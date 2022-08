Dončić, Goran Dragić in druščina "izzvali" nogometaše in odbojkarje #video

Slovenski košarkarji, ki se pripravljajo na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo in nato vrhunec reprezentančne sezone, to je evropsko prvenstvo, na katerem bodo branili naslov prvakov stare celine, so na treningu v Stožicah – te bodo od 26. avgusta prizorišče odbojkarskega svetovnega prvenstva – pokazali tudi nekaj odbojkarskih in nogometnih veščin. Kako jim je šlo, preverite v spodnjem videu.