soigralec pri Valencii, tudi v tej sezoni pa se bosta srečevala v španskem prvenstvu, kjer bo ''Miha'' zaigral za Barcelono. Še pred tem pa ju čaka medsebojni obračun v razprodanih Stožicah. Ponovitev zadnjega finala EuroBasketa se bo v Ljubljani začela ob 20.15.